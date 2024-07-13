Вы отправитесь в локации, где вмешательство человека в дикую природу ничуть не навредило ей, а облагородило. Увидите, где растут сакуры и живут фламинго. Рассмотрите скульптуры Элвиса Пресли и Лучано Паваротти. Походите по чёрным целебным пескам и, если захотите, искупаетесь в море.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по Дендрологическому парку, где обитают редкие виды птиц и животных — шумные попугаи, любопытные лемуры, розовые фламинго и другие представители фауны.
Увидите скульптуры звёзд мировой эстрады и услышите их популярные композиции в Музыкальном парке.
Посетите курорт Магнетити, побродите по лечебным пескам чёрного цвета и, если захотите, искупаетесь в море.
Узнаете, почему Аджария и Грузия стали родиной грузинского чая и кто первым начал его выращивать.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне Nissan Primastar или микроавтобусе Mercedes Sprinter, входные билеты, питьевая вода.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Robert — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 2061 туриста
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаемЗадать вопрос
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€52 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
12 июля в 11:00
17 июля в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
14 июля в 09:00
17 июля в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.