  1. Италия
  2. Экскурсии

От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
На нашей экскурсии 🧭 вы побываете на островах, без которых невозможно представить историю 📖 Венеции.

Мы прогуляемся по разноцветным улочкам Бурано и понаблюдаем за работой искусных кружевниц.

На Мурано мы увидим, как создается знаменитое муранское стекло, а на Торчелло – побываем на месте, где появилось первое венецианское поселение.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции

Что вы увидите

  • Остров Мурано
  • Остров Бурано
  • Остров Торчелло
Остров Мурано — остров 🏝️ муранского стекла. Стекольные мастерские, где жар печей, где варится стекло и рождаются игривые лошадки, где переплетаются сказка и быль, где рождаются настоящие произведения искусства. Вы увидите, как творят мастера-стеклодувы, узнаете, почему так ценится мурановское стекло.
Остров Бурано -сказка, окруженная лагуной: разноцветные дома, уникальные мастерицы вручную плетут и создают кружева. Это остров со своими маленькими разноцветными домиками, остров рыбаков и кружевниц, известных на весь мир. Вас ждет приятная прогулка 👣 вдоль каналов Бурано. Вы увидите лаборатории, где производятся и продаются кружева, вы попробуете кондитерские изделия островитян и узнаете историю 📖 Бурано, поймете как живут на этом маленьком сказочном острове.
Остров Торчелло — "мать Венеции", именно здесь начиналось первое венецианское поселение. О. Торчелло расположен в северной части венецианской лагуны. В 639 г византийским императором Ираклием был основан кафедральный собор Торчелло, посвященный Вознесению божьей матери. Это остров, где находится легендарный "Чертов мост" и до сих пор стоит трон правителя гуннов Аттилы. На этом острове любил бывать Э. Хемингуэй, о нем он написал роман "За рекой, в тени деревьев".
Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Питание возьмите с собой воду
  • Транспорт - катер или общественный транспорт
  • Личные расходы (сувениры и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Марина Т. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
145
2 часа
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
150
2 часа
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
73
1 час
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
190
3 часа
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
190
3 часа
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
268 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
0
0.4166 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
163 отзыва
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
96 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны