Александра проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Потайные уголки Амстердама

Ключевым для нас в этот день будет непринужденный ритм спокойной прогулки. По дороге мы будем останавливаться, чтобы подкрепить силы, например, выпьем кофе с лучшим в городе традиционным яблочным пирогом на одной из площадей. В другом месте голландскую селедку мы закусим голландской же устрицей.

Через потайные дворики, которые так просто не найдешь, пройдем в ателье к самому передовому местному дизайнеру, посмотрим и обсудим его работы. А после спустимся на жилую лодку, увидим, как устроен быт, и окончательно убедимся, что здесь правда живут люди.

От сумок до тюльпанов: необычные музеи города

И, конечно, нас ждет посещение музеев. Первый на очереди — это самый большой музей сумок в мире (женщинам не надо объяснять, как это великолепно), затем музей-особняк XVIII века с роскошными интерьерами, иллюстрирующими быт аристократов Амстердама того времени, а также интерактивный мини-музей трех главных каналов города. После него мы зайдем в музей сыра, где о нем не только говорят, но и дегустируют. И напоследок посетим музей тюльпана, где вспомним о тюльпанной лихорадке XVII-го столетия.

Часть нашего с вами пути пройдет по району бутиков в амстердамском стиле, и если вы ищете необычный шоппинг, мы обязательно зайдем во все магазины, которые вам понравятся. Здесь может пригодиться мое умение стилиста-шоппера.