Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Монсеррат — история 📖 и легенды

С площади Испании мы отправимся на поезде 🚂 к горе Монсеррат. Это поистине волшебное, завораживающее своей красотой место. Согласно поверьям, оно исцеляет от болезней и, как считают игроки футбольного клуба Барса, приносит бесчисленные победы. По подвесной канатной дороге вы подниметесь к монастырю святой Девы, первое упоминание о котором датируется далеким 880 годом. Я расскажу непростую историю монастыря — как его создавали, поджигали, разрушали и восстанавливали более ста лет.

Статуя Черной мадонны

Монастырь Монсеррат хранит национальную святыню Каталонии — статую Богоматери с младенцем XII века, привлекающую паломников со всего света. Вы узнаете, почему ее называют Черной мадонной или ласковым прозвищем «Смугляночка». Осмотрите бенедиктинский монастырь и попросите Моренету исполнить заветные желания. А еще послушаете один из самых древних детских хоров в мире.

Прогулка по горам

В завершение, по желанию, мы поднимемся на самую вершину горы ⛰️, откуда вам откроется умопомрачительный вид на известняковые скалы необычной формы. Кроме того, вы сможете посетить Святую пещеру и продегустировать местные сладости и сыры.

Организационные детали