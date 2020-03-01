Мария проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Батуми - город контрастов

Гармоничная прогулка в многогранном городе

Мария
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Мария – ваш гид
Батуми – яркий и красочный город, полный контрастов и позитива.

Город дождей, прекрасный по-своему в любое время года.

В старом Батуми вас ждут тихие узкие улочки, а в новом – город высоток и современных архитектурных решений.

Вы услышите не только исторические факты о Батуми и его выдающихся жителях и гостях, но и узнаете о современной жизни города.

Часть экскурсии проводится на автомобиле: это очень удобный способ познакомиться с Батуми и увидеть все его грани.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов

Что вас ожидает

Колорит старых кварталов
Путешествие начинается с прогулки по исторической части города. Вы пройдётесь по Старому бульвару – бессмертному творению Михаила д’Альфонса, побываете на Площади Медеи, в руках которой хранится символ богатства и процветания Грузии, и увидите Церковь Николая Чудотворца – первую христианскую церковь города. А в армянской церкви Сурб Пркич я расскажу вам о том, почему всех так удивляют её витражи. За поворотом вас ждёт кусочек грузинской Италии – Пьяцца – современное чудо архитектуры, сохранившее секрет старины. Кроме того, вы побываете в Парке 6 мая, где узнаете, как он связан с российским императором. Из церквей вас также ждут Церковь Апостола Андрея Первозванного – готический собор, про необычную историю которого я вам расскажу, и Церковь Святой Троицы, находящаяся совсем рядом с обзорной площадкой. По пути вы обязательно отдохнёте за чашечкой кофе и полакомитесь восточными сладостями в кафе, где снимали фильм «Любовь и голуби».

Веяния нового города
Парк чудес в Батуми меняет привычные всем представления о парках: здесь почти нет зелени, но есть множество удивительных сооружений и скульптур, зданий и конструкций. Вы увидите, как в этом месте сталкиваются современные постройки, такие как башня Алфавита и скульптура Али и Нино, с историей в лице батумского маяка.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит вода (0,5л/чел), кофе в кафе и восточные сладости
  • Встреча на площади Пьяцца
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов
Батуми - город контрастов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Как и любой житель Батуми безумно люблю свой край и знаю все его самые красивые уголки. Могу показать все самое интересное, посоветую как ресторанчики с вкусной едой, так и удачные и необычные места для фото-сессий. Хочу поделится красотой своей Родины, заразить всех грузинским гостеприимством и всегда хорошим настроением!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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