Экскурсии на 1 день в Париже

Найдено 31 экскурсия в категории «На весь день» в Париже на русском языке, цены от €285, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
338 за всё до 5 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
475 за человека
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
285 за человека
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 550 за всё до 4 чел.
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
650 за всё до 4 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
350 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Шартр
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Шартр
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 625 за экскурсию
Нормандия: Этрета - Онфлер - Довиль
Индивидуальная
12 часов
Нормандия: Этрета - Онфлер - Довиль
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 940 за экскурсию
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
600 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
480 за всё до 6 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Этрета и Руан
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Этрета и Руан
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 520 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
  • A
    Andrey
    25 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
  • Д
    Денис
    25 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик
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    в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация. Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации.

    Это было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествие
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места. Рекомендую
    Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
    Очень рекомендую гида! Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом. Спасибо!
    Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!Очень рекомендую гида!
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Все было классно! Удобно и интересно!
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
    все хорошо!
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Диснейленд без очереди
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  3. Обзорная пешая экскурсия по Парижу
  4. Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
  5. Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "На весь день" можно забронировать 31 экскурсию от 285 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Париж на 1 день, гиды Парижа подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Париж так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке
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