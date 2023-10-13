Прокатиться на белоснежной яхте и поснорклить в одном из самых красочных мест мира
Морское путешествие в Рас-Мохаммед откроет для вас сказочный мир Красного моря. Мы сделаем три остановки по часу в лучших местах для снорклинга. Приготовьтесь увидеть коралловые сады, подводные горы и пещеры, поросшие красочными зарослями. А также понаблюдать за морскими обитателями: разноцветными рыбками, муренами и морскими черепахами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отдых на яхте. Вы насладитесь с воды панорамами Шарм-эль-Шейха, Синайских гор и пустыни. Подышите морским воздухом и позагораете на палубе.
Остановки для купания и снорклинга. Мы сделаем три часовые остановки у рифов. Инструктор покажет вам самые живописные уголки рифов и морских обитателей, затаившихся среди коралловых зарослей. А также обеспечит вашу безопасность во время снорклинга.
Обед в формате шведского стола. После второй остановки мы накроем для вас вкусный обед с прохладительными напитками.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками
- Дополнительные расходы: аренда масок, ласт, трубок (если у вас нет своих) — около 4$. По дороге в порт мы заедем в пункт проката.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.
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