Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю

Пешеходная

3.7
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю

Что вас ожидает 🤩

  • Новый Замок
  • Театр Сан Карло
  • Галерея Умберто I
  • Королевский дворец
  • Испанские кварталы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Маршрут нашей пешеходной экскурсии проходит через Новый Замок, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебешито, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo). Вы увидите потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути.

Экскурсия подходит для всех, кто приехал в Неаполь впервые или был несколько раз, но не успел погулять по городу. Мы расскажем вам важные исторические факты, местные легенды и поделимся практическими советами и лайфхаками. В разделе "Дополнительная информация" вы можете ознакомиться с картой экскурсии.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
1
А
13 окт 2019
Спасибо за организацию экскурсий 15:15. Это действительно важная часть для туриста в первые дни путешествия. Гид Елена провела по основным местам, ответила на все вопросы. Рекомендую для первого посещения города!
В
16 окт 2018
приятная экскурсовод. Интересные факты.
А
13 сен 2018
Бесполезно потраченное время,экскурсовод владеет материалом на уровне показа грязных улочек и развешенного белья. Мы так и не поняли то ли в Неаполе нечего показывать или рассказывать,то ли так построин маршрут. Грустное впечатление. Не советуем

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