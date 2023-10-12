С ярким и атмосферным Батуми можно знакомиться по-разному. Мы наметим самые живописные места и отправимся к ним с ветерком. Управлять сегвеем — легко и безопасно. Увидеть в разы больше интересных локаций — однозначно. Получить новые эмоции, как будто ты летишь по городу, — гарантировано. А в конце ещё и забрать много фото и атмосферное видео!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10 минут инструктажа и 2 часа неспешного вайба

Перед поездкой я обязательно выдам шлемы и на своём примере покажу, как управлять сегвеем. Также расскажу, что на нём нельзя делать. Мы отправимся на прогулку, только когда я удостоверюсь, что вы привыкли к сегвею. Транспорт не предназначен для быстрой езды, но нам это и не нужно. Мы будем ехать в комфортном темпе, чтобы неспешно насладиться всеми локациями на нашем пути.

Самые атмосферные места Батуми

Батумский государственный университет и уникальный деревянный Летний театр

Бамбуковая роща, где снимались эпизоды из фильма «Любовь и голуби»

Миниатюрный дворец бракосочетания, внешним видом напоминающий дельфина

Алфавитная Башня, похожая на структуру ДНК. На ней изображены буквы грузинского письма.

Батумский маяк, до сих пор действующий и в хорошем состоянии

Скульптура «Али и Нино» на набережной — символ любви, способной преодолеть границы и предрассудки

Фонтан «Башня Чачи» — точная копия строения, которое украшало Батуми в начале 20 века

Мы можем менять маршрут в зависимости от ваших пожеланий. На прогулке я буду делать много фото и видео, а в конце поездки вышлю атмосферный ролик со всеми локациями.

Организационные детали