Это многоликий город и смены масок происходят здесь неожиданно и мгновенно. Вот ты любуешься на баснословно дорогие виллы, а повернув голову, видишь панораму из прижатых друг к дружке домов, ползущих на другой холм, который напротив. Улочки античного центра - реальные и одновременно декоративные, хорошо знакомые по кинофильмам, над кафешкой - кадры из фильма с Софи Лорен, в котором она играла продавщицу, чье декольте привлекало толпу мужчин больше, чем пицца. А на территории монастырей старого города, из которого монашки не могли выйти за его пределы никогда, сад с галереями из колонн, покрытых майоликой, фресками на внутренних стенах, перголами, фонтанами, кипарисами, лимонами, апельсинами, мандаринами, вишневыми деревьями и камелиями… Ни ветра, ни жары, ни звуков внешнего мира… А за стенами гомон, плеск жизни, огромные особняки, с гигантскими воротами (у кого выше, тот богаче), с просторными внутренними дворами: закрыли ворота - и отгородились от мира не хуже, чем монахи. Это только чуточка тех эмоций, которые переполняют человека во время пешеходной экскурсии по контрастной столице юга…

В программу экскурсии входит осмотр следующих достопримечательностей: набережная Санта Лючия, Королевская площадь, театр Сан Карло, галерея Гумберта, античный центр города, Монастырь Санта Кьяра.

Место встречи с гидом: в отеле или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании). Общее время экскурсии включает время, необходимое для проезда к месту начала экскурсии. Гид будет сопровождать Вас в пути к месту начала экскурсии.