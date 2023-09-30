Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже

Полюбоваться водопадами и старинным мостом, совершить небольшой поход и побывать в нетронутых местах

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Дружной компанией мы отправимся в район Хуло Аджарии, в деревню Хихадзири, и я покажу вам известные достопримечательности Грузии и места, о которых мало кто знает.

Вы насладитесь видами долин и гор, отведаете национальные блюда и переночуете в коттедже, построенном на дереве! Мы поднимемся к крепости Хихадзири, прокатимся на джипе, половим рыбку в горном озере и устроим пикник на свежем воздухе. Встретим вас тепло и радушно, приезжайте в гости!
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Аджария для своих: поездка в горы на джипе, треккинг к крепости и отдых в уютном коттедже
Ближайшие даты:
30
сен
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой удобные одежду и обувь и всё необходимое, чтобы провести одну ночь в коттедже.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттедже

Встречаемся и отправляемся к водопаду Махунсети и каменному мосту Царицы Тамар по соседству, время строительства которого относят к периоду её правления (11-13 вв.). Прогуляемся и подышим свежим воздухом в этих живописных местах, а затем доедем до Хихадзири, где вас будет ждать вкусный завтрак.

Следующая точка маршрута — остатки древней крепости Хихадзири на вершине горы. Пешком преодолеем подъём (1,5 км в одну сторону), а наградой за усилия нам станет красивый вид на холмистую долину и лесистые горы, открывающийся с высоты.

После я покажу вам природный «холодильник» и расскажу, что это такое. Заглянем на форелевое хозяйство и посмотрим на экспонаты необычного этнографического музея под открытым небом. Вечером поужинаем и отдохнём в уютном коттедже.

Водопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттеджеВодопад Махунсети и мост Царицы Тамар, подъём к крепости Хихадзири, отдых в коттедже
2 день

Поездка в горы, рыбалка, пикник и крепость Варцихе

Сегодня после завтрака отправимся в горы. Вы насладитесь нетронутой природой, полюбуетесь горными озёрами и посмотрите на местные дачи, где живут пастухи. Мы будем ловить форель в местном озере с лодки и приготовим обед на свежем воздухе.

Затем исследуем античную крепость Варцихе, в период Византийской империи известную как Родополис, а вечером вернёмся в Батуми.

Поездка в горы, рыбалка, пикник и крепость ВарцихеПоездка в горы, рыбалка, пикник и крепость ВарцихеПоездка в горы, рыбалка, пикник и крепость ВарцихеПоездка в горы, рыбалка, пикник и крепость ВарцихеПоездка в горы, рыбалка, пикник и крепость Варцихе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, 08:00
Завершение: Батуми, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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