Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Сокровища Абхазии

Гагра, Новый Афон и озеро Рица на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Игорь
Игорь – Гид из Адлера
Абхазия покорит вас невероятной природной красотой: вы увидите водопады и озера, каньоны и ущелья, горы ⛰️ и море 🌊.

Погуляете по курортной Гагре, пропитанной ностальгическим советским колоритом, и исследуете таинственную Новоафонскую пещеру.

А также услышите самое интересное о местных традициях, кухне 🥧 и менталитете.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии

Что вас ожидает

Чарующая Гагра
В центре Старой Гагры вы увидите колоннаду длиной 60 метров, знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький, и советские санатории и дома отдыха. Кроме того, я покажу вам средневековую крепость Абаата и расскажу, как складывалась история 📖 солнечной Гагры на протяжении столетий и чем она живет в наши дни.

Новый Афон: волшебная пещера и старинный монастырь
Вы увидите мужской Новоафонский монастырь, основанный у подножия горы ⛰️ в конце XIX века. Оцените искусственный водопад, созданный монахами для снабжения монастырского комплекса электричеством, и посетите известную на весь мир Новоафонскую пещеру. Она впечатлит вас глубиной, подземными озерами и подсвеченными сталактитами и сталагмитами.

Озеро Рица
В завершение вы посетите горное озеро Рица и узнаете, как оно образовалось и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку водопады Девичьи и Мужские слезы, карстовое Голубое озеро и Юпшарский каньон. А также: руины Бзыбского храма и живописный Чабгарский карниз.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены: экологический сбор на озере Рица — 350 рублей взрослые, 100 рублей дети, Новоафонская пещера — 500 рублей с человека
  • По желанию мы можем заехать на сыроварню, винодельню или пасеку. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, мне 40 лет. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью более 10 лет. С радостью покажу вам самые красивые места родного края и расскажу о них интересные факты.
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