Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Чарующая Гагра

В центре Старой Гагры вы увидите колоннаду длиной 60 метров, знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький, и советские санатории и дома отдыха. Кроме того, я покажу вам средневековую крепость Абаата и расскажу, как складывалась история 📖 солнечной Гагры на протяжении столетий и чем она живет в наши дни.

Новый Афон: волшебная пещера и старинный монастырь

Вы увидите мужской Новоафонский монастырь, основанный у подножия горы ⛰️ в конце XIX века. Оцените искусственный водопад, созданный монахами для снабжения монастырского комплекса электричеством, и посетите известную на весь мир Новоафонскую пещеру. Она впечатлит вас глубиной, подземными озерами и подсвеченными сталактитами и сталагмитами.

Озеро Рица

В завершение вы посетите горное озеро Рица и узнаете, как оно образовалось и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку водопады Девичьи и Мужские слезы, карстовое Голубое озеро и Юпшарский каньон. А также: руины Бзыбского храма и живописный Чабгарский карниз.

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