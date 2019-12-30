61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы много путешествуем по миру, очень часто берем обзорные экскурсии, но день проведенный с Надеждой в Париже стал просто незабываемым для всей нашей семьи. Это однозначно - полный восторг и лучшая экскурсия в нашей жизни, а Надежда - просто бриллиант, это гид уровня "Бог" не иначе, и очень милый, приятный, легкий человек, поражающий своими глубокими энциклопедическими знаниями. Мы не первый раз в Париже и, честно говоря, этот город не вызывал во мне каких-то особых эмоций, зато теперь - я просто влюблена в него и это 100% заслуга нашего потрясающего гида. Я переживала, что мы устанем (с нами был сын 12 лет), но 7 часов пролетели на одном дыхании, легко, увлекательно, и в конце дня было так жаль расставаться с Надеждой. Ее рассказ был как ручей, и хотелось, чтоб он не останавливался. Мы увидели Париж с совершенно новых ракурсов, столько красивых мест, о которых мы точно бы никогда сами не узнали, и до сих пор вспоминаем этот день в Париже, как одно из самых ярких событий наших путешествий. Да и наш сын говорит, что в следующий раз в Париже хочет гулять по городу с Надеждой, а увлечь подростка задача не из легких. В общем, если в собираетесь в Париж (неважно в первый раз или нет) и вам повезет забронировать эту экскурсию - будьте уверены вы будете в восторге и влюбитесь в Париж всей душой. Надежда, вы - чудо! Спасибо вам огромное от нашей семьи! Обнимаем крепко и до новых встреч! Яна, Константин и Лео.