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Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны

5
6 отзывов
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
На нашей прогулке 👣 вы побываете в нескольких тапас-барах и попробуете всевозможные вариации этого легендарного испанского блюда.

Я проведу вас по улицам Барселоны, расскажу о любимых ресторанах местных жителей и покажу места в которых любили перекусить Гауди, Пикассо и Дали.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны

Что вы увидите

  • Старый город
  • Район Эль Борн
  • Район Готико
Если вы уже знаете, что такое тапас, или только начинаете в них разбираться - предлагаю отправиться по моему аппетитному маршруту по барам, где готовят классические тапасы в авторском исполнении. Повара этих заведений - настоящие ценители и мастера испанской кухни 🥧, и обладатели креативного вкуса.
У вас будет возможность попробовать тапасы которые готовят только в Каталонии, тапасы, которые пришли из Галисии и Валенсии, пинчосы из Страны Басков, рыбные тапасы из местных морепродуктов.
В этом туры вы узнаете, откуда появилась традиция тапасов в Испании. Какие существуют классические испанские тапасы и в каких регионах они были придуманы. Вы откроете для себя и другие кулинарные традиции Испании и Каталонии. Я расскажу, как история 📖 Испании связана с ее гастрономией, чем питались древние поселенцы - какие продукты родом с иберийского полуострова, и какие пришли из других стран и континентов, и прочно внедрились в национальную кухню. Вы узнаете, почему современная Каталония является центром высокой и молекулярной кухни.
Мы пройдемся по древнему центру Барселоны, где я покажу самые любимые бары 🍹 и рестораны местных жителей, мы увидим древние заведения и представим, какой была наша любимая Барселона, когда в ее кафешках и ресторанах бывали Гауди, Дали, Пикассо.
Я расскажу, какие гастрономические привычки есть у барселонцев, например, какие напитки они употребляют, какие продукты покупают в определенные дни и праздники.
Что входит
  • Посещение минимум 3-х гурмэ-тапас баров
  • Увлекательная прогулка по старому городу
  • Рассказ об испанской гастрономии, ее истории и гастрономических секретов
Что не входит
  • Расходы на дегустации в барах
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Барселона
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна З.
Яна З.
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6 отзывов оставили туристы

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