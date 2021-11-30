Полюбуйтесь историческим центром Амстердама во время круиза по каналам, предназначенного исключительно для клиентов GetYourGuide. Оцените самый расслабляющий способ осмотреть достопримечательности Амстердама в течение 1 часа 15 минут. Вместо шума транспорта и пробок — отличные виды и возможности для фотографий.

С воды вы увидите знаменитые достопримечательности города и узнаете о них много интересного благодаря аудиогиду.

В начале поездки вас ожидает захватывающий вид на здания XVII века вдоль центральных каналов, а также виды на более современные здания, которые демонстрируют Амстердам XXI века.

Через «Золотую излучину» вы проплывете к Оверхукс — самому новому району города. Следуя вдоль Музейного квартала, вы увидите Тонкий мост, который может похвастаться уникальным архитектурным стилем.

Затем вы проплывете к гавани, откуда виден концертный зал города и впечатляющая копия корабля голландской Ост-Индской компании The Amsterdam.