Экскурсия в мир Антонио Гауди

Смешанная - автомобильная и пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.
Экскурсия в мир Антонио Гауди
Экскурсия в мир Антонио Гауди
Экскурсия в мир Антонио Гауди
Экскурсия в мир Антонио Гауди

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал несогласия
  • Храм Святого Семейства
  • Парк Гуэль
  • Дом Батло
  • Дом Мила
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

За время экскурсии вы познакомитесь с наиболее известными работами Антонио Гауди, поймете его творческие принципы и методы, убедитесь в уникальности его архитектурных решений, а также узнаете мастера, как обыкновенного человека, со своими радостями и огорчениями.

Гауди строил дома один необычнее другого: пространство, которое рождается и развивается, расширяясь и двигаясь, как живая материя — Дом Мила; живое трепещущее существо, плод причудливой фантазии — Дом Бальо.

Он вышел за пределы доминирующих исторических стилей, переселясь в мир кривых поверхностей и сформировал собственный, безошибочно узнаваемый, стиль, став одним из самых известных архитекторов.

Приехав в Барселону даже искушенным путешественником, вы откроете для себя вселенную Антонио Гауди.

Программа

"Квартал несогласия"- Дом Батло и Дом Мила (Ла Педрера), прогуляетесь по семейной резиденции Башня Бельесгуард, познакомитесь с величественным храмом Святого Семейства (внешний осмотр), побываете во Дворце Гуэль и пройдете по Королевской площади.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость включает индивидуальный трансфер и экскурсию
  • Проводится русскоязычным профессиональным гидом
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются билеты для вас и гида при посещении платных экспозиций или использовании дополнительных транспортных средств (лифты, фуникулеры). Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте (парк Гуэль 8 евро
  • Башня 10
  • 80 евро
  • Дворец Гуэль 12 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
8 мая 2018
Очень понравилось!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культураГауди

Еще несколько похожих предложений в Барселоне

Обзорная пешеходная по Барселоне
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Виталий
4.8
5 отзывов
Обзорная пешеходная по Барселоне
Экскурсия включает три района старой Барселоны: знаменитый Эйшампле с домами Гауди, колоритный Готический квартал
20 за 1 человека
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria_Vip_Barcelona
Нет отзывов
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Во время экскурсии вы не только внимательно осмотрите изнутри знаменитый храм Саграда Фамилию, но
60 за 1-12 чел.
Все о гении Гауди
5 часов
Индивидуальная
Ludmila
5
9 отзывов
Все о гении Гауди
Я всем сердцем люблю Барселону и хочу поделиться своей любовью к этому городу с вами
150 за 1-6 чел.
Детская обзорная экскурсия «Путешественники во времени»
2 часа
Индивидуальная
Виталий
5
1 отзыв
Детская обзорная экскурсия «Путешественники во времени»
Наша экскурсия каждому ребенку придется по вкусу
от 100 за 1-2 чел.
Понять творения Гауди
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.9
45 отзывов
Понять творения Гауди
Символика храма Саграда Фамилия и шедевры каталонского модерна
от 100 за 1-2 чел.
Старый город, модерн и дома Гауди
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
4.9
7 отзывов
Старый город, модерн и дома Гауди
В ходе нашей прогулки вы побываете на улочках старого города, прогуляетесь по старинному Еврейскому кварталу
от 90 за 1-2 чел.
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria_Vip_Barcelona
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
В Барселону нельзя влюбиться, её можно только полюбить… Увидеть Барселону и захотеть жить заново
140 за 1-4 чел.
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria_Vip_Barcelona
Нет отзывов
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
90 за 1-10 чел.
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Farolero
5
13 отзывов
Вечерняя театрализованная экскурсия Барселона
Иммерсивная экскурсия представляет собой театрализованное путешествие по Готическому кварталу Барселоны
45 за 1 человека
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Евгений
5
5 отзывов
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
130 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
4.9
73 отзыва
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
В рамках экскурсии я познакомлю вас с городом и покажу его лучшие места
от 100 за 1-5 чел.
Гауди - гений или сумаcшедший?
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria
4.3
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
160 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барселоне
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ