Остров Мурано — остров 🏝️ муранского стекла. Стекольные мастерские, где жар печей, где варится стекло и рождаются игривые лошадки, где переплетаются сказка и быль, где рождаются настоящие произведения искусства. Вы увидите, как творят мастера-стеклодувы, узнаете, почему так ценится мурановское стекло.

Остров Бурано -сказка, окруженная лагуной: разноцветные дома, уникальные мастерицы вручную плетут и создают кружева. Это остров со своими маленькими разноцветными домиками, остров рыбаков и кружевниц, известных на весь мир. Вас ждет приятная прогулка 👣 вдоль каналов Бурано. Вы увидите лаборатории, где производятся и продаются кружева, вы попробуете кондитерские изделия островитян и узнаете историю 📖 Бурано, поймете как живут на этом маленьком сказочном острове.

Остров Торчелло — "мать Венеции", именно здесь начиналось первое венецианское поселение. О. Торчелло расположен в северной части венецианской лагуны. В 639 г византийским императором Ираклием был основан кафедральный собор Торчелло, посвященный Вознесению божьей матери. Это остров, где находится легендарный "Чертов мост" и до сих пор стоит трон правителя гуннов Аттилы. На этом острове любил бывать Э. Хемингуэй, о нем он написал роман "За рекой, в тени деревьев".

Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.