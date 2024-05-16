Деревня Живерни и весь Версаль - из Парижа в мини-группе
Увидеть дом Клода Моне, дворец Версаль, его сады, Большой и Малый Трианон
Вас ждёт поездка на весь день к двум самым живописным достопримечательностям в окрестностях Парижа. Сначала вы посетите нормандскую деревушку Живерни и дом родоначальника импрессионизма Клода Моне.
А затем отправитесь в Версаль: увидите главный дворец, Большой и Малый Трианон, легендарные сады и даже причудливую деревушку Хамлет-де-ла-Рейн.
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1 отзыв
Описание экскурсии
08:00 Отправление в деревню Живерни, где находится загородный дом Клода Моне. По пути вы услышите общую информацию об истории Франции и возникновении импрессионизма. 09:15 — 11:00 Прибытие в Живерни и посещение дома Клода Моне. Вы насладитесь пейзажами, вдохновлявшими одного из самых известных французских живописцев. Зайдёте в мастерскую Моне, погуляете по нормандским цветникам и полюбуйтесь легендарными кувшинками в пруду. 11:00 — 12:00 Свободное время для прогулки по колоритной деревушке Живерни с уютными домиками, художественными галереями и тихими кафе. Мы рекомендуем посетить Музей импрессионизма с не очень большой, но красивой коллекцией, включающей некоторые работы Клода Моне. 12:00 — 13:00 Обед в Живерни. 13:00 Отправление в Версаль. Поездка займет около 1 часа (70 км). По пути мы поделимся с вами множеством интересных фактов из богатой истории дворца и его обитателей. 14:00 — 15:30 Посещение Версальского дворца с аудиогидом. Вы пройдётесь по парадным залам, увидите легендарный Зал зеркал и роскошные королевские покои. 15:45 — 16:30 Посещение с гидом Большого Трианона — дворца на территории Версальского парка, любимого убежища королевских особ. Вы насладитесь неоклассической архитектурой и увлекательными историями о Трианоне. Рассмотрите элегантные залы и живописные угодья вокруг дворца. 16:30 — 17:30 Посещение с гидом Малого Трианона — любимого дворца Марии-Антуанетты. Прогуляетесь по очаровательной деревушке Хамлет-де-ла-Рейн, созданной для удовольствия королевы. Насладитесь пасторальными пейзажами с деревенскими домиками, озером и садами. 17:30 — 18:30 Свободное время для прогулки по Версальским садам и фотосессии. Вы неспешно полюбуетесь шедевром ландшафтного дизайна, прогуливаясь среди тенистых аллей, изящных статуй и фонтанов. 18:30 Отправление в Париж. Поездка займет от 40 минут до 1 часа в зависимости от трафика. 19:30 Прибытие в Париж, возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из вашего отеля на комфортабельном Mercedes E220 для 2-3 человек или минивэне Mercedes для 3-7 человек, услуги гида, все билеты
Дополнительно оплачиваются обед и самостоятельное посещение Музея импрессионизма (по желанию)
При бронировании экскурсии от 3 человек предоставляются скидки
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€187
Дети 13-18 лет
€170
Дети до 12 лет
€160
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Париже
Провела экскурсии для 69 туристов
Мы — туристическая компания с лицензией на международные перевозки Европейского сообщества. Специализируемся на однодневных и многодневных поездках из Парижа для русскоговорящих путешественников в небольших группах до 7 человек и частных поездках от 2 человек. Мы используем собственные минивэны Mercedes Benz и автомобили бизнес-класса Mercedes E220. Это позволяет нам предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Оплата онлайн: кредитными картами и PayPal.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
16 мая 2024
Провели прекрасный день с гидом Ильёй. Вся программа выполнена полностью. Забрали из отеля и вернули туда же, как заявлено. Хочется отметить лёгкость общения и эрудицию гида. Экскурсия напоминала скорее прогулку читать дальше
с добрым другом. Водитель Игорь довёз нас в отель в целости и сохранности, несмотря на час-пик и удивительный хаос Парижского трафика. В следующий приезд во Францию обязательно закажем экскурсии с Ильёй по замкам Луары.