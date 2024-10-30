По Риму - на гольф-каре

В дружеской компании прокатиться по улицам города и увидеть самые главные достопримечательности
Готовы знакомиться с Римом в новом формате? На гольф-каре вы быстро и с комфортом доберётесь до его главных памятников — и за несколько часов увидите больше, чем могли бы увидеть за несколько дней! Вы погрузитесь в атмосферу Вечного города, узнаете много нового. А ещё — будет много веселья, шуток и положительных эмоций.
5
3 отзыва
По Риму - на гольф-каре
По Риму - на гольф-каре
По Риму - на гольф-каре
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

  • Колизей — амфитеатр Флавия, где устраивались гладиаторские бои
  • Чирко Массимо — стадион для проведения гонок на колесницах
  • Апельсиновые сады — парк на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело
  • Трастевере — один из старинных районов Рима, в котором жили ремесленники
  • Фонтан Аква Паоло — жемчужина стиля барокко 1612 года постройки
  • Смотровая площадка Джаниколо на одноимённом холме — одна из самых высоких точек города
  • Фонтан Треви — один из красивейших фонтанов и один из символов Рима

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кавур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 окт 2024
Прокатились с Тофиком на гольф каре, очень душевно, посмотрели на не популярные туристические места, где тихо и безлюдно но очень красиво! Ну а самое главное, что это за чудесный фотограф, в ленте мильен классных фоток)))
Александр
6 окт 2024
Экскурсия для нашей семьи на гольфкаре оказалась оптимальной, очень удобно всем составом за пару часов проехать по всем топовым локациям Рима, но всё же хотел показать, а вернее раскрыть для
читать дальше

детей историю вечного города, его вкус и эндувидуальность, гид был приятный и добрый молодой человек, но мы приехали в РИМ и к сожалению у детей остались только фотографии, Но не истории и факты об этом уникальном и прекрасном городе. П. С. такое чувство, что гиды стесняются рассказывать истории о городе думая о том, что можно их слова сверить с Гуглом) но ведь только от гида зависит каким запомнит человек это место. Желаю гидам быть креативными, читать историю города где они работают и не бояться всезнаек)))

Экскурсия для нашей семьи на гольфкаре оказалась оптимальной, очень удобно всем составом за пару часов проехатьЭкскурсия для нашей семьи на гольфкаре оказалась оптимальной, очень удобно всем составом за пару часов проехатьЭкскурсия для нашей семьи на гольфкаре оказалась оптимальной, очень удобно всем составом за пару часов проехать
М
29 сен 2024
Спасибо Тофик! Очень необычно было покататься по Риму на гольфкаре!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
На машине
скидка
30%
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
4 ноя в 14:30
5 ноя в 14:30
от 150105 за всё до 5 чел.
Все дороги ведут в Рим
Пешая
441 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
9 ноя в 06:00
13 ноя в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Рим - живая история
Пешая
137 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
6 ноя в 09:30
8 ноя в 09:30
149 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам