Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия

Посетить современные винодельни, поучаствовать в дегустациях и насладиться видами

В Краснодарском крае стремительно развивается винный туризм: появляются частные высокотехнологичные винодельни, созданные по европейским стандартам.

Вы оцените две из них: Шато де Талю (или Шато Пино) и Долина Лефкадия.

Погрузитесь в историю русского виноделия последних 100 лет, узнаете о феномене вторичного брожения и раскроете секреты Темелиона.
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия
Из Анапы — на винодельни Шато де Талю и Долина Лефкадия

Что вас ожидает

Долина Лефкадия

Вы погуляете по ухоженной территории винодельни, сочетающей античный стиль и современный ландшафтный дизайн. Полюбуетесь живописным садом и виноградниками, раскроете секреты органического производства. Понаблюдаете за процессом изготовления вина и узнаете о местных редких сортах: Ликурия и Амфитрион. Попробуете «напиток Богов» и оцените перспективы российского виноделия.

Шато де Талю

Самая современная винодельня Краснодарского края покорит вас масштабами, сверхтехнологичным оборудованием и виноградниками с потрясающими видами. Вы полюбуетесь морскими панорамами, узнаете о премиальных сортах винограда и погрузитесь в царящую здесь атмосферу умиротворения. Кроме того, продегустируете вино с одним из лучших сомелье страны и познакомитесь с французскими винными специалистами.

Альтернатива: посещение Шато Пино

Вместо Шато де Талю мы можем отправиться в крупнейший агротуристический комплекс в Новороссийске. Вы сможете побывать на Гравитационной винодельне, улиточной ферме и попробовать блюда от шеф-повара в ресторане. Шикарные виды на Цемесскую бухту, гору Колдун и виноградники дополнят наш визит. А приятным бонусом станет выставка ретро автомобилей и картинная галерея на территории.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 2021 года
  • На дегустацию допускаются путешественники старше 18 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу внутренние экскурсии с местными гидами: плантации Лефкадии — 500 р., завод — 650 р., завод Шато де Талю — 500 р. Стоимость экскурсии по винодельне Шато Пино — от 600 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Работаю гидом уже 5 лет. С первой поездки в 2013 году влюбилась в путешествия и нашла профессию мечты). Работала гидом за рубежом (Тунис, Вьетнам) и много путешествовала лично. Покажу каждому самые атмосферные места нашей страны и запечатлею их на фотографиях.
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