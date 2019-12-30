61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Большое погружение в город на 7-часовой прогулке по его самым знаковым местам

Nadezhda
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Париж построен, как улитка, по кругу.

Поэтому и знакомиться с ним логично, выполняя гигантский «батман» под музыку города.

Вы пройдетесь по многим открыточным и укромным уголкам Парижа, увидите своими глазами как из гало-римского города Лютеции Париж превратился в центр мира, как изменились его архитектура, нравы и кулинарные предпочтения.
390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии61 отзыв
4.98
Большой «батман» по Парижу
Большой «батман» по Парижу

Программа

Мы обязательно остановимся на обед или перекус в колоритном местном ресторанчике, где вы оцените все прелести французской кухни. Мы поговорим о важных персонажах в истории Парижа от королей и святых до научных деятелей и политиков. Если с вами будут дети, то я открою Париж и для них: они по достоинству оценят спрятанные в парках нарядные карусели и детские площадки.

  • Начнем погружаться в Париж с Латинского квартала — именно здесь обосновались римские войска, оказавшие столь большое влияние на формирование города. Но и наследили они немало: арены Лютеции, римские термы, Патнеон, на месте которого располагались римские форумы. Вы также увидите старейший университет Сорбону, средневековый особняк Клюни и удивительным образом сохранившийся квартал Святого Северина с самой узкой в Париже улочкой.
  • Далее мы отправимся в квартал Марэ, который также пережил перестройку Парижа XIX века и сохранил свой первозданный облик: вы увидите старинный особняк, бывшую резиденцию министра при Генрихе IV, Максимильена де Бетюна Сюли (я расскажу, как он увековечил гастрономию Франции), особняк Ламуаньйон, особняк Карнавале, особняк Санс, пройдемся по еврейскому кварталу и посмотрим уникальную синагогу, созданную в стиле модерн.
  • Из Марэ мы отправимся на остров Ситэ и остров Святого Людовика: вы посетите Собор Парижской Богоматери и услышите историю и причины создания Святой капеллы, узнаете захватывающие подробности истории самого старого дворца Парижа, ставшего тюрьмой Консьержери.
  • Далее мы окажемся в квартале Бобур, который «кричит» современной архитектурой (такой, как музей Жоржа Помпиду или фонтан Стравинского), но в тоже время окружен старинными улицами и церквями. Почувствуете все контрасты Парижа.
  • Следующим пунктом станет «чрево» Парижа — квартал «Ле Аль», воспетый в романах Эмиля Золя, увековеченный на полотне Леона Лермита. Из «чрева» мы пройдем по улице Сент Оноре, по которой отправлялись в свой последний путь на гильотину заключенные из тюрьмы Консьержери, и вы узнаете тайну Трагуарского Креста.
  • Следующим пунктом в нашей программе станет Лувр и его девятивековая история, полная приключений и драм.
  • Из Лувра мы отправимся в парк Пале Руаяль, который принадлежал равно как и дворец при парке, кардиналу Ришелье. Заглянем в несколько пассажей и посмотрим великолепную Оперу Гарнье.
  • Далее пройдем через Вандомскую площадь с самой известной гостиницей Ритц и отправимся к египетскому обелиску на площади Согласия.
  • Затем нас ждут Елисейские Поля, Большой и Малый дворцы, Триумфальная арка, смотровая площадка Трокадеро.
  • И возвращаясь по большому кругу: Марсово Поле с Эйфелевой Башней, Военная школа, в которой учился Наполеон Бонапарт, Дом Инвалидов, мост Александра III, музей Орсе, квартал Сен Жермен — мы окажемся там, откуда начали.

Организационные детали

  • Обязательное требование: удобная обувь, а хорошее настроение мы с Парижем вам обеспечим.
  • Дополнительные расходы: от 15 евро с человека на обед.
Большой «батман» по Парижу
Большой «батман» по Парижу
Большой «батман» по Парижу
Большой «батман» по Парижу

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadezhda
Nadezhda
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю Вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась у лучших преподавателей Парижа и Франции. Стараюсь им соответствовать. Имею государственную лицензию гида и поэтому со мной Вы можете попасть в любой музей города без очереди. Считаю, что работа гида — это призвание и я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей профессии.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Это был мой первый опыт заказа персональной экскурсии. И мне очень повезло с гидом! Надежда, спасибо Вам огромное за легкий и содержательный экскурс в историю Парижа и его основных достопримечательностей. Прекрасный размеренный маршрут с остановкой пообедать. Я точно теперь могу сказать, что не просто был в Париже, но узнал Его. 7 часов пролетели незаметно)
Для тех кто заказывает скажу, что все основные значимые маркеры центральной части города Вы увидите и узнаете о них все нужное!
11 декабря 2019
Надежда, спасибо большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Всем советую. 7 часов на одном дыхании
4 ноября 2019
Великолепная экскурсия , очень понравилась и ребенку и взрослым, и тем кто в первый раз в Париже, и тем кто был много раз. Надежда очень увлеченный и знающий своё дело человек..семь часов пролетели незаметно..обязательно сходим на другие её экскурсии в будущем. Большое спасибо Надежде!
30 октября 2019
Экскурсия просто великолепная, семь часов пролетели на одном дыхании! Очень рекомендуем всем, кто впервые посещает Париж впервые и хочет погрузиться в атмосферу города, эту экскурсию!
Спасибо Надежде за профессионально проведённую экскурсию, большое количество интереснейшей информации и посещение разнообразных уголков города, которые турист, попавший в Париж в первый раз врядли сможет найти самостоятельно.
Спасибо!
8 октября 2019
Превосходно! «Большой батман» - презамечательное действо в качестве первой, вступительной экскурсии по Парижу. Было интересно и познавательно не только для 13-летней барышни, впервые посетившей Париж, но и для взрослых, неоднократно бывавших в этом городе. Надежда - приятный и легкий в общении человек, гид, прекрасно ориентирующийся в Париже и отменно знающий историю и культуру Франции. Рекомендуем.
10 сентября 2019
Надежда - прекрасный, эрудированный, грамотный гид, вежливый и учтивый человек! Экскурсия прекрасна и насыщенна. Ни одна минута из 7 с лишним часов не была пустой, всё было заполнено интересной информацией, фактами и историей. Рекомендую всем экскурсию для знакомства с Парижем... или же для углубления в его жизнь и историю.
Александра
31 июля 2019
Большое спасибо Надежде за удивительное путешествие по такому разному Парижу! Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, 7 часов пролетели незаметно. Гуляя по Парижу, как будто бы перемещались из эпохи в эпоху. Все архитектурные шедевры сопровождались подробнейшим рассказом Надежды. При этом экскурсия не была сухим пересказом энциклопедических сведений, а материал излагался живым доступным языком, за что спасибо Надежде. Прошли сутки с нашей встречи, а мы все еще под сильным впечатлением, гуляем по Парижу и обращаем внимание на тонкости и мелочи, о которых сами вряд ли бы узнали из путеводителей. Кроме того Надежда порекомендовала несколько отличных кафе и ресторанчиков, в одном из которых мы очень вкусно пообедали. Определенно в следующий приезд в Париж запланируем экскурсии с Надеждой! Рекомендуем! Незабываемые впечатления обеспечены!
27 июля 2019
С Надеждой, нашим гидом, мы провели 3 чудесных дня: обзорная по Парижу - Большой батман, экскурсия по Лувру и Орсе.
Выбирали гида по отзывам. Благодарны всем, кто оставляет качественные отзывы. Не ошиблись!
Надежда - уникальный гид без преувеличения!
Знание материала, структурированная подача, техническое оснащение, оптимальный маршрут, правильный психологический индивидуальный подход, умение оперативно по ситуации внести корректировки, интересный рассказчик, интеллигентный человек, доброжелательность и предусмотрительность во всем.
Семья, в том числе подросток 16-ти лет, в восторге!
В других городах нашего путешествия по Франции мы также пользовались услугами частных гидов, но Надежда задала такую высокую планку, что более никто при всём уважении не смог до неё дотянуться.
Кроме обязательной программы Надежда подсказала интересные места, не забыла про мой день рождения, который был через несколько дней после экскурсий. Очень приятно!
Нам было жаль расставаться! Совместное фото делали почти как семейное))))
Надежда, огромное Вам спасибо за знания, за позитив, за любовь к делу (это чувствуется), за душевность и корректность отношений, за уважение к истории и стране.
Здоровья Вам и удачи!
Если в будущем наши путешествия совпадут с Вашими маршрутами, то мы обязательно с Вами!
3 июля 2019
Мы много путешествуем по миру, очень часто берем обзорные экскурсии, но день проведенный с Надеждой в Париже стал просто незабываемым для всей нашей семьи. Это однозначно - полный восторг и лучшая экскурсия в нашей жизни, а Надежда - просто бриллиант, это гид уровня "Бог" не иначе, и очень милый, приятный, легкий человек, поражающий своими глубокими энциклопедическими знаниями. Мы не первый раз в Париже и, честно говоря, этот город не вызывал во мне каких-то особых эмоций, зато теперь - я просто влюблена в него и это 100% заслуга нашего потрясающего гида. Я переживала, что мы устанем (с нами был сын 12 лет), но 7 часов пролетели на одном дыхании, легко, увлекательно, и в конце дня было так жаль расставаться с Надеждой. Ее рассказ был как ручей, и хотелось, чтоб он не останавливался. Мы увидели Париж с совершенно новых ракурсов, столько красивых мест, о которых мы точно бы никогда сами не узнали, и до сих пор вспоминаем этот день в Париже, как одно из самых ярких событий наших путешествий. Да и наш сын говорит, что в следующий раз в Париже хочет гулять по городу с Надеждой, а увлечь подростка задача не из легких. В общем, если в собираетесь в Париж (неважно в первый раз или нет) и вам повезет забронировать эту экскурсию - будьте уверены вы будете в восторге и влюбитесь в Париж всей душой. Надежда, вы - чудо! Спасибо вам огромное от нашей семьи! Обнимаем крепко и до новых встреч! Яна, Константин и Лео.
19 июня 2019
Огромное спасибо Надежде! Она превзошла наши ожидания. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Мы получили ответы на все вопросы, по истории Парижа и про современную жизнь города. Однозначно будем рекомендовать Надежду друзьям. Надежда, удачи Вам, Вы прекрасный гид и замечательный человек.
Ещё 51 отзыв

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