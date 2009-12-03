Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Чудо-гора Монсеррат

Посетить спрятанный в причудливых скалах бенедиктинский монастырь и раскрыть его секреты

Юлия
Юлия – Гид из Барселоны
Вы увидите «распиленную гору» Монсеррат, окутанную множеством тайн и поверий.

Подниметесь по канатной дороге к монастырю святой Девы, загадаете желание у статуи Черной мадонны и услышите историю 📖 священной реликвии.

А в финале насладитесь изумительными видами на горной прогулке 👣.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €250 за экскурсию

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Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат

Что вас ожидает

Монсеррат — история 📖 и легенды
С площади Испании мы отправимся на поезде 🚂 к горе Монсеррат. Это поистине волшебное, завораживающее своей красотой место. Согласно поверьям, оно исцеляет от болезней и, как считают игроки футбольного клуба Барса, приносит бесчисленные победы. По подвесной канатной дороге вы подниметесь к монастырю святой Девы, первое упоминание о котором датируется далеким 880 годом. Я расскажу непростую историю монастыря — как его создавали, поджигали, разрушали и восстанавливали более ста лет.

Статуя Черной мадонны
Монастырь Монсеррат хранит национальную святыню Каталонии — статую Богоматери с младенцем XII века, привлекающую паломников со всего света. Вы узнаете, почему ее называют Черной мадонной или ласковым прозвищем «Смугляночка». Осмотрите бенедиктинский монастырь и попросите Моренету исполнить заветные желания. А еще послушаете один из самых древних детских хоров в мире.

Прогулка по горам
В завершение, по желанию, мы поднимемся на самую вершину горы ⛰️, откуда вам откроется умопомрачительный вид на известняковые скалы необычной формы. Кроме того, вы сможете посетить Святую пещеру и продегустировать местные сладости и сыры.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 зависит от ваших пожеланий: посещение монастыря без подъема к вершине горы занимает полдня, с подъемом — полный день. Цена указана за полный день, стоимость сокращенной экскурсии согласовывается в индивидуальном порядке.
  • В зависимости от дня недели, по возвращении на площадь Испании можно посмотреть шоу поющих фонтанов.
  • Транспортные расходы, еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: поезд и канатная дорога до монастыря и обратно — 22 евро, билет 🎫 с дополнительно включенными двумя маршрутами фуникулера и посещением аудиовизуальной зоны — 35 евро.
  • Время в пути из Барселоны — 1 час 30 мин.
  • Для группы до 3 человек также возможен трансфер на машине. Подробности уточняйте при бронировании.
Начало и место завершения
🚩 у метро Placa Espana
Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат
Чудо-гора Монсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юля. Примерно 20 лет назад я впервые попала в Барселону и поняла, что это любовь с первого взгляда. За это время я успела познать ее во всех деталях и настроениях. В моем городе мечты есть абсолютно все — тихие романтичные улочки, шумные молодежные тусовки, чистейшие пляжи, божественная архитектура, дурманящая испанская кухня и, конечно же, древняя история. Как всякому влюбленному, мне хочется говорить о Барселоне бесконечно) Я покажу вам город именно таким, каким вы хотите его увидеть. До встречи в прекрасной каталонской столице!
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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