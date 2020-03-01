Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Утро по-итальянски

Вот уже более двухсот лет римляне начинают день с чашечки ароматного кофе. Мы не будем нарушать традицию и зайдем в уютное кафе на площади Венеции, чтобы обсудить маршрут за бодрящим напитком и ставшим уже традиционным свежим круассаном. После завтрака отправимся нагуливать аппетит на живописных улочках. Вы увидите площадь цветов и ее знаменитый рынок, старинную синагогу и фонтан Черепах редкой красоты. А я расскажу интересные факты о театре Марчелло, в котором выступал Нерон, портике Оттавии и храме Аполлона, который почитал император Август.

Атмосфера настоящей римской жизни

Рим пленяет своей атмосферой, своими узкими улочками, на которых процветают ремесленные лавочки и крошечные семейные пекарни и таверны. Я проведу вас на рынок Кампо деи Фьори, изобилующий свежайшими продуктами, и покажу, где продаются лучшие сыры и колбасы. Хозяин лавки поведает легенду о происхождении этих сыров, рецепт которых заботливо оберегается и сохраняется веками, а после предложит попробовать прошутто и салями, знаменитое пекорино и тартуф! Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина.

Традиционный обед

Умиротворяющее течение Тибра, шелест ветвей вековых платанов — в расслабленном темпе мы дойдем до района Трастевере и насладимся видом на остров Тиберина с моста Гарибальди. Я расскажу о главных достопримечательностях живописного уголка, а после приведу вас через лабиринт узких проулков в семейный ресторанчик. Рецепты здесь передают из поколения в поколение и потому подают совершенно особенные блюда. Вы сможете пробовать карчофи алла джуда, цветки тыквы в расплавленной моцарелле с солеными анчоусами, запеченные в кляре, а также коронное блюдо — горячего барашка!

Кофе и мороженое

Первое, второе — десерт! Выбравшись из траттории сытыми и довольными мы отправимся к площади святого Евстахия, где притаилась самая знаменитая кофейня Рима. За кофе-паузой вы попробуете разгадать происхождение символа заведения, а после заглянете в Пантеон и увидите шедевры, которые он хранит. Напоследок я открою вам лавку, где продают самое вкусное мороженное в Италии. Молочный пломбир с малагой, Со вкусом свежайшего щербета из инжира или джелато, сдобренные ложечкой грушево-медового джема — выбирать вам!