Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре города, на пешеходно-торговой улице Урицкого (историческое название: Пестеревская), это одна из самых старинных улиц города. По ней мы неспешно пойдем в направлении нижней набережной к триумфальной арке "Московские ворота", через бурлящие жизнью центральные улицы, наполненные исторической архитектурой. Мы прогуляемся мимо нескольких храмов начала 19-го века, посетим мемориал "вечный огонь", осмотрим здание правительства Иркутской области, фонтаны, озелененные скверы, главные автомобильные артерии города и тихие спокойные улочки. Вы сможете увидеть и сфотографировать массу любопытных деталей. Закончим мы нашу прогулку 👣 в недавно реконструированном историческом квартале города на улице 3-го июля. Я постараюсь показать вам Иркутск с самых разных сторон, расскажу о его современных проблемах и любопытных исторических фактах.
+Что входит
Услуги гида
Прогулка по центральной части города
–Что не входит
Существенные отклонения от маршрута и длительные задержки по пути, не связанные с экскурсией.
Посещение музеев и кафе
Услуги сопровождающей фотосъёмки от 1000 рублей
Трансфер туристов к месту начала экскурсии
Трансфер туристов после экскурсии в необходимое им место
Начало
🚩 Литвинова 17, у торгового комплекса.
Место завершения
🏁 ул. 3-го июля
Экскурсия проводится Любой день
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.