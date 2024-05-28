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6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от €360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
€555 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€790 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€338 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€615 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€475 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€285 за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Шартр
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €625 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €940 за экскурсию
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Этрета и Руан
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €520 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
- AAndrey25 мая 2024Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
- ДДенис25 мая 2024Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
- ССветлана20 мая 2024Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
- ММихаил20 мая 2024Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места. Рекомендую
- ММихаил20 мая 2024Очень рекомендую гида! Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом. Спасибо!
- ААндрей17 мая 2024Все было классно! Удобно и интересно!
- ААлександр13 мая 2024все хорошо!
- ДДарья13 мая 2024Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
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