Полюбоваться водопадами и старинным мостом, совершить небольшой поход и побывать в нетронутых местах
Вы насладитесь видами долин и гор, отведаете национальные блюда и переночуете в коттедже, построенном на дереве! Мы поднимемся к крепости Хихадзири, прокатимся на джипе, половим рыбку в горном озере и устроим пикник на свежем воздухе. Встретим вас тепло и радушно, приезжайте в гости!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой удобные одежду и обувь и всё необходимое, чтобы провести одну ночь в коттедже.
Программа тура по дням
Водопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттедже
Встречаемся и отправляемся к водопаду Махунсети и каменному мосту Царицы Тамар по соседству, время строительства которого относят к периоду её правления (11-13 вв.). Прогуляемся и подышим свежим воздухом в этих живописных местах, а затем доедем до Хихадзири, где вас будет ждать вкусный завтрак.
Следующая точка маршрута — остатки древней крепости Хихадзири на вершине горы. Пешком преодолеем подъём (1,5 км в одну сторону), а наградой за усилия нам станет красивый вид на холмистую долину и лесистые горы, открывающийся с высоты.
После я покажу вам природный «холодильник» и расскажу, что это такое. Заглянем на форелевое хозяйство и посмотрим на экспонаты необычного этнографического музея под открытым небом. Вечером поужинаем и отдохнём в уютном коттедже.
Поездка в горы, рыбалка, пикник и крепость Варцихе
Сегодня после завтрака отправимся в горы. Вы насладитесь нетронутой природой, полюбуетесь горными озёрами и посмотрите на местные дачи, где живут пастухи. Мы будем ловить форель в местном озере с лодки и приготовим обед на свежем воздухе.
Затем исследуем античную крепость Варцихе, в период Византийской империи известную как Родополис, а вечером вернёмся в Батуми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Батуми, 08:00Завершение: Батуми, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.