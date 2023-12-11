Погрузиться в историю и культуру города в поездке вдоль побережья Аджарии
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Описание
Что вас ожидает
Батумский ботанический сад
Начнём нашу одиссею со всемирно известного Батумского ботанического сада, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами. Этот ботанический рай, расположенный между Чёрным морем и горами, удивит вас впечатляющим разнообразие флоры из разных климатических зон. Безмятежное начало путешествия гарантировано!
Крепость Петра
Вы полюбуетесь внушительным силуэтом архитектурного чуда, венчающего скалы Цихисдзири. Я расскажу об истории её названий и славном прошлом. С возвышенности вам откроется потрясающий вид на окружающие пейзажи и обширные просторы Чёрного моря.
Парк «Грузия в миниатюре»
Оказавшись в парке, мы шагнём в мир, где величие исторических достопримечательностей Грузии оживает в миниатюрной форме. Проследим путь страны от древних крепостей и средневековых церквей до современных чудес. И станем свидетелями её архитектурной и культурной самобытности.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате, на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
- Во время экскурсии будем довольно много ходить пешком по гористой местности. В дождливую погоду передвижение может быть затруднено.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Батумский ботанический сад — 20 лари (около 7,5$) с человека, дети до 6 лет бесплатно
- Входные билеты в крепость Петра — 5 лари (около 2$) с человека
- Входные билеты в парк миниатюр — 6 лари(около 2,5$) с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.