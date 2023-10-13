Морское путешествие в Рас-Мохаммед откроет для вас сказочный мир Красного моря. Мы сделаем три остановки по часу в лучших местах для снорклинга. Приготовьтесь увидеть коралловые сады, подводные горы и пещеры, поросшие красочными зарослями. А также понаблюдать за морскими обитателями: разноцветными рыбками, муренами и морскими черепахами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых на яхте. Вы насладитесь с воды панорамами Шарм-эль-Шейха, Синайских гор и пустыни. Подышите морским воздухом и позагораете на палубе.

Остановки для купания и снорклинга. Мы сделаем три часовые остановки у рифов. Инструктор покажет вам самые живописные уголки рифов и морских обитателей, затаившихся среди коралловых зарослей. А также обеспечит вашу безопасность во время снорклинга.

Обед в формате шведского стола. После второй остановки мы накроем для вас вкусный обед с прохладительными напитками.

Организационные детали