Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
С ярким и атмосферным Батуми можно знакомиться по-разному. Мы наметим самые живописные места и отправимся к ним с ветерком. Управлять сегвеем — легко и безопасно. Увидеть в разы больше интересных локаций — однозначно. Получить новые эмоции, как будто ты летишь по городу, — гарантировано. А в конце ещё и забрать много фото и атмосферное видео!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
10 минут инструктажа и 2 часа неспешного вайба
Перед поездкой я обязательно выдам шлемы и на своём примере покажу, как управлять сегвеем. Также расскажу, что на нём нельзя делать. Мы отправимся на прогулку, только когда я удостоверюсь, что вы привыкли к сегвею. Транспорт не предназначен для быстрой езды, но нам это и не нужно. Мы будем ехать в комфортном темпе, чтобы неспешно насладиться всеми локациями на нашем пути.
Самые атмосферные места Батуми
- Батумский государственный университет и уникальный деревянный Летний театр
- Бамбуковая роща, где снимались эпизоды из фильма «Любовь и голуби»
- Миниатюрный дворец бракосочетания, внешним видом напоминающий дельфина
- Алфавитная Башня, похожая на структуру ДНК. На ней изображены буквы грузинского письма.
- Батумский маяк, до сих пор действующий и в хорошем состоянии
- Скульптура «Али и Нино» на набережной — символ любви, способной преодолеть границы и предрассудки
- Фонтан «Башня Чачи» — точная копия строения, которое украшало Батуми в начале 20 века
Мы можем менять маршрут в зависимости от ваших пожеланий. На прогулке я буду делать много фото и видео, а в конце поездки вышлю атмосферный ролик со всеми локациями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены аренда сегвеев и шлемов
- Ограничения по весу — до 32 кг и свыше 110 кг (приблизительно)
- Минимальный возраст участников — 9 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле комплекса «Магнолия»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Батуми
Всем привет. Меня зовут Олег. Я родился на Украине, в 14 лет переехал в Израиль, уже 3 года живу в Батуми. Грузия покорила меня своей историей, гостеприимством и красотой. Я очень люблю общаться с новыми людьми и рассказывать им про прелести Грузии и не только. С нетерпением жду вас!
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