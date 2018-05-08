За время экскурсии вы познакомитесь с наиболее известными работами Антонио Гауди, поймете его творческие принципы и методы, убедитесь в уникальности его архитектурных решений, а также узнаете мастера, как обыкновенного человека, со своими радостями и огорчениями.

Гауди строил дома один необычнее другого: пространство, которое рождается и развивается, расширяясь и двигаясь, как живая материя — Дом Мила; живое трепещущее существо, плод причудливой фантазии — Дом Бальо.

Он вышел за пределы доминирующих исторических стилей, переселясь в мир кривых поверхностей и сформировал собственный, безошибочно узнаваемый, стиль, став одним из самых известных архитекторов.

Приехав в Барселону даже искушенным путешественником, вы откроете для себя вселенную Антонио Гауди.