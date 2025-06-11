-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140
$175 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$136
$170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$135 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$85
$100 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180
$240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$151 за всё до 2 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$188
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$464
$515 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$180
$300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140
$200 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Погрузитесь в магию ночного шоу у пирамид Гизы. Лазерные изображения и увлекательные рассказы о Древнем Египте ждут вас
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
-
15%
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$102
$120 за человека
-
25%
Водная прогулка
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$146
$194 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$144
$192 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$85
$100 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$175
$250 за всё до 6 чел.
-
15%
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$193
$227 за всё до 7 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$150
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$152
$216 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка к закату на верблюдах
Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете
Начало: На ресепшн
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$39 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$217
$255 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$38 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140
$200 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:30
$49
$70 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Оценить ключевые достопримечательности, проплыть по Нилу и узнать историю столицы Египта
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$168
$240 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$225
$299 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$340
$400 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180
$200 за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$175
$250 за всё до 7 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$154
$280 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$142
$149 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$132
$155 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
21 сен в 07:00
$468
$550 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$147
$195 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$135
$168 за всё до 8 чел.
-
20%
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$152
$190 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Уникальная экскурсия по Каиру: музей с артефактами, пирамиды Гизы и Саккара. История оживает на ваших глазах, оставляя неизгладимые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$135
$192 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТараскина11 июня 2025Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратноДата посещения: 10 июня 2025Спасибо большое Ibrahim за профессионализм, нам очень понравилась экскурсия на пирамиды, мы узнали много нового, также отдельное спасибо за личный трансфер и атмосферу экскурсии, обязательно порекомендую знакомым, которые поедут в Каир;)
- ДДиана12 сентября 2025Спасибо за экскурсию! Все прошло отлично. Ахмед хороший собеседник. Будем советовать всем близким и друзьям.
- ААлексей11 сентября 2025Благодарю экскурсовода Шерифа за замечательную экскурсию по основным достопримечательностям Каира: Египетскому национальному музею, Старому городу и цитадели Саладина.
Особенно понравилась первая часть экскурсии, где Шариф помог осмотреть ключевые экспонаты древнеегипетской истории за относительно короткий срок.
- ККсения9 сентября 2025Если вы ищите гида для путешествия по Каиру и пригороду, то смело выбирайте Ахмеда. Когда мы бронировали экскурсию, то не
- ДДарья9 сентября 2025Наш гид Ибрагим очень классно рассказал о всех локациях, за день мы по-настоящему прониклись духом пирамид, фараонов, сельско-пустынного Египта. Очень понравилось в почти безлюдных Саккаре и Дахшуре. Обязательно к посещению!
- ДДарья9 сентября 2025Очень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, где Ахмед помог с билетами,
- ВВалерий8 сентября 2025Рекомендую знакомиться с Египтом вместе с Мухаммедом. Все будет ярко, интересно и продумано до мелочей. Вам не придется ни за
- ССтанислав6 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамиды Гизы, прогулялись по старому
- ААнна6 сентября 2025Одна из самых лучших экскурсий, которые я брала на Трипстер!
Юсри внимательный гид, с хорошим знанием русского, очень обходительный и с
- ИИнна5 сентября 2025Мы провели два прекрасных и насыщенных культурных и исторических дня в Каире под чутким руководством супер-профессионального гида Валида. У нас
- ЩЩемерова5 сентября 2025Супер экскурсия, мы в восторге! Мы приехали в Гизу к самому открытию, во все локации прошли без очередей и задержек.
- ТТатьяна2 сентября 2025Хорошая экскурсия. С нами было два гида (в первый день - Валид, второй - Ахмед. Думаем потому, мы мы в
- ААнтон31 августа 2025Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и удобным из всех на
- ППолина30 августа 2025Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не увидеть и не узнать
- ААнна30 августа 2025Экскурсия замечательная и интересная. Нашим экскурсоводом был Халим подробно и познавательно рассказал об Александрии и ее достопримечательностях. Водитель Ахмед, предупредительный и приятный молодой человек. Спасибо этим двум людям за чудесно проведенный день.
- ООксана30 августа 2025Экскурсия Саккара-Мемфис-Дахшур оставила отличное впечатление благодапя прекрасному гиду Мухамеду. . Необычные пирамиды Красная и Ломанная, отличаются своей формой и историей
- ННаталья30 августа 2025Прекрасная экскурсия!!! Организация и безопасность на высоком уровне. Наш экскурсовод Мухаммед сопровождал нас в течение всей экскурсии. Интересно рассказывал об истории пирамид. Всем рекомендую данную экскурсию.
- ММаксим27 августа 2025хорошая экскурсия, не советую ехать в жаркую погоду иначе мало что успеете посмотреть
- ААнтон27 августа 2025Это был прекрасный опыт. За 2 дня посетили основные достопримечательности Каира. Экскурсовод Валид прекрасно знает историю Египта, хорошо владеет русским языком и отличный рассказчик. Маршрут был гибко перестроен под наши потребности. Благодарны Валиду за эти проведенные 2 дня
- ААлексей26 августа 2025Очень понравилась экскурсия и гид Ахмед. За два дня в Каире Ахмед помог нам увидеть много сокровищ Египта, в том
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2025
Сейчас в Каире в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 99 экскурсий и билетов от 38 до 775 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 99 экскурсий в Каире на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 2360 ⭐ отзывов, цены от $38. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь