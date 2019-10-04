5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в мир «настоящего» Рима

Мы встретимся в сохранившим свой дух историческом центральном районе Рима, где местные жители начинают день, болтая за чашкой кофе на тихой площади. Пройдя узкими и очень красивыми улочками, вы выйдете на колоритный рынок Campo dei Fiori, где сможете попробовать трюфельные соусы, сыры, итальянские ликеры и мясные деликатесы в старинной мясной лавке. Неподалеку заглянем в средневековый дворик, где кажется, что время остановилось.

Самобытное римское гетто

Мы отправимся в район бывшего еврейского гетто — одного из самых старых в мире. Его кварталы сохранили аутентичность и важные памятники античности. Я расскажу историю и занимательные легенды этого чудесного места. Покажу знаменитую пекарню, где по семейным рецептам готовят вкуснейший пирог с рикоттой, и подскажу, где пробовать артишоки по еврейски.

После вы отыщете красивейший дворец Маттеи, услышите романтичную историю фонтана Черепах, узнаете, кто такая Октавия и почему в Риме есть ее портик. А еще увидите амфитеатр древнее Колизея, в котором сегодня живут обычные люди.

Площадь Навона, Пантеон и церковь-сюрприз

Во второй части экскурсии вы прогуляетесь по Piazza Navona, самой красивой барочной площади Рима с шедеврами Бернини и Борромини, и зайдете в загадочный Пантеон. За чашечкой лучшего кофе в Риме я расскажу вам о кофейной культуре Италии и о том, почему итальянский кофе считается лучшим в мире. Отдохнув и набравшись сил, мы зайдем в одну из красивейших церквей Рима, где вас ждет интересный сюрприз.

Моя цель — показать вам тот Рим, который я вижу, живя здесь: шумный и тихий одновременно, с ароматом кофе и круассанов, красивый и очень атмосферный.