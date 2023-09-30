Встречаемся и отправляемся к водопаду Махунсети и каменному мосту Царицы Тамар по соседству, время строительства которого относят к периоду её правления (11-13 вв.). Прогуляемся и подышим свежим воздухом в этих живописных местах, а затем доедем до Хихадзири, где вас будет ждать вкусный завтрак.

Следующая точка маршрута — остатки древней крепости Хихадзири на вершине горы. Пешком преодолеем подъём (1,5 км в одну сторону), а наградой за усилия нам станет красивый вид на холмистую долину и лесистые горы, открывающийся с высоты.

После я покажу вам природный «холодильник» и расскажу, что это такое. Заглянем на форелевое хозяйство и посмотрим на экспонаты необычного этнографического музея под открытым небом. Вечером поужинаем и отдохнём в уютном коттедже.