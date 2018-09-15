3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с образцами готической архитектуры, историей их создания и связанными с ними легендами

Нина
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Нина – ваш гид
XIII век называют "Золотым веком" Барселоны.

Город процветал и богател день ото дня.

Вот тогда и началось строительство главных городских церквей.

По этим жемчужинам готического искусства я предлагаю вам прогуляться вместе со мной.

Я не только познакомлю вас с этими образцами готической архитектуры, но также расскажу историю их создания и, конечно же, легенды с ними связанные (как не быть легендам в церквях, что насчитывают несколько столетий).
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны

Программа

Мы с вами пройдем по четырем соборам Барселоны: Кафедральному собору, церкви Санта Мария дель Пи, церкви Сант Жуст и Пастор и церкви Санта Мария дель Мар. Вы узнаете об удивительной истории любви, благодаря которой появился главный собор Барселоны; о девушке, с которой связана легенда чарующая и жуткая одновременно; почему одна из церквей называется “сосновой”, хотя построена она из камня; на чьи деньги возвели церковь Святой Марии Морской и почему ее назвали так, несмотря на то, что находится она далеко от моря; какие удивительные привилегии получила церковь Сант Жуст и Пастор и почему так важно оказаться вовремя у постели умирающего человека; как гуси оказались в главном соборе Барселоны. Ну и, разумеется, вы узнаете, в какой церкви дьявол споткнулся на девяносто девятой ступеньке и что из этого вышло.

Во время нашего путешествия я буду рассказывать вам об истории Барселоны (за 2 тысячи лет накоплено множество любопытных и курьезных фактов) и показывать все то интересное, что будет попадаться нам по дороге.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому наденьте удобную обувь.
  • Экскурсия может ограничиться 3-мя часами, но можно будет и раздвинуть временные границы (для особо влюбленных в древнюю историю).
  • В стоимость не включены входные билеты в Кафедральный собор и церковь Санта Мария дель Пи.
  • Встречаемся на Кафедральной площади.
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны
Древние соборы Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Доброго времени суток всем, кто зашел на мою страничку. Много лет я живу в Каталонии, в той части Испании, в которую невозможно не влюбиться. Что я и сделала. Я не только влюбилась в нее, я делаю все, чтобы узнать досконально историю Каталонии и ее городов и поделиться частичкой моей любви и знаниями со всеми приезжающими сюда.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2018
20 августа посетила экскурсию Древние соборы Барселоны. В ходе экскурсии мы узнали много нового не только о храмах Барселоны. Нина рассказывала об истории Барселоны, останавливались у интересных мини достопримечательностей, на которые без гида я никогда не обратила бы внимание. 3 часа с эрудированным человеком пролетели незаметно. Огромное спасибо Вам за замечательную экскурсию!!!
9 мая 2018
Очень-очень замечательный гид Нина, обаятельный человек! У нас была экскурсия для группы 11 человек, гид подстроилась под наше время и встретила у памятника Колумбу, так как у нас была короткая круизная стоянка в Барселоне.
Маршрут был составлен грамотно, много увидели, узнали интересные факты и легенды.
Прогулка по городу вместе с Ниной была яркой и познавательной.
Зарина
4 сентября 2017
Мы отправляли нашу знакомую Любовь в эту экскурсию. Она осталась под большим впечатлением, настолько сильно гид Нина смогла заинтересовать этой темой, что очень радует. Про Нину наша знакомая сказала, что у нее хорошо поставленный язык, и сама Нина очень начитанный человек. Смело рекомендуем данную экскурсию, не пожалеете!

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