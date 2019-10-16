9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны

Разобраться в каталонском сыре и продегустировать его под бокал вина в лучших лавках города

Яна
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Яна – ваш гид
Чтобы разобраться в сырах Каталонии, недостаточно просто забежать в барселонский супермаркет.

Предлагаю вам пройтись по культовым сырным местам Барселоны, где об этом продукте, уж поверьте, знают все! За пару часов вы сориентируетесь в тонкостях местных сыров и под бокал вина продегустируете сорта, подобранные специально для вас.

А я как сырный фанат, разбирающийся в этом продукте не хуже, чем профессиональные сомелье — в вине, с удовольствием расскажу о разновидностях, вкусах, выдержке и ароматах каталонского сыра.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Базилика Санта Мария дель Мар
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У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны
Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны

Что вас ожидает

Дегустации сыров в сердце Эщампле и Старого города
Чтобы познакомиться с сырными деликатесами Барселоны, мы отправимся в самые интересные сырные лавки города.

  • Первым делом заглянем в старинный сырный магазинчик в районе Готического квартала, где радушная хозяйка предложит несколько восхитительных видов каталонских, французских и итальянских сыров под бокал испанского вина, а заодно расскажет о тонкостях сырного производства.
  • Затем прогуляемся по колоритным кварталам Барселоны с разной исторической начинкой, а по пути наведаемся в старый продуктовый магазин, расположенный в красивом здании стиля модерн, где вы также сможете сделать сырные покупки.
  • В районе Эщампле вас ждет современная сырная лавка, куда частенько наведываются каталонские хипстеры: здесь мы устроим вторую дегустацию и разберемся в огромном многообразии местных сыров. А после, если останется время, вы познакомитесь с фермерским сыром Каталонии на местном рыночке.

Всё, что вам нужно знать о каталонском сыре
Сыр — довольно сложный и интересный продукт, в особенностях которого непросто разобраться самостоятельно. Во время нашей гастро-прогулки вы узнаете, какие факторы влияют на вкус сыра (здесь все еще сложнее, чем с вином!), и услышите об истории сыроварения. Поговорим о производстве каталонского сыра, его географии и ароматах. А еще я отвечу на вопрос, почему в России не производят сыры, которые вы попробуете на дегустациях, и расскажу, какие сорта сыра принято подавать на завтрак, обед и ужин.

Организационные детали

  • Две дегустации в сырных магазинчиках оплачиваются отдельно — по 7 — 10 евро с человека. В дегустацию входят 3 — 5 видов сыра, подобранных специально для вас, и бокал сочетающегося с ними вина.
  • Если у вас непереносимость лактозы или особые кулинарные предпочтения, скажите мне о них при бронировании экскурсии, и я учту все особенности при составлении маршрута.
Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны
Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг и пятницу в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура Базилика Санта Мария дель Мар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Яна
Яна
Привет! Меня зовут Яна. Я провожу экскурсии больше 5 лет, из которых около 3-х живу в Барселоне. Моя профессия — моя страсть, мне нравится создавать и проводить интересные путешествия, создавать впечатления, делиться своим видением любимого города Барселоны и всей Каталонии.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Жизнь прекрасна-хороша, когда ешь сыры не спеша!
Это не только сырная дегустация, но и много информации о Барселоне!
Наталья и Юрий!
Галина
14 сентября 2019
Очень приятная, неутомительная экскурсия. Встретились с Яной в самом центре Барселоны, в Готическом квартале. Яна рассказала об особенностях испанских сыров и об основных отличиях от российских. В последствии Яна провела нас по улочкам квартала, мы посетили 2 бара с закусками и мы отведали сыры различных частей Испании, а также для дегустации мы посетили барселонский рынок, где делают закупки сами жители Барселоны, где тоже провели дегустацию местных сыров. Яна очень хороший рассказчик, обаятельная и остроумная и мы замечательно провели время.Я , разумеется, рекомендую данную экскурсию всем, кто заинтересован узнать о многообразии Испанских сыров, хочет попробовать их, понять еще глубже испанскую культуру и просто пообщаться с прекрасным собеседником. Кстати, если вы будете заинтересованы в покупке сыров, для Яныных клиентов предусмотрена 10 % скидка на сыры на рынке. Спасибо Яне за интересно проведенное время.
31 августа 2019
Экскурсия представляет собой посещение двух ресторанчиков, где подают сырные тарелки и рынка, где вам нарежут сыров, которые вы потом или сразу попробуете. Мы ожидали большего, но мы профессиональные сыроделы. Сыр- наш бизнес. Поэтому требования завышенные. А в общем все хорошо.
17 августа 2019
Вкусный гастро- тур. Попробовали много новых сыров. Побывали в атмосферных местах. Спасибо Яне.
19 июля 2019
Очень понравилась и экскурсия и дегустация. Познавательно и разнообразно! Отлично и с пользой провела время. Спасибо Яне!
17 июля 2019
Это wow экскурсия! мы любим сыры и пробовали разные, но такого интересного разнообразия еще не встречали. Мы попробовали 12 разных сыров и посетили 3 очень интересных исторических места. Яна подсказала, с какими напитками лучше пробовать сыры из разных районов Испании. Особенно понравилось последний бар, вернемся туда за вкусным вермутом!
17 июля 2019
Шикарный сырный день с Яной. Мы были в небольшой группе и все остались очень довольны. Сыры действительно отборные и все абсолютно домашние, с маленьких горных деревушек. Не подозревала, что может быть такое разнообразие вкусов, что сыры могу быть настолько разными и что зная историю каждой фермы, где их сделали, вкус становится еще ярче. Спасибо большое и настоятельно рекомендую, это очень интересный вариант познания нашей любимой Испании.
27 марта 2019
Отличная и познавательная экскурсия о сыроварении и дегустация сыров из разных районов Испании.
13 марта 2019
Отлично погуляли по такой вкусной Барселоне. Были не в первый раз, но впервые открыли ее для себя совсем с другой, гастрономической стороны. Столько интересных фактов про испанскую, и в частности про каталонскую кухню, да и в целом про историю! А дегустация сыров это отдельное удовольствие - никогда не думали, что их вкусы могу быть такими яркими. За 3 часа надегустировались на полноценный обед. И Яна очень приятный человек и интересный рассказчик и собеседник!! Спасибо большое! С удовольствием оставляем отзыв и рекомендуем!

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