GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Приключение верхом на лошади начнется с трансфера из отеля и примерно 20-минутной поездки в пустыню. Здесь вы познакомитесь со своей лошадью, верхом на которой проведете день и узнаете правила из уст опытных берейторов.
Затем вы отправитесь в пустыню. Часовая поездка верхом на лошади – это идеальный способ осмотреть пустыню. Вы станете ближе к повседневной жизни местных деревень в окрестностях Шарм-эль-Шейха, и даже получите возможность сделать остановку, чтобы отведать традиционный чай в бедуинском шатре, после чего возвратитесь в отель 🏨 ли вы искусным наездником или вы никогда раньше не видели лошадь, мы в кратчайшие сроки научим вас, как обращаться с лошадью не хуже профессионала!
Возьмите с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Фотоаппарат
Дети до 13 лет не могут принять участие в экскурсии 🧭 подходит для беременных женщин.
Что входит
Переезды на минивэне с кондиционером.
Верховая езда в течение часа.
Защитное снаряжение: шлемы, жилеты и наколенники выдаются всем наездникам.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.