Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль
Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль
Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль
Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль
Нормандия: Руан - Онфлер - Довиль

Что вас ожидает 🤩

  • Руан
  • Онфлер
  • Довиль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Небо пастельных тонов от небесно-голубого до дымчато-серого с неповторимым сиянием вдохновляло многих художников. Такого неба нет нигде, только здесь, в вечнозеленой Нормандии (Normandie). Именно среди этих прекрасных пейзажей: отвесных скал, старых вязов, изумрудных долин родилось такое направление живописи как импрессионизм. Не зря Клод Моне для жизни и творчества выбрал это место — розовый дом с зелеными ставнями до сих пор привлекает в Нормандию тысячи туристов, именно там великий художник создавал свои полотна.

Но не только живописцев охватывало вдохновение при виде красот этой земли. Флобер, Мопассан, Пруст — видимо воздух этого края обладает какой-то волшебной силой, питающий творческие умы. Нормандия, несомненно, — одна из самых романтических провинций Франции. Расположена она на северо-западе страны, от Парижа ее отделяют лишь 130 км.

Первая остановка в Руане – столице графства Нормадии со времен викинга Ролона. Пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Руанского Собора Богоматери (известному многим по серии работ Клода Моне), улицы Больших Часов, рыночной площади, где была сожжена Жанна д ‘Арк, и церкви, посвященной Орлеанской Деве.

Переезд в Онфлер. Прогулка с гидом по городу - очаровательный рыбацкий порт и яхты, старые живописные улочки с художественными галереями и характерные каменные дома. Вы увидите церковь Святой Екатерины - великолепное деревянное строение XV-XVI веков.

В продолжении программы, мы отправимся в Довиль – курортный город на побережье Ла-Манша с гигантским песочным пляжем, казино, ипподромом и фестивалем американского кино – излюбленное место отдыха аристократии в Нормандии с XIX века. Свободное время для обеда, прогулки по городу и его знаменитому пляжу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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