Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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Открыть истории, легенды и панорамы знаковых мест в морском путешествии по Неаполитанскому заливу

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
В поездке на лодке вы взглянете на живописные острова Мегариде и Капри, ошеломительное Амальфитанское побережье и берега Сорренто, грозный Везувий и памятники Неаполя.

Познакомитесь с историей города, архитектурой его замков, дворцов и вилл.

Услышите истории об Одиссее и Айвазовском, а также откроете секреты спагетти алла вонголе.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Встреча у Castel dell’Ovo
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Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды

Что вас ожидает

Истории и легенды Неаполя
Вы увидите островок Мегариде, где зарождался город, узнаете, как связаны художник Айвазовский и Неаполитанский залив. Взглянете с прекрасных ракурсов на остров Капри, побережье Сорренто и Амальфитанское побережье, городские пляжи, где местные спасаются от летней жары. Глядя на легендарный вулкан Везувий, услышите о прогнозах ученых на будущее. Узнаете, почему несколько веков город назывался Партенопе, почему Неаполь называют городом сирен и как с этим связан путешественник Одиссей. А также увидите плантации моллюсков в черте города, из которых делают знаменитые спагетти алла вонголе и многое другое.

Достопримечательности города с воды
За час вы увидите множество знаковых и интересных мест Неаполя, откроете их историю и особенности архитектуры. В нашей программе:

  • Замок Яйца — старейший замок Неаполя 12 века с удивительной легендой о его названии
  • Шикарная набережная с величественными домами и очень колоритными районами
  • Район Мерджеллина — порт Неаполя и в прошлом небольшая рыбацкая деревушка со своим причалом
  • Холм Позилиппо — один из самых престижных районов города, мыс редкой красоты с роскошными виллами, ранее принадлежавших римским военноначальникам
  • Пляж Баньо Елена — самый известный пляж города с песком и прозрачной водой, любимый неаполитанцами в жаркие деньки
  • Палаццо Донны Анны — дворец 15 века и одно из самых узнаваемых и загадочных зданий города, притягивающий любителей истории и загадочных легенд о любовных приключениях его владелиц, а также место съемок многочисленных фильмов

Организационные детали

Дополнительные расходы: напитки и снэки на борту.

Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды
Необыкновенный Неаполь с воды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Castel dell’Ovo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина! Я живу в Неаполе более 6 лет и прекрасно говорю на итальянском языке. Люблю находить места, скрытые от взгляда обычных прохожих. Я позитивный человек и нахожу общий язык с людьми независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Отлично разбираюсь в местной неаполитанской кухне и напитках. Люблю готовить. Благодаря знаниям и опыту могу с легкостью передать вам всю незабываемую атмосферу Неаполя и мою неподдельную любовь к сердцу Юга Италии. Для меня профессия гида — это не работа, а самое настоящие призвание. И я постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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