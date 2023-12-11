Эта программа понравится тем, кто хочет узнать Батуми с неожиданной стороны и прочувствовать его особенный колорит. Следуя по живописным горным дорогам, мы изучим его окрестности. Пройдём по тропинкам Батумского ботанического сада, где собраны растения со всего земного шара. Увидим старинную крепость Петра и заедем в уютный парк миниатюр.

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Описание

Что вас ожидает

Батумский ботанический сад

Начнём нашу одиссею со всемирно известного Батумского ботанического сада, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами. Этот ботанический рай, расположенный между Чёрным морем и горами, удивит вас впечатляющим разнообразие флоры из разных климатических зон. Безмятежное начало путешествия гарантировано!

Крепость Петра

Вы полюбуетесь внушительным силуэтом архитектурного чуда, венчающего скалы Цихисдзири. Я расскажу об истории её названий и славном прошлом. С возвышенности вам откроется потрясающий вид на окружающие пейзажи и обширные просторы Чёрного моря.

Парк «Грузия в миниатюре»

Оказавшись в парке, мы шагнём в мир, где величие исторических достопримечательностей Грузии оживает в миниатюрной форме. Проследим путь страны от древних крепостей и средневековых церквей до современных чудес. И станем свидетелями её архитектурной и культурной самобытности.

Организационные детали

Экскурсия проходит в автопешеходном формате, на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером

Во время экскурсии будем довольно много ходить пешком по гористой местности. В дождливую погоду передвижение может быть затруднено.

Дополнительные расходы