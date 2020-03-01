Гастрономические экскурсии в Афинах

Что вас ожидает

Утро начинается с прогулки, «хлеба» и кофе

Площадь Монастираки — концентрация уличных торговцев, киосков и ресторанов, а также наше место встречи. Отсюда мы возьмём курс на район Псири, древнейший уголок Афин, где по большей части и пройдёт наше гастрономическое путешествие. Первым делом заглянем в семейную пекарню за кулури, или по-русски за бубликом. Это выпечка, которую традиционно выбирают греки по пути на работу. Я расскажу вам, почему местные не привыкли полноценно завтракать и поделюсь происхождением этого «хлеба». Пока мы будем идти к кофейне, вы рассмотрите граффити — это достопримечательность, появившаяся во время кризиса и забастовок 2011 года — я немного освещу этот период в биографии Греции. А в кофейне мы выпьем по чашке кофе, сваренного на песке, и, не удивляйтесь, отправимся в следующую пекарню полакомиться спанакопитой — вкуснейшим пирогом со шпинатом.

Центральный рынок и что здесь обитает: дегустация

После рейда по фамильным пекарням мы доберёмся до внушительного по размеру рынка — он начинается в одном районе Афин, а заканчивается в другом. На мясных и рыбных прилавках здесь лежат самые свежие продукты, которыми смело можно закупиться для аппетитного ужина. Но мы идём к сырной лавке, ведь у нас здесь первая дегустация. Настоящую фету и гравьеру вы попробуете в первую очередь, но по желанию, доберётесь и до других греческих сортов. Дальше отправляемся лакомиться оливками, пастой и маслом из них, и, конечно, пробовать местный алкоголь под греческий салатик и котлеты из кабачков. Тот, который выбирают греки, а не продаётся в туристических магазинах: анисовый узо, фруктовый циппуро, раки и мастихи. Во это время я дам вам все явки и пароли мест, где можно вкусно и аутентично поесть!