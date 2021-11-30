Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя лучшее, что есть в Амстердаме, во время эксклюзивного круиза для клиентов GetYourGuide
Проплывите по центральным каналам и оцените исторический центр города
Посмотрите на такие знаковые достопримечательности, как Тонкий мост, «Золотая излучина» и корабль The Amsterdam
Забудьте о скоплении людей благодаря зарезервированному временному интервалу
Прослушайте информативные комментарии благодаря аудиогиду с несколькими языками на выбор
Полюбуйтесь историческим центром Амстердама во время круиза по каналам, предназначенного исключительно для клиентов GetYourGuide. Оцените самый расслабляющий способ осмотреть достопримечательности Амстердама в течение 1 часа 15 минут. Вместо шума транспорта и пробок — отличные виды и возможности для фотографий.
С воды вы увидите знаменитые достопримечательности города и узнаете о них много интересного благодаря аудиогиду.
В начале поездки вас ожидает захватывающий вид на здания XVII века вдоль центральных каналов, а также виды на более современные здания, которые демонстрируют Амстердам XXI века.
Через «Золотую излучину» вы проплывете к Оверхукс — самому новому району города. Следуя вдоль Музейного квартала, вы увидите Тонкий мост, который может похвастаться уникальным архитектурным стилем.
Затем вы проплывете к гавани, откуда виден концертный зал города и впечатляющая копия корабля голландской Ост-Индской компании The Amsterdam.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз по городским каналам
Аудиогид на нескольких языках
Что не входит
Еда и напитки
Бронирование сидений
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Закуски
Вода
Наушники
Важная информация
В связи с профилактикой COVID-19, в настоящее время напитки на борту приобрести нельзя. Вы можете приобрести напитки в кассе BlueBoat и взять их с собой на борт
Точная продолжительность круиза зависит от загруженности каналов и может варьироваться в пределах 15 минут
Вид на город с каналов зависит от погоды и сезона
В случае дождя или холодной погоды спасает крыша и отопление
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 385 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
201
4
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40
2
8
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
30 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
очень хорошо и расслабляюще. Многоязычный перевод, отлично!
B
Brigitte
30 ноя 2021
Оригинал (fr)
Очень интересный и приятный курс
S
Sheila
30 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Очень красивый, он позволяет увидеть Амстердам на 360 ', особенно для таких, как мы, кто нашел дождь.
V
Valentina
24 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Действительно красивый, вы хорошо узнаете город, в том числе с историческими представлениями.
А
Аноним
22 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Вы можете многое увидеть, и объяснения тоже хороши.
C
Christophe
20 ноя 2021
très bon site de reservation! rien a dire, je recommande!
P
Patrick
20 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Плохое звуковое сопровождение
А
Аноним
19 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Маршрут был очень хорошим, к сожалению, информация в аудиогиде не всегда соответствовала реальным объектам. Нам также хотелось бы получить больше информации о содержании.
C
Christine
19 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (en)
Мы путешествовали с 2 маленькими детьми, и процесс был веселым и легким: сесть на лодку и узнать историю Амстердама.
E
Edel
18 ноя 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
Было восхитительно, и выглянуло солнце, ты очень холодный в ноябре
M
Marion
16 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Круиз продолжительностью полтора часа по центру Амстердама. Мы не заходим в маленькие внутренние каналы центра города. Достаточно подробные аудиокомментарии.
a
axl
15 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (en)
mooie boottocht met leuke uitleg, alleen herhaalt de audio zichsoms een beetje en zou het wat meer hebben mogen uitleggen. maar zeker een aanrader om te doen en zeker voor deze prijs
А
Аноним
13 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень красивая прогулка по каналам
M
Marco
13 ноя 2021
Оригинал (it)
Мы были сделаны как две сосновые шишки, лично я думал, что IBIZA отличается, но ничего не сказать о впечатлениях.
J
Jeanne
12 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
спокойная и познавательная деятельность с подогревом и навесом на зиму
Ещё 370 отзывов
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