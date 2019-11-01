114 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть изнутри самый колоритный район Тбилиси

Мы исследуем один из старейших районов Тбилиси – Сололаки. Вы увидите уникальную архитектуру 18-19 веков, парадные с резными лестницами ручной работы, расписные стены и целые подъездные галереи. Мы поднимемся на смотровую площадку, спрятанную от туристов, встретим Фриду Кало в исполнении молодой грузинской художницы, побываем внутри витражного дома. А по дороге я расскажу вам об истории района и поведаю несколько интересных легенд, рассказанных мне местными жителями.

Найти лучшие ракурсы для фотографий

Во время прогулки я покажу самые интересные и необычные ракурсы Тбилиси, немного расскажу о фотографии и, конечно, с удовольствием сделаю для вас несколько классных снимков. Вы можете взять с собой на инста-прогулку любую фототехнику от GoPro до телефона или просто наслаждаться прогулкой по нетуристическим уголкам города.

Советы от местного жителя за чашкой кофе

В завершение прогулки мы зайдем на чашечку кофе в старинное кафе с великолепным антуражем, где время замерло в 20х годах. Или отправимся за вкуснейшим грузинским мороженым – еще одной гастрономической визитной карточкой Тбилиси! Грузинское мороженое невероятно вкусное, натуральное и ничуть не уступает итальянскому джелато. А по пути я дам вам несколько ценных советов от местного жителя: куда еще стоит сходить в городе, где можно вкусно перекусить и еще многое другое.

Кому подойдет эта прогулка

Всем, кто любит фотографировать, гулять в хорошей компании и изучать новый город глазами местных жителей.