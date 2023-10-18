Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
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Описание
Что вас ожидает
Шедевры Лувра
Мы начнём с главных сокровищ музея — вы осмотрите картины да Винчи (включая Джоконду), греческие скульптуры Венеры Милосской и Ники Самофракийской. Узнаете, почему эти произведения стали такими знаменитыми и что ещё интересного скрывают комнаты Лувра. А вы знали, что в Лувре есть две Моны Лизы? Отыщем вторую вместе!
Вы также увидите предметы мебели 17 века, выполненные талантливым французским мастером Андре-Шарлем Булем для Версальского дворца; ценнейшую коллекцию Севрского фарфора и изделия, принадлежавшие любовнице короля Людовика XV — мадам де Помпадур.
Шедевры Орсе
Во второй половине дня вы прикоснётесь к миру французского искусства второй половины 19 века. Вы узнаете, чем жил город в эпоху выставок импрессионистов, официальных парижских салонов и салонов отверженных, в период Всемирных выставок, гранд-отелей, первых торговых центров и ресторанов, строительства Эйфелевой башни и Елисейских полей.
Будем наслаждаться яркими пейзажами Клода Моне, загадочными натюрмортами Сезанна, нежными балеринами Дега и импозантными танцовщицами кабаре Тулуза Лотрека.
Экскурсия может быть адаптирована под ваши интересы и пожелания.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи: в Лувр — € 17, в Орсе — € 16
- Программа очень насыщенная, мы будем много ходить. В Лувре есть лестницы. Рекомендуется удобная обувь. Пожалуйста, предупредите заранее, если вам трудно подниматься и спускаться по лестнице.
- Во время экскурсии я предоставлю наушники, чтобы меня было хорошо слышно, так как в главных залах может быть немного шумно
- Рекомендую начать экскурсию рано утром в 08:45. В этом случае после открытия Лувра в 09:00 будет возможность увидеть Джоконду при гораздо меньшем скоплении народа, чем это может быть позже в течение дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле главной пирамиды Лувра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.