Маршрут нашей пешеходной экскурсии проходит через Новый Замок, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебешито, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo). Вы увидите потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути.

Экскурсия подходит для всех, кто приехал в Неаполь впервые или был несколько раз, но не успел погулять по городу. Мы расскажем вам важные исторические факты, местные легенды и поделимся практическими советами и лайфхаками. В разделе "Дополнительная информация" вы можете ознакомиться с картой экскурсии.