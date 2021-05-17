Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Винная история 📖, винодельни и усадьбы

По пути из Анапы вы услышите о винодельческой истории региона, встретите сотни гектаров виноградников классических и автохтонных сортов. Увидите винодельню Сикоры, знаменитую лучшим рислингом в России, и семейную усадьбу «Семигорье», славящуюся гаражными винами 🍷. Поговорим о виноградарстве, виноделии и агротехнике, местных традициях, жизни гаражистов и том, как она изменилась за последние годы. Вы узнаете о знаменитых энологах и их деятельности. А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела.

Абрау-Дюрсо и современное хозяйство

Вы познакомитесь с полуторавековой историей винного дома «Абрау-Дюрсо» и посетите современный комплекс «Шато Пино» с гравитационной винодельней, улиточной фермой, пасекой и небольшим птичьим питомником. Прогуляетесь 👣 среди виноградников хозяйства, узнаете интересные факты об улитках, выясните, кто и когда впервые решил их приготовить, и как они стали всемирным деликатесом. У подножия горы ⛰️ Колдун откроете живописные пейзажи с видами на склоны с виноградной лозой и подышите свежим морским воздухом.

Летом, если мы окажемся в Абрау-Дюрсо уже вечером, вы также застанете красочное шоу фонтанов.

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