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Древности Тажеранской степи

5
1 отзыв
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Иркутска
Вас ждет однодневная экскурсия ⛳ по уникальному географическому и геологическому месту на Байкале — Тажеранской степи.

Вместе мы осмотрим главные памятники природы Тажеран и узнаем историю 📖 этой древней местности.

Также вас ждут самые настоящие наскальные рисунки, красоты Приольхонья, минеральные озера и лазурные бухты Малого моря 🌊.
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Древности Тажеранской степи
Древности Тажеранской степи

Что вы увидите

  • Байкал
  • Тажеранская степь
  • Гора Сахюртэ
  • Гора Шибетэ
  • Гора Ехе Ёрдой
  • Долина каменных духов
  • Малое море
  • Остров Ольхон
  • Памятник Бродяге
  • Куркутский залив
  • Мыс Крест
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Сарминское ущелье

Программа экскурсии:

  • Тажеранская степь — уникальное для региона географическое и геологическое место на Байкале. Тажераны представляют собой небольшое степное пространство среди обширных лесных массивов тайги, протянувшееся вдоль западного берега Байкал. Возраст Тажеран оценивают в 300-400 млн лет, горные породы Тажеран сложены разнообразными минеральными ассоциациями. Человек в период палеолита освоил эту территорию и во многих местах оставил нам «письмена древности» — наскальные рисунки, а коренные народы региона — буряты — создали культ поклонения природе и духам местности.
  • Мы совершим путешествие на автомобиле 🚘 и в течение 1 дня осмотрим основные памятники природы Тажеранской степи, которая входит в Прибайкальский национальный природный парк 🌳. Вы увидите необычные бархатные холмы Приольхонья, наскальные рисунки первобытного человека, минеральные озера, скальные останцы степи, чарующие виды западного побережья Байкала, живописные мысы и лазурные бухты Малого моря 🌊. Однодневное путешествие в Тажеранскую степь на Байкале можно совершить на автомобиле/заказном микроавтобусе.
  • На экскурсии 🧭 я использую карты Тажеран и пролива Малого моря, фотографии 📸 археологических и геологических памятников, флоры и фауны Прибайкалья, объектов культуры и религии коренных народов.

Дополнительная информация:

    Период проведения экскурсии: май — октябрь
    Продолжительность экскурсии с учетом дороги составляет 12 часов, в пути многократно совершаются остановки для осмотра достопримечательностей
    Протяженность маршрута: 600 км
    Удобное время для начала экскурсии: 8 часов утра
    Форма проведения экскурсии: автомобильная экскурсия ⛳, совмещенная с небольшой пешеходной частью суммарно в 2 км
    Место встречи с гидом: г. Иркутск, площадь им. Кирова
    При бронировании экскурсии вносится вносится комиссия сайту 6600 руб. и предоплата гиду в размере 15 000 руб., остаток суммы оплачивается перед началом поездки
    В случае отказа от экскурсии после внесения предоплаты - с туриста взымается штраф в размере суммы предоплаты в пользу гида
    Что входит
    • 1. Услуги гида для группы 1-3 туристов
    • 2. Разрешение на право посещения нацпарка «Прибайкальский»
    • 3. Услуги трансфера (джип на 1-3 пассажиров / микроавтобус-джип на 4-7 пассажиров)
    • 4. Обед на костре
    • 5. Комиссия сайта за предоставление информационной площадки
    Что не входит
    • 1. Медицинская страховка
    • 2. Алкогольная и сувенирная продукция
    • 3. Трансфер в отдаленные районы г. Иркутска
    Начало и место завершения
    🚩 г. Иркутск, площадь им. Кирова
    Древности Тажеранской степи
    Древности Тажеранской степи
    Древности Тажеранской степи
    Древности Тажеранской степи
    Древности Тажеранской степи
    Древности Тажеранской степи

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Наталья К.
    Наталья К.
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    1 отзыв оставили туристы

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