Небо пастельных тонов от небесно-голубого до дымчато-серого с неповторимым сиянием вдохновляло многих художников. Такого неба нет нигде, только здесь, в вечнозеленой Нормандии (Normandie). Именно среди этих прекрасных пейзажей: отвесных скал, старых вязов, изумрудных долин родилось такое направление живописи как импрессионизм. Не зря Клод Моне для жизни и творчества выбрал это место — розовый дом с зелеными ставнями до сих пор привлекает в Нормандию тысячи туристов, именно там великий художник создавал свои полотна.

Но не только живописцев охватывало вдохновение при виде красот этой земли. Флобер, Мопассан, Пруст — видимо воздух этого края обладает какой-то волшебной силой, питающий творческие умы. Нормандия, несомненно, — одна из самых романтических провинций Франции. Расположена она на северо-западе страны, от Парижа ее отделяют лишь 130 км.

Первая остановка в Руане – столице графства Нормадии со времен викинга Ролона. Пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Руанского Собора Богоматери (известному многим по серии работ Клода Моне), улицы Больших Часов, рыночной площади, где была сожжена Жанна д ‘Арк, и церкви, посвященной Орлеанской Деве.

Переезд в Онфлер. Прогулка с гидом по городу - очаровательный рыбацкий порт и яхты, старые живописные улочки с художественными галереями и характерные каменные дома. Вы увидите церковь Святой Екатерины - великолепное деревянное строение XV-XVI веков.

В продолжении программы, мы отправимся в Довиль – курортный город на побережье Ла-Манша с гигантским песочным пляжем, казино, ипподромом и фестивалем американского кино – излюбленное место отдыха аристократии в Нормандии с XIX века. Свободное время для обеда, прогулки по городу и его знаменитому пляжу.