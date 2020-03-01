Гастрономические экскурсии в Афинах

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  3. Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах

Вкусовые привычки местных, семейные пекарни и таверны, дегустация локальной еды на базаре

NARINE
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NARINE – ваш гид
Путеводители расскажут вам о популярных туристических заведениях, а я поделюсь местами, где любят проводить время афиняне, вдали от иностранной речи.

В семейной пекарне вы полакомитесь «кулури», в кофейне позволите себе чашечку кофе, сваренного на песке, а на центральном рынке хорошенько продегустируете местные продукты.

Остаться после прогулки голодным нет шансов!
€50
45 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Монастираки, около маленькой церкви
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Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах

Что вас ожидает

Утро начинается с прогулки, «хлеба» и кофе
Площадь Монастираки — концентрация уличных торговцев, киосков и ресторанов, а также наше место встречи. Отсюда мы возьмём курс на район Псири, древнейший уголок Афин, где по большей части и пройдёт наше гастрономическое путешествие. Первым делом заглянем в семейную пекарню за кулури, или по-русски за бубликом. Это выпечка, которую традиционно выбирают греки по пути на работу. Я расскажу вам, почему местные не привыкли полноценно завтракать и поделюсь происхождением этого «хлеба». Пока мы будем идти к кофейне, вы рассмотрите граффити — это достопримечательность, появившаяся во время кризиса и забастовок 2011 года — я немного освещу этот период в биографии Греции. А в кофейне мы выпьем по чашке кофе, сваренного на песке, и, не удивляйтесь, отправимся в следующую пекарню полакомиться спанакопитой — вкуснейшим пирогом со шпинатом.

Центральный рынок и что здесь обитает: дегустация
После рейда по фамильным пекарням мы доберёмся до внушительного по размеру рынка — он начинается в одном районе Афин, а заканчивается в другом. На мясных и рыбных прилавках здесь лежат самые свежие продукты, которыми смело можно закупиться для аппетитного ужина. Но мы идём к сырной лавке, ведь у нас здесь первая дегустация. Настоящую фету и гравьеру вы попробуете в первую очередь, но по желанию, доберётесь и до других греческих сортов. Дальше отправляемся лакомиться оливками, пастой и маслом из них, и, конечно, пробовать местный алкоголь под греческий салатик и котлеты из кабачков. Тот, который выбирают греки, а не продаётся в туристических магазинах: анисовый узо, фруктовый циппуро, раки и мастихи. Во это время я дам вам все явки и пароли мест, где можно вкусно и аутентично поесть!

Организационные детали

Вся еда включена в стоимость, но если хотите, можете взять наличные для покупок на рынке.

Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
Что едят греки? Гастро-прогулка в Афинах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Монастираки, около маленькой церкви.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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NARINE
NARINE
Живу в Греции в городе Афины уже 9 год, за это время узнала многое о культуре и традициях этой страны. Мне очень нравится природа и климат Греции, при каждой возможности путешествую по городам и островам — и каждый раз удивляюсь её красоте. Меня вдохновило моё увлечение путешествовать, и это привело меня к идеи распространять мои знания самым доступным путём, то есть альтернативными экскурсиями по Афинам.
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Гастрономические экскурсии в Афинах

Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
От 95 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Познакомиться со всеми гранями гастрономической культуры древней и современной Греции
В самых «вкусных» местах Афин вы узнаете о дарах богов, уже тысячи лет присутствующих в греческой культуре питания. Я расскажу о сакральном статусе хлеба и видах выпечки, тонкостях виноделия и сыроварения в разных регионах. Научу разбираться в оливковом масле и открою рецепты домашних блюд из морепродуктов.
Бар-тур: греческое вино со стилемБар-тур: греческое вино со стилемБар-тур: греческое вино со стилем
90 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Познать оттенки современных греческих вин и понять их отличия от античных
В Греции выпускают около 100 видов вин, и они ничуть не хуже более популярных итальянских и французских. Жаль, что в Россию эти алкогольные напитки привозят редко. А раз уж вы в Афинах, предлагаю опытным путем изучить стили греческих вин на прогулке-дегустации в компании винодела. Вы непременно откроете местное вулканическое вино, поймете, что такое винная «кровь Геракла» и познакомитесь со столичными барами.

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