Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней

Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город

Ольга
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Ольга – ваш гид
Мы прогуляемся по историческому центру и поговорим об истории города, его традициях и героях.

Я покажу главные памятники Вечного Города, его секретные уголки и лучшие заведения.

Узкие улочки старинных кварталов выведут нас к семейным тавернам, уютным кафе и барам, где вы узнаете, что ели раньше и что едят теперь римляне.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Венеция
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Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней

Что вас ожидает

Утро по-итальянски
Вот уже более двухсот лет римляне начинают день с чашечки ароматного кофе. Мы не будем нарушать традицию и зайдем в уютное кафе на площади Венеции, чтобы обсудить маршрут за бодрящим напитком и ставшим уже традиционным свежим круассаном. После завтрака отправимся нагуливать аппетит на живописных улочках. Вы увидите площадь цветов и ее знаменитый рынок, старинную синагогу и фонтан Черепах редкой красоты. А я расскажу интересные факты о театре Марчелло, в котором выступал Нерон, портике Оттавии и храме Аполлона, который почитал император Август.

Атмосфера настоящей римской жизни
Рим пленяет своей атмосферой, своими узкими улочками, на которых процветают ремесленные лавочки и крошечные семейные пекарни и таверны. Я проведу вас на рынок Кампо деи Фьори, изобилующий свежайшими продуктами, и покажу, где продаются лучшие сыры и колбасы. Хозяин лавки поведает легенду о происхождении этих сыров, рецепт которых заботливо оберегается и сохраняется веками, а после предложит попробовать прошутто и салями, знаменитое пекорино и тартуф! Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина.

Традиционный обед
Умиротворяющее течение Тибра, шелест ветвей вековых платанов — в расслабленном темпе мы дойдем до района Трастевере и насладимся видом на остров Тиберина с моста Гарибальди. Я расскажу о главных достопримечательностях живописного уголка, а после приведу вас через лабиринт узких проулков в семейный ресторанчик. Рецепты здесь передают из поколения в поколение и потому подают совершенно особенные блюда. Вы сможете пробовать карчофи алла джуда, цветки тыквы в расплавленной моцарелле с солеными анчоусами, запеченные в кляре, а также коронное блюдо —  горячего барашка!

Кофе и мороженое
Первое, второе — десерт! Выбравшись из траттории сытыми и довольными мы отправимся к площади святого Евстахия, где притаилась самая знаменитая кофейня Рима. За кофе-паузой вы попробуете разгадать происхождение символа заведения, а после заглянете в Пантеон и увидите шедевры, которые он хранит. Напоследок я открою вам лавку, где продают самое вкусное мороженное в Италии. Молочный пломбир с малагой, Со вкусом свежайшего щербета из инжира или джелато, сдобренные ложечкой грушево-медового джема — выбирать вам!

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Кофе и круассан — 4 евро
  • Угощение из сыров, салями и прошутто — 3 евро
  • Бокал вина — 6-7 евро
  • Легкий обед в ресторане с бокалом вина — 15 евро или 35, если заказываем горячего барашка
  • Кофе — 1-2 евро, мороженное — 5
    Приблизительный расход на одного человека — 35 евро, в случае плотного обеда — 50
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Венеция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил мое сердце. Мне никогда здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают ;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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