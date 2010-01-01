Прогулка по Иркутску с местным жителем

5
1 отзыв
Иван М.
Иван М. – Гид из Иркутска
Прогулка по Иркутску с местным жителем
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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Прогулка по Иркутску с местным жителем
Прогулка по Иркутску с местным жителем

Что вы увидите

  • Пешеходная Улица Урицкого
  • Здание торгового комплекса времен СССР
  • Улица Карла Маркса и историческая архитектура
  • Улица Пролетарская и здание цирка
  • Памятник Леониду Гайдаю
  • Памятник Учителям
  • Памятник первопроходцам
  • Памятник Александру III
  • Дом Файнберга
  • Московские ворота
  • Нижняя набережная
  • Спасская церковь
  • Церковь Богоявления
  • Польский костел
  • Сквер Кирова
  • Площадь Графа Сперанского
  • Дом правительства Иркутской области
  • Памятник Ленину
  • Улица Ленина и историческая архитектура
  • Фонтаны, набережные
  • Художественный музей
  • Местный Биг Бен
  • Памятник Юрию Гагарину
  • Тихие спокойные уютные улочки Иркутска
  • Красивейшее здание управления РЖД
  • Дворец спорта труд
  • Здание ТЮЗа
  • Исторический реконструированный 130-й квартал
  • И многое другое..
Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре города, на пешеходно-торговой улице Урицкого (историческое название: Пестеревская), это одна из самых старинных улиц города. По ней мы неспешно пойдем в направлении нижней набережной к триумфальной арке "Московские ворота", через бурлящие жизнью центральные улицы, наполненные исторической архитектурой. Мы прогуляемся мимо нескольких храмов начала 19-го века, посетим мемориал "вечный огонь", осмотрим здание правительства Иркутской области, фонтаны, озелененные скверы, главные автомобильные артерии города и тихие спокойные улочки. Вы сможете увидеть и сфотографировать массу любопытных деталей. Закончим мы нашу прогулку 👣 в недавно реконструированном историческом квартале города на улице 3-го июля. Я постараюсь показать вам Иркутск с самых разных сторон, расскажу о его современных проблемах и любопытных исторических фактах.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Прогулка по центральной части города
Что не входит
  • Существенные отклонения от маршрута и длительные задержки по пути, не связанные с экскурсией.
  • Посещение музеев и кафе
  • Услуги сопровождающей фотосъёмки от 1000 рублей
  • Трансфер туристов к месту начала экскурсии
  • Трансфер туристов после экскурсии в необходимое им место
Начало
🚩 Литвинова 17, у торгового комплекса.
Место завершения
🏁 ул. 3-го июля
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Прогулка по Иркутску с местным жителем

Экскурсия проводится Любой день

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
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