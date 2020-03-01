Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Истории и легенды Неаполя

Вы увидите островок Мегариде, где зарождался город, узнаете, как связаны художник Айвазовский и Неаполитанский залив. Взглянете с прекрасных ракурсов на остров Капри, побережье Сорренто и Амальфитанское побережье, городские пляжи, где местные спасаются от летней жары. Глядя на легендарный вулкан Везувий, услышите о прогнозах ученых на будущее. Узнаете, почему несколько веков город назывался Партенопе, почему Неаполь называют городом сирен и как с этим связан путешественник Одиссей. А также увидите плантации моллюсков в черте города, из которых делают знаменитые спагетти алла вонголе и многое другое.

Достопримечательности города с воды

За час вы увидите множество знаковых и интересных мест Неаполя, откроете их историю и особенности архитектуры. В нашей программе: