Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Шато Пино и русская Швейцария

Проехать по живописной долине, посетить винные хозяйства и узнать о винодельческих традициях края

4
1 отзыв
Владимир
Владимир – Гид из Анапы
В окрестностях Анапы вы откроете картинные виды побережья и узнаете, как складывалась история 📖 древней земли виноделов.

Я расскажу, чем славятся местные хозяйства и усадьбы, как живут современные гаражисты и знаменитые энологи.

Угощу авторским вином 🍷.

На гравитационной винодельне вас посвятят в тонкости передовых технологий, а на улиточной ферме предложат отведать эскарго.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

9 000 ₽ за экскурсию

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Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария

Что вас ожидает

Винная история 📖, винодельни и усадьбы
По пути из Анапы вы услышите о винодельческой истории региона, встретите сотни гектаров виноградников классических и автохтонных сортов. Увидите винодельню Сикоры, знаменитую лучшим рислингом в России, и семейную усадьбу «Семигорье», славящуюся гаражными винами 🍷. Поговорим о виноградарстве, виноделии и агротехнике, местных традициях, жизни гаражистов и том, как она изменилась за последние годы. Вы узнаете о знаменитых энологах и их деятельности. А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела.

Абрау-Дюрсо и современное хозяйство
Вы познакомитесь с полуторавековой историей винного дома «Абрау-Дюрсо» и посетите современный комплекс «Шато Пино» с гравитационной винодельней, улиточной фермой, пасекой и небольшим птичьим питомником. Прогуляетесь 👣 среди виноградников хозяйства, узнаете интересные факты об улитках, выясните, кто и когда впервые решил их приготовить, и как они стали всемирным деликатесом. У подножия горы ⛰️ Колдун откроете живописные пейзажи с видами на склоны с виноградной лозой и подышите свежим морским воздухом.

Летом, если мы окажемся в Абрау-Дюрсо уже вечером, вы также застанете красочное шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Поездка проводится на комфортабельном микроавтобусе 🚌 VW Caravelle
  • Дополнительно оплачивается экскурсия ⛳ в винодельне «Шато Пино» и улиточной ферме с дегустацией вин/эскарго — 1200 руб., без дегустации — 500 руб. Есть детские комнаты — 200 руб. Предварительное бронирование обязательно: летом за 5 дней, в остальное время — за 2 дня.
  • В Абрау-Дюрсо можно посетить галерею световых инсталляций — 500 руб., отправиться на водную прогулку на катамаране или ретро-пароходе
  • Возможно составление индивидуальной программы с другими семейными винодельнями, усадьбами, поместьями и шато
🚩 Начало и место завершения: в районе Анапского шоссе
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Шато Пино и русская Швейцария
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я молодой военный пенсионер, у которого есть время и желание показать самые красивые места родного края и рассказать о жизни в Анапе. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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1 реальный отзыв

Е
17 мая 2021
Добрый день. Путешествовали с Владимиром по маршруту Шато Пино и Русская Швейцария. Маршрут интересный и насыщенный, правда достаточно протяжённый, из-за чего мы в конце несколько притомились. На детей особо не рассчитан, что в принципе логично. Нам маршрут понравился, отличные виды, вкусное вино, интересная история. Как мне показалось, если осуществлять экскурсии в каждой точке, то домой приедешь глубокой ночью) Но это не точно. Почему часть оценок хорошо, а не отлично. У нас большая компания, поэтому заняли все три ряда уютного вэна, на заднем ряду не слышно ни слова спереди. Компенсировали недостаток общения на остановках. Очень рекомендовал бы небольшой микрофон на штатную акустику. Впечатлений это нисколько не испортило. Экскурсия отличная, рекомендую.

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