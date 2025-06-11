Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 99 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Каире, цены от $38, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
6 часов
-
20%
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140$175 за всё до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
-
20%
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$136$170 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
На машине
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$135 за всё до 10 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
На машине
4 часа
-
15%
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$85$100 за всё до 8 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
25%
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180$240 за всё до 10 чел.
Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$151 за всё до 2 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
На машине
8 часов
-
25%
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$188$250 за всё до 10 чел.
По Каиру с историком-египтологом
На машине
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
На машине
13 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$464$515 за всё до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
На машине
8 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Каир и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
-
40%
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$180$300 за всё до 8 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Каир
На машине
8 часов
-
30%
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140$200 за всё до 5 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
На машине
2 часа
7 отзывов
Аудиогид
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Погрузитесь в магию ночного шоу у пирамид Гизы. Лазерные изображения и увлекательные рассказы о Древнем Египте ждут вас
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$70 за человека
Самобытный Каир
На машине
6 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
3 часа
-
15%
11 отзывов
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$102$120 за человека
Каир в вечерних огнях
На машине
6 часов
-
25%
8 отзывов
Водная прогулка
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$146$194 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Каиром
На автобусе
8 часов
-
25%
203 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$144$192 за всё до 8 чел.
В сердце египетских пирамид
На машине
4 часа
-
15%
52 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$85$100 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
На машине
5 часов
-
30%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$175$250 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир
На автобусе
8 часов
-
15%
147 отзывов
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$193$227 за всё до 7 чел.
Пирамиды Древнего Египта
На машине
8 часов
-
25%
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$150$200 за всё до 6 чел.
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
На автобусе
Джиппинг
13 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
6 часов
-
30%
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$152$216 за всё до 8 чел.
4 эпохи Каира: дворец Маниал, Музей мумий и Коптский квартал
На автобусе
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
На верблюдах
3 часа
26 отзывов
Водная прогулка
Прогулка к закату на верблюдах
Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете
Начало: На ресепшн
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$39 за человека
Каир для детей и взрослых
На машине
8 часов
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$217$255 за всё до 5 чел.
Исследуем Каир с детьми
На машине
На микроавтобусе
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Трансфер по Каиру и не только
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$38 за всё до 3 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
30%
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140$200 за всё до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
На машине
2 часа
-
30%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:30
$49$70 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
30%
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Каиру: увидеть главное за 4 часа
Оценить ключевые достопримечательности, проплыть по Нилу и узнать историю столицы Египта
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$168$240 за всё до 10 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
На машине
12 часов
-
25%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$225$299 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$340$400 за всё до 3 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
На машине
8 часов
-
10%
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180$200 за всё до 5 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
На машине
8 часов
-
30%
59 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$175$250 за всё до 7 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
На машине
8 часов
-
45%
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$154$280 за всё до 8 чел.
3 в 1: Пирамиды Гизы, Национальный музей в Каире и прогулка по Нилу
На машине
8 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$142$149 за всё до 10 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
На машине
7 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$132$155 за всё до 8 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на 2 дня
На машине
13 часов
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 07:00
21 сен в 07:00
$468$550 за всё до 3 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
На машине
8 часов
-
25%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$147$195 за всё до 3 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
-
20%
33 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$135$168 за всё до 8 чел.
Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
На машине
8 часов
-
20%
6 отзывов
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$152$190 за человека
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
-
30%
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Уникальная экскурсия по Каиру: музей с артефактами, пирамиды Гизы и Саккара. История оживает на ваших глазах, оставляя неизгладимые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$135$192 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тараскина
    11 июня 2025
    Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Спасибо большое Ibrahim за профессионализм, нам очень понравилась экскурсия на пирамиды, мы узнали много нового, также отдельное спасибо за личный трансфер и атмосферу экскурсии, обязательно порекомендую знакомым, которые поедут в Каир;)
  • Д
    Диана
    12 сентября 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Спасибо за экскурсию! Все прошло отлично. Ахмед хороший собеседник. Будем советовать всем близким и друзьям.
  • А
    Алексей
    11 сентября 2025
    Знакомство с Каиром
    Благодарю экскурсовода Шерифа за замечательную экскурсию по основным достопримечательностям Каира: Египетскому национальному музею, Старому городу и цитадели Саладина.
    Особенно понравилась первая часть экскурсии, где Шариф помог осмотреть ключевые экспонаты древнеегипетской истории за относительно короткий срок.
  • К
    Ксения
    9 сентября 2025
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Если вы ищите гида для путешествия по Каиру и пригороду, то смело выбирайте Ахмеда. Когда мы бронировали экскурсию, то не
    читать дальше

    ожидали ничего особенного, но по завершении экскурсии мы остались диком восторге!
    Ахмед — это лучшее, что с нами случилось в эту поездку. Он очень интересный рассказчик, речь связная и красивая, рассказ получается целостным как будто сказку слушаешь про древний Египет. Не просто имена фараонов и даты, а именно целостные интереснейшие истории про культуру, быт и жизнь древних египтян. Да, русский это не его родной язык, но совершенно нет сложности в коммуникации, у Ахмеда очень большой словарный запас, он не путает слова и склонения.
    Мы были с ребенком 5 лет, и это сложно даже взрослому переносить жару на пирамидах и духоту в музее (начало сентября), но Ахмед постоянно вовлекал дочку, ей было интересно и даже подарил ей подарочек за стойкость. Было очень приятно)
    А еще хочется отметить, что Ахмед очень приятный человек, с ним было приятно просто общаться про жизнь в Египте и вообще обо всем на свете.
    Еще он порядочный и честный, не ведет себя как большинство египтян, не наглый и не хитрый.
    Мы поехали дальше - в Луксор, Ком Омбо и Асуан, и в сравнении с другими гидами могу точно заверить, что Ахмед лучший! Мы очень рады, что именно с Ахмеда началось наше путешествие, потому что он влюбил в Египет и очень заинтересовал его историей.
    Большое спасибо Ахмеду, вспоминаем его с теплотой) Обязательно будем рекомендовать всем друзьям!

  • Д
    Дарья
    9 сентября 2025
    Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
    Наш гид Ибрагим очень классно рассказал о всех локациях, за день мы по-настоящему прониклись духом пирамид, фараонов, сельско-пустынного Египта. Очень понравилось в почти безлюдных Саккаре и Дахшуре. Обязательно к посещению!
    Наш гид Ибрагим очень классно рассказал о всех локациях, за день мы по-настоящему прониклись духом пирамидНаш гид Ибрагим очень классно рассказал о всех локациях, за день мы по-настоящему прониклись духом пирамидНаш гид Ибрагим очень классно рассказал о всех локациях, за день мы по-настоящему
  • Д
    Дарья
    9 сентября 2025
    Многоликий Каир
    Очень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, где Ахмед помог с билетами,
    читать дальше

    сопроводил посещение всех локаций и музеев глубоким рассказом. Посетили даже то, что изначально не входило в планы. Ахмед хорошо окунул в атмосферу города, очень доступно погрузил в детали истории Древнего Египта в музеях. Мы не устали, день прошел незаметно. За 8 часов успели посетить Каирский музей, Музей цивилизаций с мумиями, цитадель-крепость и рынок. Также нас отвезли на прекрасный обед с морепродуктами и рыбой. Никуда не спешили и душевно поболтали о России.

    Очень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, гдеОчень хороший и насыщенный маршрут по Каиру. На комфортном транспорте мы доехали до каждой локации, где
  • В
    Валерий
    8 сентября 2025
    Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
    Рекомендую знакомиться с Египтом вместе с Мухаммедом. Все будет ярко, интересно и продумано до мелочей. Вам не придется ни за
    читать дальше

    что платить во время поездки. Мухаммед платит сам и предупреждает обо всех особенностях. А в конце точная калькуляция всех расходов - без обмана. Где Мухаммед - там нет проблем.

  • С
    Станислав
    6 сентября 2025
    Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамиды Гизы, прогулялись по старому
    читать дальше

    городу, заглянули в древний музей Каира — и всё это было невероятно весело, непринуждённо и очень познавательно. Плюсом невероятная прогулка по Нилу! Шериф действительно сделал наш день особенным, поделившись массой интересных фактов и создав приятную, дружелюбную атмосферу. Очень рекомендую!

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамидыХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамидыХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамидыХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шерифу за потрясающий однодневный тур по Каиру. Мы посетили пирамиды
  • А
    Анна
    6 сентября 2025
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Одна из самых лучших экскурсий, которые я брала на Трипстер!
    Юсри внимательный гид, с хорошим знанием русского, очень обходительный и с
    читать дальше

    хорошим чувством юмора - до сих пор вспоминаем его шутки во время прогулки и смеемся. Брали экскурсию с подругой и остались очень довольны. Чувствовали себя комфортно и безопасно.
    Спасибо, Юсри!

  • И
    Инна
    5 сентября 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Мы провели два прекрасных и насыщенных культурных и исторических дня в Каире под чутким руководством супер-профессионального гида Валида. У нас
    читать дальше

    была очень комфортная машина, маршрут построен очень продуманно, Валид великолепно ориентируется и в истории, и в современной жизни Египта и всего региона. Не перегружает данными, но если у нас возникали какие-то вопросы на узкие темы, он очень развернуто нам отвечал. Чувствуется его огромный опыт, как гида. Мы посмотрели не только «открыточный» комплекс пирамид Гизы, но начали свое путешествие в мир Древнего Египта с самых древних пирамид. Кстати, именно в одной из них сохранились настенные украшения. А внутри пирамид Гизы маленькие душные комнатки с абсолютно голыми стенами, поэтому в них лазить большого смысла нет. Валид помогал нам с покупкой билетов, что очень удобно.
    По дороге в Гизу Валид предложил нам заехать в храм Рамзеса второго, посмотреть на его статую. И это реально того стоит! Он огромный! Просто фантастика!
    А еще мы катались на верблюдах! Это отдельное развлечение, предупредите Валида заранее, он посоветует вам лучших и самых безопасных верблюдов.
    Второй день тура посвящен музеям: мумии, золото фараонов, Цитадель уже с новым периодом истории Египта. В общем, мы очень довольны этой экскурсией. Мне кажется, это оптимальная программа для изучения богатого наследия Египта. А Валид — лучший гид в Каире.

    Мы провели два прекрасных и насыщенных культурных и исторических дня в Каире под чутким руководством супер-профессиональногоМы провели два прекрасных и насыщенных культурных и исторических дня в Каире под чутким руководством супер-профессиональногоМы провели два прекрасных и насыщенных культурных и исторических дня в Каире под чутким руководством супер-профессионального
  • Щ
    Щемерова
    5 сентября 2025
    Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
    Супер экскурсия, мы в восторге! Мы приехали в Гизу к самому открытию, во все локации прошли без очередей и задержек.
    читать дальше

    Гид Моххамед рассказывал интересные факты об истории, грамотно отвечал на все вопросы. Очень понравилась деликатность и предупредительность гида: не навязывал лишние услуги, быстро и без проблем организовывал изменения в маршруте по нашим пожеланиям, поддерживал наше хорошее настроение! Также помог купить сувениры и фрукты по адекватной цене. Всем рекомендую гида Мохаммеда, если хотите получится прекрасные эмоции от вашего путешествия! 🙂

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Хорошая экскурсия. С нами было два гида (в первый день - Валид, второй - Ахмед. Думаем потому, мы мы в
    читать дальше

    первый день уморили Валида сотней вопросов по истории Египта😂) Оба хорошо вели экскурсию, шутили, накормили, помогли купить фруктов и билеты в музеи. Водитель Имам вообще красавчик - передаем ему большой привет! По организации вопросов нет. Понравилось, рекомендуем.

  • А
    Антон
    31 августа 2025
    Прогулка к закату на верблюдах
    Чудесная прогулка. Легкая и ненавязчивая) Мы благодарны Шерифу за проведенное время. Автомобиль был самым комфортным и удобным из всех на
    читать дальше

    которых мы были на экскурсиях. Верблюды очень спокойные и послушные. Прокатились на верблюдах, сделали много отличных фотографий. Потом Шериф рассказывал исторические факты и альтернативные истории создания и предназначения пирамид. Это было очень интересно и впечатляюще

  • П
    Полина
    30 августа 2025
    Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
    Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не увидеть и не узнать
    читать дальше

    все то, что скрыто от глаз обычных туристов в Саккаре и Дашхуре. Это настоящее путешествие по истории на комфортной машине, практически на машине времени. Гиза оставляет сильное впечатление, но если вы действительно хотите удивиться, вам обязательно стоит поехать в Саккару, посетить пирамиду Джосера, увидеть своими глазами мистический Серапеум (там почти всегда никого нет, вы оказываетесь одни в самом мистическом и удивительном месте Египта и буквально чувствуете нечто необъяснимое в атмосфере). Вы также спуститесь в пирамиду Тети, заглянете в первую расписную гробницу под пирамидой, ощущение как от фильма про Индиану Джонса, но более комфортно и безопасно) Одно из самых в прямом смысле слова ярких впечатлений - гробница зята фараона, где до сих пор сохранилась краска на изображениях на стенах. И всё это лишь чуть младше великих пирамид! Помимо этого вы получаете подробный рассказ об истории создания пирамид с объяснениями почему, собственно, пирамиды и как они связаны с Млечным Путем. Масштабы египетской цивилизации поразительны и эта экскурсия просто обязательна для всех, кто действительно любит историю Древнего Египта и для всех, кто думает, что их уже невозможно ничем удивить!

    Очень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и неОчень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и неОчень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и неОчень много впечатлений оставила экскурсия! Даже не представляю теперь как можно приехать в Египет и не
  • А
    Анна
    30 августа 2025
    Путешествие из Каира в Александрию
    Экскурсия замечательная и интересная. Нашим экскурсоводом был Халим подробно и познавательно рассказал об Александрии и ее достопримечательностях. Водитель Ахмед, предупредительный и приятный молодой человек. Спасибо этим двум людям за чудесно проведенный день.
  • О
    Оксана
    30 августа 2025
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    Экскурсия Саккара-Мемфис-Дахшур оставила отличное впечатление благодапя прекрасному гиду Мухамеду. . Необычные пирамиды Красная и Ломанная, отличаются своей формой и историей
    читать дальше

    строительства. Мухаммед увлекательно рассказывая не только о самих объектах, но и о современной культуре и традициях Египта. Его попытки научить нас читать древнеегипетские символы добавили экскурсионному дню особую атмосферу🙂.
    Посещение местной фермы стало приятным сюрпризом. Нас угостили местными блюдами: блинами, тросниковым медом, пикантным сыром и чаем с мятой. Это позволило почувствовать настоящий дух египетской гостеприимства.
    В целом экскурсия была насыщенной, познавательной и приятной.

  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    В сердце египетских пирамид
    Прекрасная экскурсия!!! Организация и безопасность на высоком уровне. Наш экскурсовод Мухаммед сопровождал нас в течение всей экскурсии. Интересно рассказывал об истории пирамид. Всем рекомендую данную экскурсию.
  • М
    Максим
    27 августа 2025
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    хорошая экскурсия, не советую ехать в жаркую погоду иначе мало что успеете посмотреть
  • А
    Антон
    27 августа 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Это был прекрасный опыт. За 2 дня посетили основные достопримечательности Каира. Экскурсовод Валид прекрасно знает историю Египта, хорошо владеет русским языком и отличный рассказчик. Маршрут был гибко перестроен под наши потребности. Благодарны Валиду за эти проведенные 2 дня
  • А
    Алексей
    26 августа 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Очень понравилась экскурсия и гид Ахмед. За два дня в Каире Ахмед помог нам увидеть много сокровищ Египта, в том
    читать дальше

    числе и те, которые находятся вдали от обычных туристических маршрутов. Удобный трансфер между локациями, а также из аэропорта и обратно. За это отдельное спасибо водителю Мусе!

