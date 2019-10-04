5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим глазами местных жителей

Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы увидите как главные достопримечательности итальянской столицы, так и «спрятанные» удивительные места, которые не найти просто так.

А еще заглянете в красивые церкви и дворики, скрывающие настоящие сокровища.

Я расскажу историю и таинственные легенды мест, которые встретятся на пути, поделюсь полезными советами, помогу спланировать путешествие и подарю свой ресторанный гид по Риму.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в историческом центре Рима
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Рим глазами местных жителей
Рим глазами местных жителей

Что вас ожидает

Погружение в мир «настоящего» Рима
Мы встретимся в сохранившим свой дух историческом центральном районе Рима, где местные жители начинают день, болтая за чашкой кофе на тихой площади. Пройдя узкими и очень красивыми улочками, вы выйдете на колоритный рынок Campo dei Fiori, где сможете попробовать трюфельные соусы, сыры, итальянские ликеры и мясные деликатесы в старинной мясной лавке. Неподалеку заглянем в средневековый дворик, где кажется, что время остановилось.

Самобытное римское гетто
Мы отправимся в район бывшего еврейского гетто — одного из самых старых в мире. Его кварталы сохранили аутентичность и важные памятники античности. Я расскажу историю и занимательные легенды этого чудесного места. Покажу знаменитую пекарню, где по семейным рецептам готовят вкуснейший пирог с рикоттой, и подскажу, где пробовать артишоки по еврейски.

После вы отыщете красивейший дворец Маттеи, услышите романтичную историю фонтана Черепах, узнаете, кто такая Октавия и почему в Риме есть ее портик. А еще увидите амфитеатр древнее Колизея, в котором сегодня живут обычные люди.

Площадь Навона, Пантеон и церковь-сюрприз
Во второй части экскурсии вы прогуляетесь по Piazza Navona, самой красивой барочной площади Рима с шедеврами Бернини и Борромини, и зайдете в загадочный Пантеон. За чашечкой лучшего кофе в Риме я расскажу вам о кофейной культуре Италии и о том, почему итальянский кофе считается лучшим в мире. Отдохнув и набравшись сил, мы зайдем в одну из красивейших церквей Рима, где вас ждет интересный сюрприз.

Моя цель — показать вам тот Рим, который я вижу, живя здесь: шумный и тихий одновременно, с ароматом кофе и круассанов, красивый и очень атмосферный.

Организационные детали

  • По вашему желанию, можно дополнительно организовать дегустацию сыров, мясных деликатесов и вина.
  • Я могу скорректировать наш путь в зависимости от ваших пожеланий.
  • Еда и кофе не включены в стоимость и оплачиваются на месте (за исключением дегустаций на рынке).
Рим глазами местных жителей
Рим глазами местных жителей
Рим глазами местных жителей
Рим глазами местных жителей
Рим глазами местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в историческом центре Рима.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму и Инстаграм-блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше трех лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. На своих экскурсиях я стараюсь показать вам настоящий Рим: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы интересно провели время, познакомились с городом и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Прошлись по Риму. Посетили магазинчики с сыром, колбасами, вином. Попробовали очень хорошие устрицы. По содержанию экскурсии довольно скромно.
22 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась. Будет интересно даже для тех, кто не первый раз в Риме.
Андрей
15 марта 2019
Очень понравилась экскурсия. Наталья отлично знает не только историю Рима, но и лучшие места для фотографий в инстаграм, а еще у нее есть гастрономическая карта с самыми вкусными местами Рима. Оставшиеся дни буду выбирать где поесть по ней. Всем рекомендую!
9 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась, Наталья - приятная милая девушка, влюблённая в город , провела нас небанальным маршрутом. Мы увидели типичные римские улочки, с живописными внутренними двориками, где все дышит стариной, ощущение, будто ты попал в прошлое! Узнали много интересных фактов, попробовали много вкусностей! Наталья полностью отдаётся своему делу, было приятно и познавательно! Спасибо!
26 октября 2018
Если оценивать экскурсию “ Уютный Рим”, то ее можно обозначить просто - “ Неуютный Рим”.
Экскурсовод Наталия никак не может называться профессиональным экскурсоводом и брать такие деньги.
Вся экскурсия прошла в спешке, сухие факты излагались в независимости от того, все ли успели подойти и все ли слышат. Нас было 7 человек, но нам есть с чем сравнить – через Tripster мы заказывали экскурсию в Мадриде, молодой парень провел замечательную экскурсию, был внимателен ко всем из группы в 6 человек. Во время ‘’ уютной“экскурсии не покидало ощушение, что Наталия хочет быстрее отделаться.
Безусловно, были и положительные моменты- Еврейский квартал и хорошая локация с видом на фонтан Треви. Но это все никак не тянет на 160 евро.
Мы не посетили заявленную в описании Испанскую лестницу и знаменитое кафе Эль Греко.
Вишенкой на торте было то, что Наталья предложила зерезервировать нам стол на обед в “очень хорошем” месте. Это оказалось посредственное кафе с отвратительной кухней, равнодушным персоналом и большими ценами, прямо в самом туристическом месте. Мы прекрасно понимаем, что экскурсоводы имют договоренность с местами, куда приводят своих гостей, и мы не были бы против, если это не было бы самим невкусным и плохим обедом за всю поездку.

Natalia проводит ещё 3 экскурсии

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