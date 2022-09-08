Зимний Алтай. Конный тур

Новый год на Алтае - это заряд энергии на год вперед

4.7
3 отзыва
Новый год на Алтае – это заряд энергии на год вперед.

Вас ждут незабываемые ощущения и впечатления от таежной сказки на Алтае, зимних радостей и чистейшего горного воздуха! Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Зимний Алтай. Конный тур
Ближайшие даты:
1
ноя
28
дек
4
янв
23
фев
8
мар

Что вас ожидает 🤩

Общение с алтайскими лошадками
Общение с алтайскими лошадками
Для любителей верховой езды – отличная возможность поскакать по гладкому полю и насладиться мощью и выносливостью алтайских лошадей
Впечатляющая Киндерлинская пещера
Впечатляющая Киндерлинская пещера
Увидим грот на самой вершине лога Киндерля и сможем рассмотреть заснеженные вершины, уходящие за горизонт
Зимнее купание в голубых озерах
Зимнее купание в голубых озерах
Желающие смогут окунуться в изумрудные воды и ощутить бодрость духа, говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Ознакомительный выход на лошадях

Встречаемся в с. Элекмонар до обеда, размещаемся в деревенском гостевом доме и подкрепившись совершаем первый ознакомительный выезд на лошадях (выход назначаем на 12:00) вдоль села Элекмонар, а далее вглубь гор – к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм окрестные горы, плато Барантал, устье реки Элекмонар и перспектива извилистой Катуни.

После чаепития у костра – фото-время.

Специально для наших гостей мы оборудовали фотозону с качелями на фоне горных вершин!

Вдоволь напитав солнечных лучей и волшебных видов, выдвигаемся в обратный путь.

Дома вас уже ждут – горячая банька, треск дров в печи и рассказы инструктора про таежную жизнь.

Заезд. Ознакомительный выход на лошадяхЗаезд. Ознакомительный выход на лошадяхЗаезд. Ознакомительный выход на лошадяхЗаезд. Ознакомительный выход на лошадях
2 день

Конная прогулка на Голубые озера

Сегодня Вас ожидает конная прогулка на легендарные Голубые озера.

Подъем в 8 утра, завтрак и в седло!

Необходимо прибыть к озерам к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе!

На берегу одного из озер устраиваем обед у костра.

Желающие могут окунуться в изумрудные воды, ощутить бодрость духа.

Да-да, зимой!!!

Чем холоднее на улице – тем теплее купаться!

Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой!

Вечером возвращение на базу, где после яркого, насыщенного впечатлениями – жаркая баня!

После – подготовка к главному празднику года и бой курантов!!!

В Новогоднюю ночь – праздничный ужин, песни под гитару, веселые игры, костер в саду у дома, а бенгальские огни среди заснеженных гор дополнят атмосферу новогодней ночи!

Заранее учитываются все пожелания и предложения!

Конная прогулка на Голубые озераКонная прогулка на Голубые озераКонная прогулка на Голубые озераКонная прогулка на Голубые озера
3 день

Киндерлинская пещера

Всадники уже достаточно подготовлены для того, чтобы совершить длительную прогулку в горы к Киндерлинской пещере.

Это красивейший грот на вершине горы, похожий на ноздри огромного дракона, когда-то уснувшего здесь вечным сном.

От пещеры открывается великолепный вид на горные массивы Высокогорья, где летом мы проводим конные походы.

Здесь же запланирован обед со шпикачками и горячим травяным алтайским чаем.

Во время этой прогулки вполне можно увидеть дикого зверя – косулю, лису, марала…

А на пути обратно – проскакать быстрым аллюром по прикатунским полям.

Вечером можно просто прогуляться по берегу красавицы Катунь!

Киндерлинская пещераКиндерлинская пещераКиндерлинская пещераКиндерлинская пещера
4 день

Таёжная заимка

Сегодня день начнется со сборов – переезжаем на таёжную заимку.

Вдоль реки Куюм по извилистой лесной дороге участники конного тура отправятся в долину Кудибаш, где разместятся в уютном рубленом доме, чтобы продолжить свои приключения среди дикой зимней тайги Алтая.

Легенды, рассказы инструктора о быте местных жителей, охотничьи тайны, смешанные с ароматом глинтвейна, приготовленного на печи – такое завершение дня для романтиков!

Таёжная заимкаТаёжная заимкаТаёжная заимка
5 день

Фотоохота на дикого зверя

Сегодня Вас ожидает конная прогулка – фотоохота на дикого зверя!

Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя.

При таком виде фотоохоты, как правило, удача улыбается практически всем – вы сможете увидеть марала – легендарного оленя, обитающего исключительно в горах западной Сибири, или косулю в дикой, естественной для них среде обитания и ощутить себя настоящим участником охоты на Алтае!

Данное мероприятие можно объединить с поездкой на поляну Караташ, откуда открывается вид на Высокогоре или довериться выбору Вашего инструктора, который готов показать Вам самые живописные уголки этой местности.

Ночевка в этот день также запланирована на заимке Кудибаш.

К слову, хозяин заимки Юрий – пасечник и летом в этом месте успешно разводит пчел и добывает драгоценный алтайский мед.

Юрий непременно расскажет Вам о всех тонкостях пчеловодства, а рассказчик он, поверьте – великолепный!

6 день

Чудеса Чемальского тракта

Утром переезд на внедорожнике УАЗ до с. Элекмонар, откуда отправляемся на экскурсию к водопаду или "ледопаду" Чечкыш и другим чудесам Чемальского тракта.

Начнём с Еландинских порогов на реке Катунь – красивейшего места на участке Средней Катуни.

Оно является препятствием 3 категории сложности для любителей рафтинга.

Да-да, летом вы сможете пройти этот порог в водном туре!

Следующий пункт нашей программы: Куюсский грот – уникальный памятник истории Алтая – галерея петроглифов, наскальных рисунков, где изображены лоси, олени, козлы, фантастические хищники, антропоморфные фигуры.

Археологи относят их к эпохе Бронзы и насчитывают более 200 изображений.

Все животные изображены довольно реалистично, что очень редко встречается на Алтае.

В обратный путь, друзья!

Но это еще не конец наших приключений – впереди посещение Ороктойского моста – самого глубокого и при этом узкого места реки Катунь.

И, наконец, водопад Чечкыш – ледяной владыка ущелья Горных духов.

После посещения водопада желающие просто обязаны подняться на смотровую площадку над рекой Катунь!

На закате там особенно красиво!

По возвращении – шампанского за завершение отдыха!

Баня, ночевка в уже знакомом доме с. Элекмонар, а утром отправление домой.

Чудеса Чемальского трактаЧудеса Чемальского трактаЧудеса Чемальского тракта
7 день

Отъезд

Отъезд домой до 11:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в доме в с. Элекмонар и на таёжной заимке Кудибаш.

Варианты проживания

База отдыха «Маяк Алтая»

4 ночи
  • 5 отдельных комнат для размещения;
  • душевая;
  • туалет в доме;
  • кухня, где можно самостоятельно приготовить шедевр кулинарного искусства для себя и друзей;
  • просторная столовая, где можно расположиться на время трапезы;
  • гостиная - для отдыха после трапезы с возможностью совместно посмотреть фотографии на большом экране;
  • огромный балкон, откуда наши гости любят наблюдать за надвигающейся грозой или звездным небом;
  • бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

На приусадебном участке:

  • баня с отдельной парилкой (веники прилагаются);
  • двухместный деревенский санузел;
  • контактный мини-зоопарк, где обитают гуси, утки, кролики и куры с подрастающим поколением.
База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»База отдыха «Маяк Алтая»

Таежная заимка

2 ночи

Это один небольшой дом с двухэтажными кроватями, 2-хместными всего на 8 чел., печкой, умывальником, столом. Туалет в 50 метрах по снежной тропинке. Для путешественников любящих приключения, несмотря на отсутствие некоторого комфорта. Вокруг дикая тайга, горы, звезды.

Таежная заимкаТаежная заимкаТаежная заимкаТаежная заимкаТаежная заимкаТаежная заимка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в доме с. Элекмонар
  • Проживание на таёжной заимке Кудибаш
  • Баня, согласно программе тура
  • Транспортное обслуживание, согласно программе тура
  • Экскурсионное обслуживание, согласно программе тура
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Аренда лошадей и необходимого снаряжения (сёдла строевые-кавалерийские)
  • Питание: завтрак, ужин – домашнее на базе / обед-пикник на маршруте
  • Страховка
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Элекмонар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ПАСПОРТ
  • ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫМИ (практически везде в Республике Алтай оплатить покупку можно картой или через приложение, но сбои всё ещё случаются, без наличных – никак)
  • ТЕЛЕФОН POWER BANK (портативное зарядное устройство)
  • ФОТОАППАРАТ
  • ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
  • НЕБОЛЬШОЙ РЮКЗАК (не более 30х30см) ИЛИ СУМКА НА ПОЯС (чтобы под рукой всегда были бутылка воды, телефон/камера, салфетки)
  • ЗУБНАЯ ЩЁТКА И ПАСТА
  • ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
  • ШАМПУНЬ (можно заменить мылом)
  • ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
  • РАСЧЁСКА
  • АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КРЕМ
  • СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
  • ЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ ОТ ВЕТРА И ХОЛОДА и др.
  • Основное правило выбора одежды - МНОГОСЛОЙНОСТЬ!
  • НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ (желательно ТЕРМО)
  • КОФТА С ВЫСОКИМ ГОРЛОМ / ВОДОЛАЗКА
  • ФЛИСОВАЯ КОФТА / СВИТЕР С ГОРЛОМ
  • ЗИМНЯЯ КУРТКА НА СИНТЕПОНЕ (НЕ ГОРНОЛЫЖНАЯ!!! т. к. они рассчитаны на высокую активность, а на лошади верхом мы более статичны, особенно, когда идем шагом)
  • ФЛИСОВЫЕ ТРЕНИКИ / ТЕРМОБЕЛЬЁ (в них можно ходить и в гостевом доме)
  • ШТАНЫ НА СИНТЕПОНЕ (НИКАКИХ БРЮК ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ! НО, их можно поддевать под штаны на синтепоне - как нижние штаны)
  • ТЕРМО / ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ (в дополнение к обычным носкам)
  • ПЕРЧАТКИ ВАРЕЖКИ ШАПКА ЛЁГКАЯ / ТЁПЛАЯ ШАРФ / БАФФ
  • ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА
  • ОДЕЖДА ДЛЯ СНА
  • ВЫСОКАЯ ТЁПЛАЯ ОБУВЬ (в которой вы не замёрзнете в статичном положении при температуре -10)
  • ГАМАШИ («ФОНАРИКИ») (если нет высокой обуви)
  • ТАПОЧКИ / ШЛЁПАНЦЫ (ходить в доме / дойти до бани)
  • ТУРИСТИЧЕСКАЯ СИДУШКА (хоба, “поджопник”)
  • СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
  • НОЖ С ОТКРЫВАЛКОЙ
  • ТЕРМОС ИЛИ ТЕРМОКРУЖКА
  • ГРЕЛКИ ДЛЯ НОГ / РУК
  • КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ (для красивых фото)
  • ПЛАВКИ / КУПАЛЬНИК (для желающих искупаться в голубых озёрах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по участию в конном туре?

Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:

В конный тур не допускаются:

  • дети младше 12 лет;
  • люди старше 65 лет;
  • беременные женщины;

Не рекомендуется участие:

  • людям в плохой физической форме;
  • людям с весом более 90 кг;
  • людям с хроническими заболеваниями / мед. противопоказаниями;

P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально

Как вести себя с лошадьми и инструкторами?

В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко.

В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо.

Задача всадника только:

держать дистанцию между лошадьми (не слишком далеко и не слишком близко);

в некоторых случаях, сидя верхом на лошади, отталкиваться рукой от стволов деревьев и беречь голову от низких веток; не ездить через кусты;

строго следовать тропой, выбранной инструктором, и не заходить в опасные места: крутые откосы, в глубокие места рек;

не давать лошади прыгать с камней.

Лошадь – большое и мощное животное.

Следите, чтобы она случайно не наступила вам на ногу.

Подходить к лошади СЗАДИ НЕЛЬЗЯ!

Наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ:) Могут испугаться и лягнуть.

Сделав запланированную или вынужденную остановку в пути, не отпускайте лошадь.

Её необходимо привязать или попросить инструктора / товарища подержать.

Алтайских лошадок следует привязывать не за повод, а за чембур – специальную верёвку. Чембур также используется для того, чтобы подгонять лошадь или вести её «в поводу».

Очень важно соблюдать дистанцию между лошадками и не отставать.

Дистанция должна быть Во время перехода следите за своими ощущениями.

Если чувствуете, что седло «уезжает» влево / вправо / вперёд / назад - незамедлительно сообщите инструктору.

Следите за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины).

Если что-то увидели – сообщайте инструктору.

Лошадь – ваш лучший друг, товарищ и брат во время похода.

Постарайтесь установить с ней контакт.

Чтобы вы друг другу доверяли и между вами появилось взаимопонимание – разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д. Достоверно известно – лошади такое внимание очень приятно!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ИНСТРУКТОРОМ

ПОМНИТЕ ИНСТРУКТОР – ЭТО ВАШ ПОХОДНЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК, БЕРЕГИТЕ ЕГО!:)

Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ инструктора о том, что уходите со стоянки (например, чтобы пойти погулять, пофотографировать и т. д.). Обязательно сообщите какое приблизительно время вы планируете отсутствовать и в какую сторону собираетесь идти;

ВЫПОЛНЯЙТЕ все указания инструктора во время перехода;

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ и НЕ СЕРДИТЕСЬ на инструктора, когда он даёт объективные рекомендации.

Будет ли сотовая связь?

В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС. В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.

Как добраться?

ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК.

Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).

Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору и в течение 5 минут вас встречают у входа в аэропорт.

Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.

Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме "Маяк Алтая" пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.

ШАГ ЗА ШАГОМ Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок).

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).

Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа.

Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору и сообщаете о том, что выехали.

Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка!

Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором) Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!

ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).

Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организатору и сообщите ваше местоположение.

Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.

Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.

Какие седла на конном маршруте?

Седла на маршрутах исключительно строевые. Иначе говоря - кавалерийские.

Выбор модели седла связан с тем, что лошади везут не только всадников, но и багаж + групповые продукты и снаряжение. А именно на таком седле груз распределяется по всей плоскости спины лошади, что минимизирует травмирование и облегчает нагрузку.

Можно ли заказать индивидуальный тур?

Тур проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек. Для индивидуальных групп возможно сокращение/изменение программы, соответственно, будет произведен перерасчет.

Можно ли в тур с собакой?

Можно, но важно, чтобы собака была хорошо физически развита и могла в день проходить до 25 км рядом с лошадьми, учитывая зимнее время.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
8 сен 2022
Всё оперативно организовали, дали контакты! Молодцы!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
15 авг 2022
Организаторы общаются через вотсап, бывает, что подключаются разные и приходится чуть больше объяснять. На вопросы отвечают полно, если что уточняют и перезванивают. В программе указаны снежник и мороженное, по факту их не было. В остальном вопросов к организатору не было. Большое спасибо, очень круто покатались!!!
Инструктора были замечательные, от автовокзале нас встретили и туда же вернули через 6 дней)
А
12 авг 2022
Очень классная организация тура, все продумано, профессионально, на высшем уровне - от самого начала, до самого конца. Ольга, Нина - огромное Вам спасибо за теплый прием и непередаваемые эмоции! Инструкторы (Ырыс, Леша, Макс) - супер-профессионалы, которые всегда помогут.
Если получится, был бы очень рад вернуться на Алтай именно с той же командой!

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в Горно-Алтайске
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
18 000 за всё до 6 чел.
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
2 янв
3 янв
63 750 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
39 000 за 1 человека
Ноябрьские праздники на Алтае
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ноябрьские праздники на Алтае
Умчаться подальше к Алтайским горам, зарядиться в местах силы, насладиться красотой озер и перевалов
Горно-Алтайск
1 ноя
49 900 за 1 человека
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
6 000 за всё до 4 чел.
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