3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы с вами пройдем по четырем соборам Барселоны: Кафедральному собору, церкви Санта Мария дель Пи, церкви Сант Жуст и Пастор и церкви Санта Мария дель Мар. Вы узнаете об удивительной истории любви, благодаря которой появился главный собор Барселоны; о девушке, с которой связана легенда чарующая и жуткая одновременно; почему одна из церквей называется “сосновой”, хотя построена она из камня; на чьи деньги возвели церковь Святой Марии Морской и почему ее назвали так, несмотря на то, что находится она далеко от моря; какие удивительные привилегии получила церковь Сант Жуст и Пастор и почему так важно оказаться вовремя у постели умирающего человека; как гуси оказались в главном соборе Барселоны. Ну и, разумеется, вы узнаете, в какой церкви дьявол споткнулся на девяносто девятой ступеньке и что из этого вышло.

Во время нашего путешествия я буду рассказывать вам об истории Барселоны (за 2 тысячи лет накоплено множество любопытных и курьезных фактов) и показывать все то интересное, что будет попадаться нам по дороге.