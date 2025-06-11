читать дальше

ожидали ничего особенного, но по завершении экскурсии мы остались диком восторге!

Ахмед — это лучшее, что с нами случилось в эту поездку. Он очень интересный рассказчик, речь связная и красивая, рассказ получается целостным как будто сказку слушаешь про древний Египет. Не просто имена фараонов и даты, а именно целостные интереснейшие истории про культуру, быт и жизнь древних египтян. Да, русский это не его родной язык, но совершенно нет сложности в коммуникации, у Ахмеда очень большой словарный запас, он не путает слова и склонения.

Мы были с ребенком 5 лет, и это сложно даже взрослому переносить жару на пирамидах и духоту в музее (начало сентября), но Ахмед постоянно вовлекал дочку, ей было интересно и даже подарил ей подарочек за стойкость. Было очень приятно)

А еще хочется отметить, что Ахмед очень приятный человек, с ним было приятно просто общаться про жизнь в Египте и вообще обо всем на свете.

Еще он порядочный и честный, не ведет себя как большинство египтян, не наглый и не хитрый.

Мы поехали дальше - в Луксор, Ком Омбо и Асуан, и в сравнении с другими гидами могу точно заверить, что Ахмед лучший! Мы очень рады, что именно с Ахмеда началось наше путешествие, потому что он влюбил в Египет и очень заинтересовал его историей.

Большое спасибо Ахмеду, вспоминаем его с теплотой) Обязательно будем рекомендовать всем друзьям!