Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр

Индивидуальная экскурсия в Батуми

Погрузиться в историю и культуру города в поездке вдоль побережья Аджарии

Эта программа понравится тем, кто хочет узнать Батуми с неожиданной стороны и прочувствовать его особенный колорит. Следуя по живописным горным дорогам, мы изучим его окрестности. Пройдём по тропинкам Батумского ботанического сада, где собраны растения со всего земного шара. Увидим старинную крепость Петра и заедем в уютный парк миниатюр.
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Такой разный Батуми: ботанический сад, крепость Петра и парк миниатюр
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Батумский ботанический сад

Начнём нашу одиссею со всемирно известного Батумского ботанического сада, где пышная зелень сочетается с потрясающими пейзажами. Этот ботанический рай, расположенный между Чёрным морем и горами, удивит вас впечатляющим разнообразие флоры из разных климатических зон. Безмятежное начало путешествия гарантировано!

Крепость Петра

Вы полюбуетесь внушительным силуэтом архитектурного чуда, венчающего скалы Цихисдзири. Я расскажу об истории её названий и славном прошлом. С возвышенности вам откроется потрясающий вид на окружающие пейзажи и обширные просторы Чёрного моря.

Парк «Грузия в миниатюре»

Оказавшись в парке, мы шагнём в мир, где величие исторических достопримечательностей Грузии оживает в миниатюрной форме. Проследим путь страны от древних крепостей и средневековых церквей до современных чудес. И станем свидетелями её архитектурной и культурной самобытности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате, на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
  • Во время экскурсии будем довольно много ходить пешком по гористой местности. В дождливую погоду передвижение может быть затруднено.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Батумский ботанический сад — 20 лари (около 7,5$) с человека, дети до 6 лет бесплатно
  • Входные билеты в крепость Петра — 5 лари (около 2$) с человека
  • Входные билеты в парк миниатюр — 6 лари(около 2,5$) с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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