Что вас ожидает

Долина Лефкадия

Вы погуляете по ухоженной территории винодельни, сочетающей античный стиль и современный ландшафтный дизайн. Полюбуетесь живописным садом и виноградниками, раскроете секреты органического производства. Понаблюдаете за процессом изготовления вина и узнаете о местных редких сортах: Ликурия и Амфитрион. Попробуете «напиток Богов» и оцените перспективы российского виноделия.

Шато де Талю

Самая современная винодельня Краснодарского края покорит вас масштабами, сверхтехнологичным оборудованием и виноградниками с потрясающими видами. Вы полюбуетесь морскими панорамами, узнаете о премиальных сортах винограда и погрузитесь в царящую здесь атмосферу умиротворения. Кроме того, продегустируете вино с одним из лучших сомелье страны и познакомитесь с французскими винными специалистами.

Альтернатива: посещение Шато Пино

Вместо Шато де Талю мы можем отправиться в крупнейший агротуристический комплекс в Новороссийске. Вы сможете побывать на Гравитационной винодельне, улиточной ферме и попробовать блюда от шеф-повара в ресторане. Шикарные виды на Цемесскую бухту, гору Колдун и виноградники дополнят наш визит. А приятным бонусом станет выставка ретро автомобилей и картинная галерея на территории.

Организационные детали