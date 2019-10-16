9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дегустации сыров в сердце Эщампле и Старого города

Чтобы познакомиться с сырными деликатесами Барселоны, мы отправимся в самые интересные сырные лавки города.

Первым делом заглянем в старинный сырный магазинчик в районе Готического квартала, где радушная хозяйка предложит несколько восхитительных видов каталонских, французских и итальянских сыров под бокал испанского вина, а заодно расскажет о тонкостях сырного производства.

Затем прогуляемся по колоритным кварталам Барселоны с разной исторической начинкой, а по пути наведаемся в старый продуктовый магазин, расположенный в красивом здании стиля модерн, где вы также сможете сделать сырные покупки.

В районе Эщампле вас ждет современная сырная лавка, куда частенько наведываются каталонские хипстеры: здесь мы устроим вторую дегустацию и разберемся в огромном многообразии местных сыров. А после, если останется время, вы познакомитесь с фермерским сыром Каталонии на местном рыночке.

Всё, что вам нужно знать о каталонском сыре

Сыр — довольно сложный и интересный продукт, в особенностях которого непросто разобраться самостоятельно. Во время нашей гастро-прогулки вы узнаете, какие факторы влияют на вкус сыра (здесь все еще сложнее, чем с вином!), и услышите об истории сыроварения. Поговорим о производстве каталонского сыра, его географии и ароматах. А еще я отвечу на вопрос, почему в России не производят сыры, которые вы попробуете на дегустациях, и расскажу, какие сорта сыра принято подавать на завтрак, обед и ужин.