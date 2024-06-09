Встретим день зарядкой, пранаямами (дыхательными упражнениями) и духовными практиками, проведём звуковую настройку аурафоном. После завтрака у вас будет свободное время для отдыха, а затем — обед.

Позже поднимемся на смотровое плато к атмосферному Серебряному источнику. Соберём травы и цветы для будущего венка, проведём практику на соединение и усиление энергий.

Сплетём венки и отправим их в русло Катуни, летом желающие смогут искупаться голышом. Вы послушаете лекцию о мыслях в голове и практике трёх вопросов. Поужинаем и устроим чаепитие, после с помощью основ фитотерапии подберём для каждой из вас подходящие травы и посмотрим фильм под открытым небом.