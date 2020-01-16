3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кусочек Норвегии на скалах Сорентийского залива: фьорды, дикая природа и чарующее море

Елена
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Елена – ваш гид
С Норвегией побережье сравнивают не случайно.

Высокие обрывистые скалы, узкие заливы-фьорды, дикая природа и необыкновенной красоты море.

Легко поверить, что коварные красавицы Сирены, лишающие мужчин разума и кошелька, обитали в этих водах.

Вас ждет приятное, полное впечатлений путешествие по самым очаровательным местам побережья.
216 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью

Программа

  • Мы посетим самые красивые уголки побережья, увидим знаменитые острова Ли Гали — бывшую собственность Рудольфа Нуриева.
  • Полюбуемся с высоты утеса городом Позитано — столицей летней европейской моды.
  • Остановимся в городе Амалфи, где в соборе 13 века хранятся в крипте останки Святого Андрея Первозванного, перевезенные сюда в 1208 году из Константинополя.
  • При желании поднимемся на высоту города Равелло, чтобы увидеть старинный храм святого Пантелеймона и полюбоваться панорамой залива с высоты 500 метров над уровнем моря.

Организационные детали

Поездка требует дополнительных расходов на аренду машины, желательно с местным водителем, так как дорога достаточно сложная, проходит вдоль побережья.

Путешествие по Амальфитанскому побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Olga
16 января 2020
Когда вы - группа коллег из 11 человек, то очень трудно подобрать экскурсию, которая бы понравилась и заинтересовала всех...И тем не менее, Елена сами не понимаем как, это сделала.
Человек, который не просто пришел провести вам экскурсию, поделиться вами знаниями, что-то рассказать и уехать... Тут мы увидели женьщину, которая просто передавала нам свою любовь к этим великолепным краям...
Мы еще пару дней после этой экскурсии всей группой ее обсуждали и были под впечатлением.
Елена, спасибо Вам еще раз! Все было и интересно, и не навязчиво, и структурировано, и просто на одном дыхании!
Тепло вспоминаем Вас и те прекрасные уголки, что Вы нам открыли.
11 ноября 2019
Эта поездка стала для нашей компании самым ярким моментом путешествия! Тут удачно совпало все - маршрут по удивительно красивым местам, отличный экскурсовод, и финал - обед в замечательном заведении)) Елена - гид по призванию, человек большого обаяния и очень широких энциклопедических знаний, рассказывает интересно, увлеченно, не просто владеет темой поездки, но и вообще замечательный рассказчик, историк и искусствовед. Всегда чувствуется, когда человек просто вещает по плану, а когда от души хочет поделиться тем, что знает и искренне любит.
С точки зрения бытового комфорта тоже все было на высоте - комфортабельный минивен с микрофоном, чтобы всем было хорошо слышно, пунктуально прибыл за нами в гостиницу, было учтено наше пожелание остановиться по дороге на быстрый завтрак, и обед был нам забронирован в отличном заведении.
Жалеем только, что времени было недостаточно, чтобы взять еще и экскурсию с Еленой по Неаполю и Помпеям, но если еще вернемся - то обязательно это сделаем.
Большое спасибо Елене за наши яркие впечатления!
28 сентября 2017
Незабываемое путешествие! Шикарные вида побережья, уютные городки,легенды и история. День пролетает на одном дыхании! Очень рекомендую эту экскурсию и Елену!

Елена проводит ещё 4 экскурсии

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