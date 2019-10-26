10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано

Эллина
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Эллина – ваш гид
Сбежав из шумного Неаполя, вы проведете целый день в окружении восхитительных видов и сказочной природы Амальфитанского побережья.

Вы увидите самые красивые уголки и открыточные пейзажи Амальфитаны, пройдете по южным улочкам прибрежных городов, отведаете блюда местной кухни, услышите истории, легенды и подробности современной жизни этого региона.

Поверьте, всего один день – и ваше сердце навсегда будет отдано Амальфитане!
275 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье

Что вас ожидает

Сказочные пейзажи Амальфитаны
Я заберу вас из порта или любой гостиницы Неаполя, Салерно или Сорренто, а затем увезу на целый день в красивейший мир, где пронзительно-синее море обрамляет узкая и пестрая лента побережья, с античных времен покоряющая сердца всех, кто хотя бы раз ее увидел. Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним. Мы будем останавливаться, чтобы попить кофе, насладиться роскошными видами и сделать впечатляющие фотографии. По пути мы сможем остановиться на обед в ресторане с потрясающим видом на побережье и блюдами из свежих морепродуктов.

Очарование прибрежных городков
Во время путешествия вы посетите самые интересные и красивые города, нанизанные, словно бусины, на нитку побережья. Амальфи покорит вас живописными улочками и богатой историей. В Равелло вы услышите истории о богемной элите: здесь часто останавливались Вагнер, Лоуренс, Феллини и другие деятели искусства. А атмосферный городок Позитано сможет вас удивить не только волшебными пейзажами, но и богатой культурной жизнью, а также связью с Россией: здесь вы можете встретить работы русских художников, а также узнать новые факты из жизни Дягилева и Стравинского.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые останавливаются в Неаполе или Салерно во время круиза по Средиземному морю, а также всем, кого привлекают волшебные пейзажи Амальфитанского побережья.

Организационные детали

  • Объем и продолжительность поездки зависит от ваших пожеланий: количества остановок, мест для посещения и т.д.
  • Начало экскурсии в Сорренто, окончание в Виетри суль Маре или Салерно. Эти города имеют прекрасное прямое ж/д сообщение с Неаполем. Я буду встречать вас у вокзала в Сорренто и закончу экскурсию на вокзале Виетри или Салерно, где посажу на поезд в нужном направлении. Или помогу с покупкой билета. Также возможен трансфер из/в Неаполь за отдельную дополнительную плату.
  • В стоимость включено: трансфер по маршруту с любым количеством остановок по пути; проезд по платной части автострады; парковки в Равелло, Амальфи и Позитано (до 1 часа); остановка на обед (по желанию).
  • В стоимость не включено: стоимость билетов в музеи; парковка свыше 1 часа; обед.
  • Стоимость рассчитана для поездки длительностью 5-7 часов с тремя остановками по 1 часу: в Амальфи, Равелло, Позитано. При сокращении маршрута стоимость будет пересчитана.
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эллина
Эллина
Мне 49 лет, большую часть из которых я провела в Санкт-Петербурге. Там я научилась видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук человеческих. И научилась рассказывать о них другим. А сейчас уже больше 3 лет я живу на амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край. И теперь я могу сказать. что я - Проводник по Амальфитанскому побережью. Я интеллигентная, образованная женщина, говорящая на вашем языке. Для комфорта вашего тела я обеспечу Вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны, для пищи вашего ума я познакомлю вас с традициями, историей и современностью Юга Италии, а для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 октября 2019
Спешу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Амальфитанскому побережью. Нашим гидом была Эллина, чему мы были очень рады, так как получили исключительное удовольствие. Хочу отметить профессионализм, деликатность, отличное владение материалом, желание сделать наше путешествие приятным и запоминающимся. Очень рекомендую тем, кто только собирается посетить эти фантастически прекрасные места
16 сентября 2019
Вчера ездили на экскурсию по амальфитанское у побережью. Экскурсия очень понравилась, проехали все побережье от Меты до Виетри Дель Мар. Заезжали и гуляли по часу в Позитано, Амальфи, Равело. Приезжали маленькие городки. Позитано, Амальфи, Равело, не смотря на то, что они рядом, обладают каждый своей архитектурой. Очень интересно гид Элина рассказывала их историю и историю всего амальфитанского побережья. Элина прекрасно знает материал, не только знает, но и любит эти прекрасные места. Много интересного рассказала нам, много фактов, которые не найдешь в интернете, очень глубокие знания, было очень интересно и не академично, не скучно. У меня остались прекрасные впечатления от экскурсии с Элиной. Буду рекомендовать ее своим друзьям и знакомым. Спасибо, Элина!!! Ещё хочу сказать, мы проехали все побережье за один день с прекрасным гидом. Самим за один день будет сложно это сделать. Смотришь на красоту и слушаешь прекрасный рассказ, историю этих мест. Всем рекомендую.
7 июля 2019
Провели замечательный день (даже несмотря на жару) на Амальфитанском побережье благодаря Эллине! Профессионально подобранный, интересно рассказанный материал, умение ответить на любой заданный вопрос (даже не связанный с местом экскурсии), отличное вождение на серпантинной дороге (а это одна из немаловажных составляющих успеха экскурсии, как оказалось),а также личное обаяние, терпение и приветливость экскурсовода- все это мы получили в лице нашего гида- Эллины. Проблема была только одна-жара. Но это от Эллины не зависело...
21 июня 2019
Это был замечательный день! Эллина интересный рассказчик и приятная женщина. Жара немного смазала впечатление от Позитано. Но Равелло в утренние часы был просто прекрасен. Особо отмечу талант Эллины легко и ловко маневрировать на сумасшеднем серпантине. Благодарим за чудесный день и интересный материал!
20 июня 2019
Экскурсией остались в принципе довольны. Еще при заказе экскурсии переписывались с Эллиной- Эллина отвечала всегда оперативно. Все прошло согласно договорённостям. Поездка была интересной и неутомительной. Единственное пожелание - делать альтернативные экскурсии с посещением особых знаковых мест ( за доп плату). Проблем не было - куда захотели - мы зашли, но это была наша инициатива и возможно мы не все знали. Эллина, спасибо за прекрасный день на чудесном побережье.
22 апреля 2019
В один из апрельских дней мы путешествовали по Амальфитанскому побережью вместе с замечательным гидом Эллиной. Экскурсия нам очень понравилась. Грамотно составленный маршрут, глубокие знания экскурсовода, Ее доброжелательность и деликатность,- все это сделало поездку незабываемой. Плюс великолепная погода, с которой нам тоже повезло. Спасибо!
19 марта 2019
Эллина грамотно построила маршрут, подстроилась под наши пожелания, мы отлично погуляли, сделали покупки, вкусно пообедали и вкусно выпили кофе с пирожными в Амальфи.
4 марта 2019
Великолепная экскурсия, прошла непринужденно, как на одном дыхании. Не смотря на длительность - 6,5 часов. Отлично построенный маршрут, интересные факты из жизни русских знаменитостей, хорошая, практически летняя погода, занимательные музеи (на выбор), захватывающие виды, легкая дорога. Эллина не "грузит" историческими фактами и фамилиями, легко перестраивается под запросы клиентов и главное, всегда готова оказать помощь туристам и ответить на интересующие вопросы. Рекомендую для знакомства с Амальфитаной.
11 января 2019
Прекрасная экскурсия.
Всё очень понравилось.
8 августа 2018
Эллина великолепный гид со знанием материала по месту прохождения экскурсии. Практически на все вопросы получаешь ответы. Учитываются пожелания заказчика.и возможно изменение маршрута.и мест осмотра достопримечательностей. Отдельные пожелания всех членов семьи были выполнены. Настроение после экскурсии отличное, а это самое главное.

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