Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю

Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Санта Лючия
  • Королевская площадь
  • Театр Сан Карло
  • Галерея Гумберта
  • Античный центр города
  • Монастырь Санта Кьяра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Это многоликий город и смены масок происходят здесь неожиданно и мгновенно. Вот ты любуешься на баснословно дорогие виллы, а повернув голову, видишь панораму из прижатых друг к дружке домов, ползущих на другой холм, который напротив. Улочки античного центра - реальные и одновременно декоративные, хорошо знакомые по кинофильмам, над кафешкой - кадры из фильма с Софи Лорен, в котором она играла продавщицу, чье декольте привлекало толпу мужчин больше, чем пицца. А на территории монастырей старого города, из которого монашки не могли выйти за его пределы никогда, сад с галереями из колонн, покрытых майоликой, фресками на внутренних стенах, перголами, фонтанами, кипарисами, лимонами, апельсинами, мандаринами, вишневыми деревьями и камелиями… Ни ветра, ни жары, ни звуков внешнего мира… А за стенами гомон, плеск жизни, огромные особняки, с гигантскими воротами (у кого выше, тот богаче), с просторными внутренними дворами: закрыли ворота - и отгородились от мира не хуже, чем монахи. Это только чуточка тех эмоций, которые переполняют человека во время пешеходной экскурсии по контрастной столице юга…

В программу экскурсии входит осмотр следующих достопримечательностей: набережная Санта Лючия, Королевская площадь, театр Сан Карло, галерея Гумберта, античный центр города, Монастырь Санта Кьяра.

Место встречи с гидом: в отеле или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании). Общее время экскурсии включает время, необходимое для проезда к месту начала экскурсии. Гид будет сопровождать Вас в пути к месту начала экскурсии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа экскурсии не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость программы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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