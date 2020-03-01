Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Колорит старых кварталов

Путешествие начинается с прогулки по исторической части города. Вы пройдётесь по Старому бульвару – бессмертному творению Михаила д’Альфонса, побываете на Площади Медеи, в руках которой хранится символ богатства и процветания Грузии, и увидите Церковь Николая Чудотворца – первую христианскую церковь города. А в армянской церкви Сурб Пркич я расскажу вам о том, почему всех так удивляют её витражи. За поворотом вас ждёт кусочек грузинской Италии – Пьяцца – современное чудо архитектуры, сохранившее секрет старины. Кроме того, вы побываете в Парке 6 мая, где узнаете, как он связан с российским императором. Из церквей вас также ждут Церковь Апостола Андрея Первозванного – готический собор, про необычную историю которого я вам расскажу, и Церковь Святой Троицы, находящаяся совсем рядом с обзорной площадкой. По пути вы обязательно отдохнёте за чашечкой кофе и полакомитесь восточными сладостями в кафе, где снимали фильм «Любовь и голуби».

Веяния нового города

Парк чудес в Батуми меняет привычные всем представления о парках: здесь почти нет зелени, но есть множество удивительных сооружений и скульптур, зданий и конструкций. Вы увидите, как в этом месте сталкиваются современные постройки, такие как башня Алфавита и скульптура Али и Нино, с историей в лице батумского маяка.