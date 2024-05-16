Описание экскурсии

08:00 Отправление в деревню Живерни, где находится загородный дом Клода Моне. По пути вы услышите общую информацию об истории Франции и возникновении импрессионизма.

09:15 — 11:00 Прибытие в Живерни и посещение дома Клода Моне. Вы насладитесь пейзажами, вдохновлявшими одного из самых известных французских живописцев. Зайдёте в мастерскую Моне, погуляете по нормандским цветникам и полюбуйтесь легендарными кувшинками в пруду.

11:00 — 12:00 Свободное время для прогулки по колоритной деревушке Живерни с уютными домиками, художественными галереями и тихими кафе. Мы рекомендуем посетить Музей импрессионизма с не очень большой, но красивой коллекцией, включающей некоторые работы Клода Моне.

12:00 — 13:00 Обед в Живерни.

13:00 Отправление в Версаль. Поездка займет около 1 часа (70 км). По пути мы поделимся с вами множеством интересных фактов из богатой истории дворца и его обитателей.

14:00 — 15:30 Посещение Версальского дворца с аудиогидом. Вы пройдётесь по парадным залам, увидите легендарный Зал зеркал и роскошные королевские покои.

15:45 — 16:30 Посещение с гидом Большого Трианона — дворца на территории Версальского парка, любимого убежища королевских особ. Вы насладитесь неоклассической архитектурой и увлекательными историями о Трианоне. Рассмотрите элегантные залы и живописные угодья вокруг дворца.

16:30 — 17:30 Посещение с гидом Малого Трианона — любимого дворца Марии-Антуанетты. Прогуляетесь по очаровательной деревушке Хамлет-де-ла-Рейн, созданной для удовольствия королевы. Насладитесь пасторальными пейзажами с деревенскими домиками, озером и садами.

17:30 — 18:30 Свободное время для прогулки по Версальским садам и фотосессии. Вы неспешно полюбуетесь шедевром ландшафтного дизайна, прогуливаясь среди тенистых аллей, изящных статуй и фонтанов.

18:30 Отправление в Париж. Поездка займет от 40 минут до 1 часа в зависимости от трафика.

19:30 Прибытие в Париж, возвращение в отель

Организационные детали