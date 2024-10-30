Готовы знакомиться с Римом в новом формате? На гольф-каре вы быстро и с комфортом доберётесь до его главных памятников — и за несколько часов увидите больше, чем могли бы увидеть за несколько дней! Вы погрузитесь в атмосферу Вечного города, узнаете много нового. А ещё — будет много веселья, шуток и положительных эмоций.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Колизей — амфитеатр Флавия, где устраивались гладиаторские бои
- Чирко Массимо — стадион для проведения гонок на колесницах
- Апельсиновые сады — парк на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело
- Трастевере — один из старинных районов Рима, в котором жили ремесленники
- Фонтан Аква Паоло — жемчужина стиля барокко 1612 года постройки
- Смотровая площадка Джаниколо на одноимённом холме — одна из самых высоких точек города
- Фонтан Треви — один из красивейших фонтанов и один из символов Рима
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кавур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тофик — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Тофик. Живу уже 4 года в Риме. Занимаюсь организацией и проведением Веспа-туров почти 2 года. Также занимаюсь фотографией около 5 лет. Говорю на 4 языках.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сабина
30 окт 2024
Прокатились с Тофиком на гольф каре, очень душевно, посмотрели на не популярные туристические места, где тихо и безлюдно но очень красиво! Ну а самое главное, что это за чудесный фотограф, в ленте мильен классных фоток)))
Александр
6 окт 2024
Экскурсия для нашей семьи на гольфкаре оказалась оптимальной, очень удобно всем составом за пару часов проехать по всем топовым локациям Рима, но всё же хотел показать, а вернее раскрыть для
М
Михаил
29 сен 2024
Спасибо Тофик! Очень необычно было покататься по Риму на гольфкаре!
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
4 ноя в 14:30
5 ноя в 14:30
от 150€105 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
9 ноя в 06:00
13 ноя в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
6 ноя в 09:30
8 ноя в 09:30
€149 за всё до 4 чел.