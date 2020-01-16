3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта поездка стала для нашей компании самым ярким моментом путешествия! Тут удачно совпало все - маршрут по удивительно красивым местам, отличный экскурсовод, и финал - обед в замечательном заведении)) Елена - гид по призванию, человек большого обаяния и очень широких энциклопедических знаний, рассказывает интересно, увлеченно, не просто владеет темой поездки, но и вообще замечательный рассказчик, историк и искусствовед. Всегда чувствуется, когда человек просто вещает по плану, а когда от души хочет поделиться тем, что знает и искренне любит.

С точки зрения бытового комфорта тоже все было на высоте - комфортабельный минивен с микрофоном, чтобы всем было хорошо слышно, пунктуально прибыл за нами в гостиницу, было учтено наше пожелание остановиться по дороге на быстрый завтрак, и обед был нам забронирован в отличном заведении.

Жалеем только, что времени было недостаточно, чтобы взять еще и экскурсию с Еленой по Неаполю и Помпеям, но если еще вернемся - то обязательно это сделаем.

Большое спасибо Елене за наши яркие впечатления!