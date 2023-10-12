На сегвеях - по Батуми

Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины

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Ответы на вопросы
С ярким и атмосферным Батуми можно знакомиться по-разному. Мы наметим самые живописные места и отправимся к ним с ветерком. Управлять сегвеем — легко и безопасно. Увидеть в разы больше интересных локаций — однозначно. Получить новые эмоции, как будто ты летишь по городу, — гарантировано. А в конце ещё и забрать много фото и атмосферное видео!
На сегвеях - по Батуми
На сегвеях - по Батуми
На сегвеях - по Батуми
На сегвеях - по Батуми
На сегвеях - по Батуми
На сегвеях - по Батуми
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10 минут инструктажа и 2 часа неспешного вайба

Перед поездкой я обязательно выдам шлемы и на своём примере покажу, как управлять сегвеем. Также расскажу, что на нём нельзя делать. Мы отправимся на прогулку, только когда я удостоверюсь, что вы привыкли к сегвею. Транспорт не предназначен для быстрой езды, но нам это и не нужно. Мы будем ехать в комфортном темпе, чтобы неспешно насладиться всеми локациями на нашем пути.

Самые атмосферные места Батуми

  • Батумский государственный университет и уникальный деревянный Летний театр
  • Бамбуковая роща, где снимались эпизоды из фильма «Любовь и голуби»
  • Миниатюрный дворец бракосочетания, внешним видом напоминающий дельфина
  • Алфавитная Башня, похожая на структуру ДНК. На ней изображены буквы грузинского письма.
  • Батумский маяк, до сих пор действующий и в хорошем состоянии
  • Скульптура «Али и Нино» на набережной — символ любви, способной преодолеть границы и предрассудки
  • Фонтан «Башня Чачи» — точная копия строения, которое украшало Батуми в начале 20 века

Мы можем менять маршрут в зависимости от ваших пожеланий. На прогулке я буду делать много фото и видео, а в конце поездки вышлю атмосферный ролик со всеми локациями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены аренда сегвеев и шлемов
  • Ограничения по весу — до 32 кг и свыше 110 кг (приблизительно)
  • Минимальный возраст участников — 9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле комплекса «Магнолия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Набережная
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