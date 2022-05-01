Экскурсии в городах Калининградской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калининградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
2450
₽
за всё
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, самый западный город России и Балтийскую косу
9000
₽
за всё
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
от
7000
₽
за всё
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
10000
₽
за всё
Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV
4500
₽
за всё
Мы прогуляемся по одному из самых красивых районов Калининграда - Амалиенау, увидим тихие улочки с особняками начала XX
13500
₽
за всё
Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь
2500
₽
за всё
Невероятная история Калининграда-Кенигсберга
Групповые экскурсии
5
2 отзыва
1300
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным местам города с профессиональным гидом
1800
₽
за чел.
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
1200
₽
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
1200
₽
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
1500
₽
за чел.
Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов
5
1 отзыв
1000
₽
за чел.
Если бы не было женщины, не было бы поэзии, живописи, скульптуры, музыки не было бы красок, слов, ничего бы не было
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Калининград - город, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром северо-запада
Обзорные по городам
5
2 отзыва
1300
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным местам города с профессиональным гидом
7200
₽
за всё
Вы увидите город, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья (форты, ворота замков, башни) до современности (Дом
7200
₽
за всё
Калининград - город, соединяющий в себе дух русской и немецкой культур
7200
₽
за всё
Все основные достопримечательности, краеведческие материалы, рассказы о традициях города и исторических личностях
5
1 отзыв
900
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Билеты
1300
₽
за чел.
Вы увидите главную «янтарную достопримечательность» нашего региона - Приморский карьер, прогуляетесь по уникальному
4.7
59 отзывов
1700
₽
за чел.
Хотели ли вы переместиться в прошлое и увидеть Калиниград несколько десятков лет назад
5
1 отзыв
600
₽
за чел.
Что такое настоящий янтарь, как его определить, что полезное он может мне принести
4.5
6 отзывов
1500
₽
за чел.
На нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена
4.5
12 отзывов
1500
₽
за чел.
Приглашаем вас побывать на самом большом в мире месторождении янтаря
5
5 отзывов
2050
₽
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по местам славы Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии, которую
Водные прогулки
2450
₽
за всё
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, самый западный город России и Балтийскую косу
9000
₽
за всё
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
7200
₽
за всё
У нас в Калининградской области не Египет, парусника и марлина на морской рыбалке не поймаешь, зато на русской Балтике
1500
₽
за чел.
Смешанная: обзорная прогулка на теплоходе по реке с одной остановкой и пешеходная
1400
₽
за чел.
Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок
600
₽
за чел.
Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Калининград - город, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром северо-запада
4.9
15 отзывов
2500
₽
за чел.
Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города на Балтийском море: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
790
₽
за чел.
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Туры на автомобиле
от
7000
₽
за всё
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
10000
₽
за всё
Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV
27900
₽
за чел.
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
13500
₽
за всё
Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь
36900
₽
за чел.
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
30900
₽
за чел.
Разгадать тайны средневековых замков и прикоснуться к миру паранормальных явлений у экстрасенсов
24900
₽
за чел.
Заряжаться хвойно-морским воздухом, промчаться по песчаным дорогам с ветерком и получить кэшбек 20%
24900
₽
за чел.
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
23000
₽
за чел.
Погулять по Острову Канта и насладиться свежим морским воздухом Балтийского побережья
Гастрономические туры
1500
₽
за чел.
Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов
2500
₽
за чел.
Кёнигсбергский марципан известен далеко за пределами бывшего Кёнигсберга - Калининграда
1350
₽
за чел.
Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кенигсберга, это были основные и популярные места отдыха
1000
₽
за чел.
На полтора часа вы попадете в увлекательный мир пивоварения старого Кёнигсберга! Вы окажетесь
3500
₽
за чел.
Важная часть любой культуры, в том числе и культуры Кёнигсберга - кулинария
от
7000
₽
за всё
Нельзя понять место, в котором оказался, не вкусив местной пищи
6000
₽
за всё
На этой экскурсии мы посетим две сыроварни и один магазин с превосходными сырами, изготовленными на разных континентах
Экскурсионные туры на несколько дней
38000
₽
за чел.
Посоревноваться в гонках на яхтах и посетить орнитологическую станцию
27900
₽
за чел.
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
36900
₽
за чел.
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
30900
₽
за чел.
Разгадать тайны средневековых замков и прикоснуться к миру паранормальных явлений у экстрасенсов
24900
₽
за чел.
Заряжаться хвойно-морским воздухом, промчаться по песчаным дорогам с ветерком и получить кэшбек 20%
24900
₽
за чел.
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
23000
₽
за чел.
Погулять по Острову Канта и насладиться свежим морским воздухом Балтийского побережья
15000
₽
за чел.
Вдохнуть глоток свежих впечатлений Балтики и погулять среди немецких вилл
23900
₽
за чел.
Насладиться песчаными дюнами Куршской косы и погулять по старому Кёнигсбергу
Последние отзывы об экскурсиях по Калининградской области
- ННикита1 мая 2022Александра-молодец. Отличные знания, отличная подача информации, экскурсия нам очень понравилась!
- ААнастасия1 мая 2022Организация хорошая, рассказ гида скучный, речь изобилует уменьшительно-ласкательными - слушать невозможно. Информации мало.
- ТТатьяна1 мая 2022Сегодня были на обзорной экскурсии. Приятно было получить возврат предоплаты за заболевшего друга, который не смог принять участие в экскурсии. Гид Надежда интересно рассказывала об истории Калининграда, увлекала деталями и нюансами. Увидели основные достопримечательности и после обзорки остались на острове Канта на органный концерт.
- ААндреев30 апреля 2022Прекрасная, хорошая и классная экскурсия. Инга отличный экскурсовод, знающий свое дело до мельчайших деталей. Время пролетело незаметно. Все очень интересно. Спасибо большое, было очень интересно. Всем рекомендую. Не пожалеете.
- ЕЕлена30 апреля 2022Отзыв на: Амалиенау: прошлое и настоящееОтличная экскурсия! Елена - приятный собеседник и человек, знающий и любящий свой город. Мы были с подростками 13 и 15 лет, всем очень понравилось. Калининград нам стал ближе и понятнее. Спасибо Елене за приятное и полезное времяпрепровождение!
- ЕЕлена30 апреля 2022Отзыв на: Дух старого КёнигсбергаЭкскурсия очень понравилась. Ничуть не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с Калининградом. Спасибо за интересный рассказ
- ЭЭльвира30 апреля 2022Экскурсия очень насыщенная. Гид Надежда очень понравилась! Рассказывает интересно, со знанием многих исторических и современных фактов. Отвечает на все вопросы. Три часа пролетели быстро. Показали весь центр. Водителю Евгению отдельное спасибо! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина30 апреля 2022Ирина отлично все рассказала, ответила на все вопросы даже вне программы
- ООксана30 апреля 2022Сегодня Посетили курорт Светлогорск, Янтарный с заездом к Филинской бухте, все очень понравилось, эксурсовод Дарья отлично провела наше путешествие, остались довольны хорошей подоборкой мест, фотофон, все ёмко, полноценно, остались в восторге!!!
- ТТатьяна30 апреля 2022Прекрасно организованная экскурсия! Не скучно, не затянуто, что мне было очень важно, т. к участвовал ребёнок! Отдельная благодарность Ирине, за внимание, заботу и очень интересные рассказы! от души благодарю!!!!!
- ЕЕлена30 апреля 2022Остались только положительные впечатления от поездки-природные пейзажи, организационные моменты,подача материала с юмором! Экскурсию для нас проводил Антон. Рекомендую!
- ААнна30 апреля 2022Отзыв на: Сказки старого КалининградаЕкатерина, безусловно, много знает и старается сделать свой рассказ понятным и для ребенка и для взрослого, задает вопросы на закрепление и понимание услышанного, это здорово. Большой плюс, что есть разные карты, карточки, фишечки и картинки (геймификация:)) для ребенка, но все же есть ощущение, что читается/рассказывается это больше для себя)), какой-то расположенности не хватило: а что именно нам интересно узнать? а как может чуточку изменить нить повествования? (это же индивидуальная, а не групповая экскурсия)
- ААнна30 апреля 2022Отличный маршрут, все комфортно, но лучше начинать, как можно раньше утром, чтобы не бегом, а размеренно, учитывая формат прогулки. Андрей знает, как практически вещи, так и исторические факты, что нам было интересно. Рекомендуем для первого ознакомления.
- ММихаил30 апреля 2022Отзыв на: Калининград впервыеЭкскурсия очень понравилась. И взрослым и подростку 13 лет было очень интересно. Множество исторических фактов, авторская программа с учетом всех наших интересов. Калининград увидели с самых разных сторон.
- ННаталья30 апреля 2022Отзыв на: Балтийск и неизведанная Балтийская косаОгромнейшее спасибо Виталию за такую замечательную поездку! Рассказал и показал все! Прокатились на лодке по акватории, побывали на Балтийской косе, увидели янтарь, выброшенный волнами на берег, прошлись по Балтийску. Чувствуется, что человек любит свое дело, обладает обширными познаниями по истории района и умеет это интересно изложить. Салон автомобиля чистый и ухоженный, на морскую прогулку предложил нам ветровики. Если еще раз приедем в Калининград, обязательно обратимся к Виталию.
- ААнна30 апреля 2022Отзыв на: Пешком из Калининграда в КенигсбергПотрясающий экскурсовод! Узнали много интересного о городе. 3 часа пролетели, как 1 миг)
- ННаталья30 апреля 2022Экскурсию мы выбрали индивидуальную. Наш гид Андрей в целом понравился. В ходе экскурсии побывали на небольшой фабрике, где производят изделия из янтаря, нам показали весь процесс, что было весьма познавательно. Андрей не навязывал кафе и магазины, мы были свободны в выборе, просто давал рекомендации. Проехали по всему заявленному в описании маршруту. Остались довольны.
- ММария30 апреля 2022Отзыв на: Калининград - переплетение эпохОгромное спасибо Инне! Грамотно составленный маршрут, глубокие знания истории города! Отличное настроение обеспечено! Рекомендую всем воспользоваться услугами этого экскурсовода!
- ТТатьяна30 апреля 2022Отзыв на: Дух старого КёнигсбергаЭкскурсия нам очень понравилась. Иван рассказывал легко увлекательно, мы путешествовали по времени, увидели старые улочки, удивительные по архитектуре виллы. Хотелось слушать и слушать об удивительном городе Кенигсберге. Марина, Людмила, Татьяна, Ира.
- ССветлана30 апреля 2022Отзыв на: Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеВсе понравилось, выезжали рано, зато проехали мимо всех пробок и очередей. Перед подъемом на смотровую площадку взяли кофе и пошли вместе к дюнам. Сделали классные фото, надышались еловыми ароматами, на обратном пути взяли рыбки с собой, очень свежая и вкусная. Мне понравилось, что все прошло в спокойном темпе, нас не торопили, мы успели насладиться видами и морем. Гид молодец, все уместно и интересно, с душой)) Куршская коса оставила массу впечатлений и классных фоток, я влюбилась в это место)