Если вы уже знаете, что такое тапас, или только начинаете в них разбираться - предлагаю отправиться по моему аппетитному маршруту по барам, где готовят классические тапасы в авторском исполнении. Повара этих заведений - настоящие ценители и мастера испанской кухни 🥧, и обладатели креативного вкуса.

У вас будет возможность попробовать тапасы которые готовят только в Каталонии, тапасы, которые пришли из Галисии и Валенсии, пинчосы из Страны Басков, рыбные тапасы из местных морепродуктов.

В этом туры вы узнаете, откуда появилась традиция тапасов в Испании. Какие существуют классические испанские тапасы и в каких регионах они были придуманы. Вы откроете для себя и другие кулинарные традиции Испании и Каталонии. Я расскажу, как история 📖 Испании связана с ее гастрономией, чем питались древние поселенцы - какие продукты родом с иберийского полуострова, и какие пришли из других стран и континентов, и прочно внедрились в национальную кухню. Вы узнаете, почему современная Каталония является центром высокой и молекулярной кухни.

Мы пройдемся по древнему центру Барселоны, где я покажу самые любимые бары 🍹 и рестораны местных жителей, мы увидим древние заведения и представим, какой была наша любимая Барселона, когда в ее кафешках и ресторанах бывали Гауди, Дали, Пикассо.

Я расскажу, какие гастрономические привычки есть у барселонцев, например, какие напитки они употребляют, какие продукты покупают в определенные дни и праздники.