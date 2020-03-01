Iulia проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Из Рима в Неаполь на один день

Разнообразить римские каникулы колоритными неаполитанскими приключениями

Iulia
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Iulia – ваш гид
Всего час на скоростном поезде — и вы в неукротимом и чарующем Неаполе, с его фактурными улочками, портовым духом и грозным Везувием.

На прогулке я развею преувеличенные мифы об опасностях мафиозного города и покажу, что это самобытный мир разных культур с дружелюбными людьми и божественно вкусной едой!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Термини
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Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день

Что вас ожидает

Неаполитанские приключения
Прибыв в город, я предложу начать с типичного местного завтрака — хрустящей сфольятеллы, старинного неаполитанского пирожного и чашки ароматного капучино. А затем вы отправитесь в исторический центр, на улицу Спакканаполи, которая делит его на две части. Возле Королевского дворца, на площади Плебисцита, вы узнаете об испанском прошлом города и о том, как давно неаполитанцы стали итальянцами. Поговорим о вольном нраве Неаполя, разных эпохах и народах, которые сформировали его душу. Также вы осмотрите крупнейший оперный театр Европы — Сан-Карло — и оцените интерьер торговой галереи Умберто I, выполненный в стиле либерти.

Виа Толедо и круглогодичный рождественский рынок
Вы сможете в полной мере ощутить хаотичный дух города, пройдя по его самой известной артерии — улице Толедо, уходящей к холму Вомеро. В исторической кофейне «Гамбринус» 19 века поговорим о Стендале, Оскаре Уайльде, Хемингуэе и других его знаменитых гостях. А позже вы окажетесь в старинном квартале Сан-Грегорио-Армено, где пройдете по необычному рынку с самыми красивыми рождественскими вертепами региона, который работает круглый год.

«Маргарита» и пейзажи Везувия
В одной из лучших пиццерий Неаполя вы сможете попробовать настоящую «Маргариту» и узнаете забавную историю её создания. А затем отправитесь на набережную и панорамную площадку Кастель-дель-Ово, к великолепным видам на море и Везувий, где поговорим о легендарном вулкане, похоронившем две тысячи лет назад Помпеи и ныне дремлющем на фоне Неаполитанского залива.

В конце программы у вас останется время, чтобы пройтись по местному рынку, почувствовать атмосферу портового города и приобрести сувениры на память о Неаполе.

Организационные детали

  • Билеты на поезда (Рим-Неаполь-Рим) не включены в стоимость: 90-100 евро/человека. Рекомендую приобрести их заранее, так как ближе к дате цены поднимаются почти в 2 раза. Я готова помочь с покупкой билетов.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день
Из Рима в Неаполь на один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Термини.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Iulia
Iulia
Всем привет! Меня зовут Юлия, мне 28 лет. Я родом из Харькова, но живу в Риме и работаю лицензированным гидом-переводчиком. В совершенстве владею итальянским языком, закончила Римский университет по специальности «Туризм». Я очень люблю Италию и жизнь в этой стране. Прекрасно разбираюсь в итальянских обычаях, традициях и особенностях менталитета. Мои экскурсии проходят в форме легкой и ненавязчивой беседы с погружением в местную атмосферу. До встречи в Риме!
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