Александра проводит ещё 4 экскурсии

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Необычные музеи Амстердама

Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Александра – Гид в Амстердаме
Предлагаю вам прогуляться 👣 по нетуристической части Амстердама.

Моя авторская гурманско-музейная прогулка 👣 придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории 📖.

Это отличный способ узнать много нового о городе, не отказывая себе в маленьких удовольствиях по пути.
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама

Что вас ожидает

Потайные уголки Амстердама
Ключевым для нас в этот день будет непринужденный ритм спокойной прогулки. По дороге мы будем останавливаться, чтобы подкрепить силы, например, выпьем кофе с лучшим в городе традиционным яблочным пирогом на одной из площадей. В другом месте голландскую селедку мы закусим голландской же устрицей.

Через потайные дворики, которые так просто не найдешь, пройдем в ателье к самому передовому местному дизайнеру, посмотрим и обсудим его работы. А после спустимся на жилую лодку, увидим, как устроен быт, и окончательно убедимся, что здесь правда живут люди.

От сумок до тюльпанов: необычные музеи города
И, конечно, нас ждет посещение музеев. Первый на очереди — это самый большой музей сумок в мире (женщинам не надо объяснять, как это великолепно), затем музей-особняк XVIII века с роскошными интерьерами, иллюстрирующими быт аристократов Амстердама того времени, а также интерактивный мини-музей трех главных каналов города. После него мы зайдем в музей сыра, где о нем не только говорят, но и дегустируют. И напоследок посетим музей тюльпана, где вспомним о тюльпанной лихорадке XVII-го столетия.

Часть нашего с вами пути пройдет по району бутиков в амстердамском стиле, и если вы ищете необычный шоппинг, мы обязательно зайдем во все магазины, которые вам понравятся. Здесь может пригодиться мое умение стилиста-шоппера.

Организационные детали

В зависимости от нашего общего ритма и ваших пожеланий прогулка может занять от нескольких часов до целого дня. Напишите мне, и мы заранее обсудим, что из вышеперечисленного будет интересно именно вам, а что мы сможем опустить.

Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама
Необычные музеи Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
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Александра проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
От 96 за экскурсию
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2 отзыва
Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей
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Добро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой Амстердам
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2.5 часа
7 отзывов
Необычная прогулка по городу, или увидеть столицу глазами местного жителя
Стандартные схемы путеводителя навевают скуку. Сухое описание маршрута не объяснит моего метода постижения Амстердама. Мой метод — любовь.
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169 за экскурсию
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15 отзывов
Повседневная жизнь Голландии XVII века в картинах Rijksmuseum
Я научу вас читать картины голландских художников Золотого Века и расскажу, чем жили, во что одевались, что ели и как проводили время строители и обитатели домов, которые и сегодня окружают любого попадающего в центр Амстердама. Без подготовки разобраться в значении многих артефактов тяжело, но с правильным проводником прогулка по музею принесет вам много удовольствия.
Понять Ван ГогаПонять Ван ГогаПонять Ван Гога
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22 отзыва
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Экскурсии по музеям Амстердама

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Гастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
230 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
15 за билет
1 час
Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
Музей истории Амстердама — это целый архитектурный комплекс XVI века с внутренними двориками и современными пристройками. Старинная живопись, фотографии, предметы городского быта, костюмы, интерактивные экраны со старой хроникой, макеты и точные копии городских интерьеров — экспонаты перенесут вас в прошлое и познакомят с местным колоритом!
Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
65 за билет
1 час
Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке. Недаром его называют Золотым.

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