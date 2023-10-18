Работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Давида, Делакруа, Моне, Сезанна и других великих мастеров предстанут перед вами в крупнейших музеях французской столицы. Я помогу не потеряться в огромной коллекции Лувра и Орсе. Расскажу о самых значимых картинах и скульптурах. А также открою некоторые сокровища музеев, о которых не знает большинство посетителей.

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Описание

Что вас ожидает

Шедевры Лувра

Мы начнём с главных сокровищ музея — вы осмотрите картины да Винчи (включая Джоконду), греческие скульптуры Венеры Милосской и Ники Самофракийской. Узнаете, почему эти произведения стали такими знаменитыми и что ещё интересного скрывают комнаты Лувра. А вы знали, что в Лувре есть две Моны Лизы? Отыщем вторую вместе!

Вы также увидите предметы мебели 17 века, выполненные талантливым французским мастером Андре-Шарлем Булем для Версальского дворца; ценнейшую коллекцию Севрского фарфора и изделия, принадлежавшие любовнице короля Людовика XV — мадам де Помпадур.

Шедевры Орсе

Во второй половине дня вы прикоснётесь к миру французского искусства второй половины 19 века. Вы узнаете, чем жил город в эпоху выставок импрессионистов, официальных парижских салонов и салонов отверженных, в период Всемирных выставок, гранд-отелей, первых торговых центров и ресторанов, строительства Эйфелевой башни и Елисейских полей.

Будем наслаждаться яркими пейзажами Клода Моне, загадочными натюрмортами Сезанна, нежными балеринами Дега и импозантными танцовщицами кабаре Тулуза Лотрека.

Экскурсия может быть адаптирована под ваши интересы и пожелания.

Организационные детали