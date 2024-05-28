K Ksenia Диснейленд без очереди Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻

A Andrey Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!

Д Денис Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день читать дальше в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация. Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации. Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик

И Игорь Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.

С Светлана VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!

М Михаил Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места. Рекомендую

М Михаил Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент Очень рекомендую гида! Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом. Спасибо!

А Андрей VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Все было классно! Удобно и интересно!

А Александр Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа) все хорошо!