GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Приключение верхом на лошади начнется с трансфера из отеля и примерно 20-минутной поездки в пустыню. Здесь вы познакомитесь со своей лошадью, верхом на которой проведете день и узнаете правила из уст опытных берейторов.

Затем вы отправитесь в пустыню. Часовая поездка верхом на лошади – это идеальный способ осмотреть пустыню. Вы станете ближе к повседневной жизни местных деревень в окрестностях Шарм-эль-Шейха, и даже получите возможность сделать остановку, чтобы отведать традиционный чай в бедуинском шатре, после чего возвратитесь в отель 🏨 ли вы искусным наездником или вы никогда раньше не видели лошадь, мы в кратчайшие сроки научим вас, как обращаться с лошадью не хуже профессионала!

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