114 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Авторская фотопрогулка по Тбилиси

Увидеть самые необычные уголки города и пополнить свой инстаграм отличными снимками!

Надя
Задать вопрос
Надя – ваш гид
Отправившись со мной на инста-прогулку, вы изумитесь, сколько всего интересного в Тбилиси может быть скрыто от глаз туристов! Невероятной красоты парадные, особняки 18 века, школа в готическом стиле, настоящий дом-калейдоскоп и подъезд-галерея – всё это вдохновило меня создать уникальный маршрут с необычными местами и объектами для фотографий.

Я помогу вам узнать город изнутри и покажу настоящий Тбилиси, спрятанный от любопытных глаз.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Встреча на площади Свободы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии114 отзывов
4.88
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси

Что вас ожидает

Увидеть изнутри самый колоритный район Тбилиси
Мы исследуем один из старейших районов Тбилиси – Сололаки. Вы увидите уникальную архитектуру 18-19 веков, парадные с резными лестницами ручной работы, расписные стены и целые подъездные галереи. Мы поднимемся на смотровую площадку, спрятанную от туристов, встретим Фриду Кало в исполнении молодой грузинской художницы, побываем внутри витражного дома. А по дороге я расскажу вам об истории района и поведаю несколько интересных легенд, рассказанных мне местными жителями.

Найти лучшие ракурсы для фотографий
Во время прогулки я покажу самые интересные и необычные ракурсы Тбилиси, немного расскажу о фотографии и, конечно, с удовольствием сделаю для вас несколько классных снимков. Вы можете взять с собой на инста-прогулку любую фототехнику от GoPro до телефона или просто наслаждаться прогулкой по нетуристическим уголкам города.

Советы от местного жителя за чашкой кофе
В завершение прогулки мы зайдем на чашечку кофе в старинное кафе с великолепным антуражем, где время замерло в 20х годах. Или отправимся за вкуснейшим грузинским мороженым – еще одной гастрономической визитной карточкой Тбилиси! Грузинское мороженое невероятно вкусное, натуральное и ничуть не уступает итальянскому джелато. А по пути я дам вам несколько ценных советов от местного жителя: куда еще стоит сходить в городе, где можно вкусно перекусить и еще многое другое.

Кому подойдет эта прогулка

Всем, кто любит фотографировать, гулять в хорошей компании и изучать новый город глазами местных жителей.

Организационные детали

Советуем захватить с собой любое фотографирующее устройство: от телефона или зеркалки до GoPro.

Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Авторская фотопрогулка по Тбилиси

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Надя
Надя
Привет, меня зовут Надя! В 2014 году я переехала жить в Грузию- страну, которая покорила меня своим колоритом, архитектурой и людьми. Спустя полгода после переезда- я насытилась стандартными туристическими тропами, и начала изучать другую сторону Тбилиси. И вот, прочувствовав весь колорит и атмосферу «другого Тбилиси», я решила поделится своими находками с гостями столицы. Рассказать интересные факты, показать удивительные дома и их парадные, и сделать много крутых снимков на память.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

114 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Лучшая трата денег за весь отдых !
10 октября 2019
Надя спасибо за прогулку по тайным улочкам Тбилиси.
Спасибо за созданное настроение, атмосферу и конечно красивые фотографии которые вы нам помогли сделать)))
Это было очень замечательно!!!
Спасибо,спасибо,спасибо!!!
8 октября 2019
Все понравилось, красивые места. Надя - открытый, приятный человек)
17 сентября 2019
Была просто волшебная экскурсия. С нее у меня началось знакомство с Тбилиси. Было очень интересно и увлекательно. Было просто ощущения, что гуляешь с хорошими друзьями по городу, так оно и было))) Надя очень теплый и светлый человечек и очень интересный рассказчик.
Обязательно порекомендую друзьям эту экскурсию, кто едет в Тбилиси)
14 сентября 2019
Всем рекомендую!
Одна из лучших экскурсий на которых бывал. Надя очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия прошла на одном дыхании и мы не заметили как пролетело время.
Надя подсказала с каких ракурсов удобнее фотографировать и сделала нам много красивых и атмосферных фотографий.
Татьяна
2 сентября 2019
Сегодня был самый волшебный день в Тбилиси! Надя знает столько невероятных уголков, двориков и парадных в самом центре города! Вы не найдёте их ни в одной экскурсии, ни в одном путеводителе, ни у одного другого гида! Надя покажет Тбилиси разным, живым, очень красивым. В одной парадной будет жить зеркало из настоящего золота, а другой - ажурная винтовая лестница. В одном дворе будет глициния на всю стену, а в другом - винтажный красавец-кадиллак. Таких фотографий у вас ещё точно не было:)) После прогулки я ещё больше влюблена в этот город, и однозначно посоветую эту экскурсию всем друзьям, приезжающим в Тбилиси.
11 августа 2019
Прекрасная экскурсия, получила большое удовольствие и более 100 замечательных фотографий.
В легкой непринуждённой атмосфере прошли 2,5 часа. Рекомендую, как индивидуальным туристам,так и группе
29 июля 2019
Потрясающе провела время! Надя очень интересный собеседник и рассказчик. Маршрут экскурсии отлично продуман, ни минуты не было скучно. К тому же получились отличные фотографии на память)
Кристина
15 июля 2019
Очень атмосферная прогулка, особый дух старины. Интересные дворики, старинные парадные, невероятное кафе как завершение прогулки. Мы как будто окунулись в настоящую жизнь местных жителей. Надя - очень увлеченная, позитивная, и доброжелательная, сопровождала прогулку историческими заметками и информацией о текущем времени. И конечно же множество локаций для фотографий! Спасибо!
4 июля 2019
Мы с мужем получили огромное удовольствие от великолепной экскурсии, от завораживающе красивых потаённых уголков Тбилиси , от общения с прекрасной Надеждой! А фотографии получились очень живыми, сочными и яркими. Только самые тёплые и приятные воспоминания от этой экскурсии.
Ещё 104 отзыва

Необычные маршруты по Тбилиси

«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
380 отзывов
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Ускользающая красота ТбилисиУскользающая красота ТбилисиУскользающая красота Тбилиси
16 за человека
2.5 часа
95 отзывов
Прогуляться по парадным старинных домов и отыскать самые фотогеничные уголки Сололаки и Мтацминды
Тбилиси открывается не каждому — чтобы понять характер города, нужен особый подход. Приготовьтесь ненадолго заблудиться среди запутанных улочек некогда богатейшего района Тбилиси, заглянуть за фасады старинных особняков и услышать истории местных жителей. Роскошные мраморные лестницы, уютные балкончики, ажурные решетки и красивейшие росписи — вы не только сохраните на фотоснимках тбилисские артефакты прошлых эпох, но и проникнетесь духом старого города.
Инста-прогулка по неизведанному ТбилисиИнста-прогулка по неизведанному ТбилисиИнста-прогулка по неизведанному Тбилиси
25 за человека
2.5 часа
92 отзыва
Почувствовать и запечатлеть атмосферу ускользающей красоты города
Старый город Тбилиси – настоящая шкатулка с сокровищами, хранящая в себе множество тайн... многие из которых вы откроете во время прогулки, посетив колоритные парадные, дворики и скрытые от туристических мест улочки. Инстаграм-прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником!
Фотопрогулка по скрытым уголкам ТбилисиФотопрогулка по скрытым уголкам ТбилисиФотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
25 за человека
2.5 часа
18 отзывов
Проникнуться авантюрным настроением и ветхой красотой колоритных грузинских кварталов
Тбилиси невозможно представить без посещения Старого города. Но рядом расположен ещё один не менее интересный район, полюбившийся тбилисским богачам дореволюционного времени, — Сололаки. Оба квартала обладают идеальной атмосферой для теплых и выразительных фотосессий! На дружеской прогулке без академизма я отведу вас к самым ярким уголкам столицы, расскажу истории о жильцах старинных зданий, которые я долго и трепетно собирала, и, конечно, сделаю снимки, в которых навсегда сохранится настроение и душа гостеприимного, вашего Тбилиси.
Тайны особняков СололакиТайны особняков СололакиТайны особняков Сололаки
скидка20%
От
€27
22 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Знакомство с богатой архитектурой «кавказского ар-нуво»
Вы посетите парадные знаменитых домов района Сололаки и восхититесь смешением восточного и европейского колорита, удивительной лепниной на фасадах, расписными потолками и стенами, мраморными лестницами, чугунными решетками и воротами. Старинные дома «помнят» голоса Гумилева, Айвазовского, Есенина, Мандельштама, Чайковского и даже Николая II. Я расскажу самые интересные факты о «немых свидетелях истории» и их хозяевах, раскрою фамильные секреты и помогу уловить звуки и запахи прошлого.
По Тбилиси — пешком и на катереПо Тбилиси — пешком и на катереПо Тбилиси — пешком и на катере
22 за человека
3.5 часа
14 отзывов
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Приготовьтесь исследовать старые кварталы Тбилиси изнутри и полюбоваться панорамами столицы с реки Куры. Вы прогуляетесь от Cерных бань до парадных Дадиани, попробуете лучшую чурчхелу в городе, узнаете о тбилисских символах и легендах. А после — насладитесь прохладой и отменным грузинским вином во время прогулки на катере.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике