GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

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Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Садитесь верхом на свою лошадь и совершенно по-новому взгляните на пустыню в окрестностях Шарм-эль-Шейха.

Откройте для себя красивые 🤩 пейзажи, местные деревни и отведайте чай в традиционном бедуинском шатре, а затем возвратитесь домой.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $32 за человека

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Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Приключение верхом на лошади начнется с трансфера из отеля и примерно 20-минутной поездки в пустыню. Здесь вы познакомитесь со своей лошадью, верхом на которой проведете день и узнаете правила из уст опытных берейторов.
Затем вы отправитесь в пустыню. Часовая поездка верхом на лошади – это идеальный способ осмотреть пустыню. Вы станете ближе к повседневной жизни местных деревень в окрестностях Шарм-эль-Шейха, и даже получите возможность сделать остановку, чтобы отведать традиционный чай в бедуинском шатре, после чего возвратитесь в отель 🏨 ли вы искусным наездником или вы никогда раньше не видели лошадь, мы в кратчайшие сроки научим вас, как обращаться с лошадью не хуже профессионала!
Возьмите с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Фотоаппарат
  • Дети до 13 лет не могут принять участие в экскурсии 🧭 подходит для беременных женщин.
Что входит
  • Переезды на минивэне с кондиционером.
  • Верховая езда в течение часа.
  • Защитное снаряжение: шлемы, жилеты и наколенники выдаются всем наездникам.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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