Наша экскурсия ⛳ начнется в самом центре города, на пешеходно-торговой улице Урицкого (историческое название: Пестеревская), это одна из самых старинных улиц города. По ней мы неспешно пойдем в направлении нижней набережной к триумфальной арке "Московские ворота", через бурлящие жизнью центральные улицы, наполненные исторической архитектурой. Мы прогуляемся мимо нескольких храмов начала 19-го века, посетим мемориал "вечный огонь", осмотрим здание правительства Иркутской области, фонтаны, озелененные скверы, главные автомобильные артерии города и тихие спокойные улочки. Вы сможете увидеть и сфотографировать массу любопытных деталей. Закончим мы нашу прогулку 👣 в недавно реконструированном историческом квартале города на улице 3-го июля. Я постараюсь показать вам Иркутск с самых разных сторон, расскажу о его современных проблемах и любопытных исторических фактах.