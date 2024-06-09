Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Авторский тур в Горно-Алтайске

Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой

Наша перезагрузка будет наполнена телесными, энергетическими и творческими практиками, с помощью которых вы вернётесь к истинной себе, обретёте вдохновение и преобразитесь. Вы разовьёте интуицию, найдёте внутренний баланс и точку опоры в уникальном месте силы — на Алтае.

Каждое утро мы будем начинать с медитаций и переливов аурафона — инструмента для гармонизации и сонастройки вибраций. Проводником на этом пути будет автор ретритов, мастер медитаций, художник, музыкант и травница.
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Ближайшие даты:
9
июн
22
июн
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июл
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июл
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авг
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Проживание. Мы остановимся в семейном гостевом доме. Размещение двух- или трёхместное.

Питание. В стоимость включены чаепития, сбалансированные завтраки, обеды и вечерние перекусы.

Программа тура по дням

1 день

Женский круг силы и очищение с бубном

Мы встретимся за обедом и познакомимся поближе. Следующие 2 часа посвятим чаепитию, женскому кругу силы и запуску намерения.

Затем проведём виброакустическую настройку, очищение с шаманским бубном в отблесках костра и диагностику состояния. После ужина встретим закат под лекцию о работе с речью и узнаем, что такое налог на тело.

Женский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубномЖенский круг силы и очищение с бубном
2 день

Смотровое плато, Серебряный источник и река Катунь

Встретим день зарядкой, пранаямами (дыхательными упражнениями) и духовными практиками, проведём звуковую настройку аурафоном. После завтрака у вас будет свободное время для отдыха, а затем — обед.

Позже поднимемся на смотровое плато к атмосферному Серебряному источнику. Соберём травы и цветы для будущего венка, проведём практику на соединение и усиление энергий.

Сплетём венки и отправим их в русло Катуни, летом желающие смогут искупаться голышом. Вы послушаете лекцию о мыслях в голове и практике трёх вопросов. Поужинаем и устроим чаепитие, после с помощью основ фитотерапии подберём для каждой из вас подходящие травы и посмотрим фильм под открытым небом.

Смотровое плато, Серебряный источник и река КатуньСмотровое плато, Серебряный источник и река КатуньСмотровое плато, Серебряный источник и река КатуньСмотровое плато, Серебряный источник и река Катунь
3 день

Гора Менжелик, лепка из глины

Снова начнём день с зарядки, утренних практик и медитации. Между завтраком и обедом будет 2,5 часа свободного времени для релакса.

Затем отправимся гулять на гору Менжелик, откуда открываются головокружительные панорамы изгибов реки и ближайших посёлков, подъём будет несложным. Там проведём практики «Точка присутствия» и «Сад времени».

Сегодня состоится первая часть лекции о внимании. После ужина пройдём мастер-класс по лепке из глины.

Гора Менжелик, лепка из глиныГора Менжелик, лепка из глиныГора Менжелик, лепка из глиныГора Менжелик, лепка из глины
4 день

Ороктойский мост, сад камней, сад пионов и село Чемал

Традиционно посвятим утро зарядке, духовным практикам, медитации и завтраку. В полдень поедем к живописному висячему Ороктойскому мосту и зарядимся энергией в саду камней под переливы аурафона. Переместимся на медитацию в сад пионов, после отправимся на шопинг в село Чемал, где продают самобытные вещицы. Здесь можно купить мыло и свечи с травами, деревянную посуду и обереги, изделия из натуральных камней.

Вернёмся в гостевой дом на ужин и чаепитие. Послушаем продолжение лекции о внимании. Поздний вечер проведём, раскрашивая изделия из глины.

Ороктойский мост, сад камней, сад пионов и село ЧемалОроктойский мост, сад камней, сад пионов и село ЧемалОроктойский мост, сад камней, сад пионов и село ЧемалОроктойский мост, сад камней, сад пионов и село Чемал
5 день

Арт-практика «Внутренний космос»

После зарядки, утренних ритуалов и медитации позавтракаем, оставим свободное время для занятий на своё усмотрение и пообедаем. Затем нас ждут арт-практика «Внутренний космос» и лекционная часть о силе, ответственности и контроле.

Поужинаем и выпьем чаю, желающие могут попариться в бане. Завершим день просмотром кино под звёздами.

Арт-практика «Внутренний космос»Арт-практика «Внутренний космос»Арт-практика «Внутренний космос»Арт-практика «Внутренний космос»
6 день

Трип по местам силы

Сегодня нам предстоит большое путешествие, выезжаем ранним утром. Мы восхитимся эстетичным Чуйским трактом, который журнал National Geographic включил в число красивейших дорог мира. Посетим смотровую площадку у слияния двух легендарных рек Алтая — Чуи и Катуни — и понаблюдаем, как сливаются в один поток изумрудные воды разных оттенков.

Поднимемся к жемчужине региона — Гейзерному озеру. Его дно покрыто уникальной по составу глиной и песком, а вода переливается всеми оттенками синего, зелёного и бирюзового цветов. Бьющие здесь родники создают причудливые рисунки, превращая это место в настоящее чудо природы.

Летом сделаем инопланетные фотографии у ледника Актру и алтайского Марса — лишённых растительности гор, окрашенных в ярко-красные и жёлтые цвета. Осенью насладимся панорамой высокогорного озера Манас вулканического происхождения. После лекции о потенциале и его реализации проведём практическое занятие.

Трип по местам силыТрип по местам силыТрип по местам силыТрип по местам силы
7 день

День отдыха

Теперь набираемся сил. Проведём начало дня за ставшими традицией ритуалами: зарядкой, пранаямами, духовными практиками и медитацией. После завтрака оставим свободное время для релакса. Пообедав, соберёмся на лекцию о пути, результатах и задачах. Затем поужинаем и перед сном посмотрим фильм.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
8 день

Вышивка, танцы и барбекю

Сделаем зарядку и утренние практики, помедитируем и позавтракаем. После 2,5 часов свободного времени пообедаем, прослушаем лекцию о деньгах, отношениях и реализации. Перед ужином пройдём мастер-класс по вышивке гладью платка. Поздним вечером устроим интуитивные танцы и барбекю.

Вышивка, танцы и барбекюВышивка, танцы и барбекюВышивка, танцы и барбекюВышивка, танцы и барбекю
9 день

Завершающий круг силы и отъезд

С утра разомнёмся, не забудем о духовных практиках и медитации. После завтрака проведём завершающий круг силы и попрощаемся.

Завершающий круг силы и отъездЗавершающий круг силы и отъездЗавершающий круг силы и отъездЗавершающий круг силы и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание
  • Арт-материалы
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Проезд до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Горно-Алтайска до места проживания - 2000 руб
  • Вход на Гейзерное озеро - 300 руб., Марсианские горы - 700 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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