Программа экскурсии:

Тажеранская степь — уникальное для региона географическое и геологическое место на Байкале. Тажераны представляют собой небольшое степное пространство среди обширных лесных массивов тайги, протянувшееся вдоль западного берега Байкал. Возраст Тажеран оценивают в 300-400 млн лет, горные породы Тажеран сложены разнообразными минеральными ассоциациями. Человек в период палеолита освоил эту территорию и во многих местах оставил нам «письмена древности» — наскальные рисунки, а коренные народы региона — буряты — создали культ поклонения природе и духам местности.

Мы совершим путешествие на автомобиле 🚘 и в течение 1 дня осмотрим основные памятники природы Тажеранской степи, которая входит в Прибайкальский национальный природный парк 🌳. Вы увидите необычные бархатные холмы Приольхонья, наскальные рисунки первобытного человека, минеральные озера, скальные останцы степи, чарующие виды западного побережья Байкала, живописные мысы и лазурные бухты Малого моря 🌊. Однодневное путешествие в Тажеранскую степь на Байкале можно совершить на автомобиле/заказном микроавтобусе.

На экскурсии 🧭 я использую карты Тажеран и пролива Малого моря, фотографии 📸 археологических и геологических памятников, флоры и фауны Прибайкалья, объектов культуры и религии коренных народов.

Дополнительная информация:

Период проведения экскурсии: май — октябрь

Продолжительность экскурсии с учетом дороги составляет 12 часов, в пути многократно совершаются остановки для осмотра достопримечательностей

Протяженность маршрута: 600 км

Удобное время для начала экскурсии: 8 часов утра

Форма проведения экскурсии: автомобильная экскурсия ⛳, совмещенная с небольшой пешеходной частью суммарно в 2 км

Место встречи с гидом: г. Иркутск, площадь им. Кирова

При бронировании экскурсии вносится вносится комиссия сайту 6600 руб. и предоплата гиду в размере 15 000 руб., остаток суммы оплачивается перед началом поездки

В случае отказа от экскурсии после внесения предоплаты - с туриста взымается штраф в размере суммы предоплаты в пользу гида