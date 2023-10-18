Лувр и Орсе за один день: арт-погружение

Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа

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Работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Давида, Делакруа, Моне, Сезанна и других великих мастеров предстанут перед вами в крупнейших музеях французской столицы. Я помогу не потеряться в огромной коллекции Лувра и Орсе. Расскажу о самых значимых картинах и скульптурах. А также открою некоторые сокровища музеев, о которых не знает большинство посетителей.
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Шедевры Лувра

Мы начнём с главных сокровищ музея — вы осмотрите картины да Винчи (включая Джоконду), греческие скульптуры Венеры Милосской и Ники Самофракийской. Узнаете, почему эти произведения стали такими знаменитыми и что ещё интересного скрывают комнаты Лувра. А вы знали, что в Лувре есть две Моны Лизы? Отыщем вторую вместе!

Вы также увидите предметы мебели 17 века, выполненные талантливым французским мастером Андре-Шарлем Булем для Версальского дворца; ценнейшую коллекцию Севрского фарфора и изделия, принадлежавшие любовнице короля Людовика XV — мадам де Помпадур.

Шедевры Орсе

Во второй половине дня вы прикоснётесь к миру французского искусства второй половины 19 века. Вы узнаете, чем жил город в эпоху выставок импрессионистов, официальных парижских салонов и салонов отверженных, в период Всемирных выставок, гранд-отелей, первых торговых центров и ресторанов, строительства Эйфелевой башни и Елисейских полей.

Будем наслаждаться яркими пейзажами Клода Моне, загадочными натюрмортами Сезанна, нежными балеринами Дега и импозантными танцовщицами кабаре Тулуза Лотрека.

Экскурсия может быть адаптирована под ваши интересы и пожелания.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи: в Лувр — € 17, в Орсе — € 16
  • Программа очень насыщенная, мы будем много ходить. В Лувре есть лестницы. Рекомендуется удобная обувь. Пожалуйста, предупредите заранее, если вам трудно подниматься и спускаться по лестнице.
  • Во время экскурсии я предоставлю наушники, чтобы меня было хорошо слышно, так как в главных залах может быть немного шумно
  • Рекомендую начать экскурсию рано утром в 08:45. В этом случае после открытия Лувра в 09:00 будет возможность увидеть Джоконду при гораздо меньшем скоплении народа, чем это может быть позже в течение дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле главной пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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