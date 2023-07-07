Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур

Соловки

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Соловки – единственные в своем роде и невероятные! Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую.

Посещение загадочных каменных лабиринтов оставленных первыми Соловецкими людьми и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
20
июл
27
июл
3
авг
10
авг
17
авг
24
авг
31
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Удивительная северная природа
Удивительная северная природа
Нас ждет живописное Белое море, местные птицы и животные: морские утки и полярные крачки
Познавательные экскурсии
Познавательные экскурсии
Узнаем историю поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время
Полное погружение
Полное погружение
Совершим погружение в историю с единственным крещённым Старообрядцем-экскурсоводом на Соловках

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Петрозаводска в город Кемь

14:30 Встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.

По пути – технические остановки.

Общее расстояние — 409 километров. Время в пути – 5-6 часов.

Переезд без экскурсионного обслуживания.

20:00 – 21:00 Прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.

*Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день – мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (8:00).

2 день

Соловецкий Кремль + большая экскурсия

06:45 Завтрак.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.

Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод. Уникальные и многогранные Соловки должен раскрывать местный житель, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.

Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.

Заселяемся в гостиницу и обедаем.

После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг. Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.

А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.

Если повезет с погодой, а также у Вас будет настроение – обязательно искупаемся, по всем Соловецким традициям!

В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.

Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.

Соловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсияСоловецкий Кремль + большая экскурсия
3 день

Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидение

08:00 Завтраки в гостиницах.

09:30 Отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».

Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.

Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим.

Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова, взросших на магических и абсолютно поражающих воображение лабиринтах из камней.

13:00 По прибытию – обед.

13:30–15:30 А дальше – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.

Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства. И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.

Мы оставили эту небольшую пешеходную экскурсию от Юрия, который несомненно полюбился Вам за прошедшие 2 дня, напоследок не просто так. Этот финальный аккорд всего лишь сообщает всем в глубине Души – Соловки, мы обязательно вернемся!

18:00 Прибытие в Кемь.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление на ближайших поездах в свои города.

Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидениеЗаяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидение

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Кемь и в пос. Соловецкий.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное 1-местное
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
29 50029 25027 50034 00033 75032 000

Скидка 2 500 руб. за доп. место.

Варианты проживания

Гостиница в г. Кеми

1 ночь

Стандартные номера с удобствами.

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Гостиница в пос. Соловецкое

1 ночь

Номера эконом-класса.

Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.

Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание (в т. ч теплоход на Соловки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
7 июля 2023
Соловки это что то завораживающее и неповторимое. Время там остановилось. Гид Юрий это просто огонь! Интересные истории, огромный багаж знаний! Он сделал поездку еще ярче и краше!
А
3 июля 2023
Все отлично продумано, хороший увлеченный гид. Не хватило возможности съездить к белухам, больше поездить по острову в целом. 2 дня мало, в идеале 3, мне показалось. Возможно, невнимательно читала описание туров, этот выглядел оптимальным. Заяцкий остров - невероятное место! Опять же, хотелось там побыть хоть полчасика, но это не предусмотрено, видимо, по правилам Соловков. А хотелось бы
Все отлично продумано, хороший увлеченный гид. Не хватило возможности съездить к белухам, больше поездить по островуВсе отлично продумано, хороший увлеченный гид. Не хватило возможности съездить к белухам, больше поездить по островуВсе отлично продумано, хороший увлеченный гид. Не хватило возможности съездить к белухам, больше поездить по острову
Е
16 июля 2023
Все было отлично организовано. Уверена, что обращусь ещё раз. Советую.

Похожие туры из Архангельска

Новогодний гранд-тур в Поморье
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
г. Архангельск
3 янв
от 49 500 за человека
Соловки - тайны севера
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Кемь
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 29 500 за человека
Соловецкие выходные
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие выходные
Кемь
21 июля
28 июля
4 авг
11 авг
от 33 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Архангельске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ