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детей историю вечного города, его вкус и эндувидуальность, гид был приятный и добрый молодой человек, но мы приехали в РИМ и к сожалению у детей остались только фотографии, Но не истории и факты об этом уникальном и прекрасном городе. П. С. такое чувство, что гиды стесняются рассказывать истории о городе думая о том, что можно их слова сверить с Гуглом) но ведь только от гида зависит каким запомнит человек это место. Желаю гидам быть креативными, читать историю города где они работают и не бояться всезнаек)))