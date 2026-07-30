Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калининградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
21 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с Музеем Мирового океана и прошлым Калининграда в компании бравого знатока моря
15000
₽
за всё
Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
10000
₽
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
19100
₽
за всё
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
18400
₽
за всё
Посетить Янтарный и Светлогорск, пройти по эко-тропам национального парка
12000
₽
за всё
Поймать балтийский ветер и увидеть дикие берега с воды (близ Зеленоградска)
5
4 отзыва
24000
₽
за всё
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
25000
₽
за всё
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
18000
₽
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Групповые экскурсии
1100
₽
за чел.
Найти исчезнувший город на улицах современного Калининграда
15000
₽
за чел.
Исследовать самое крупное оборонительное сооружение Кёнигсберга с 150-летней историей
5
3 отзыва
1335
₽
за чел.
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
3500
₽
за чел.
Отправиться за праздничным настроением в два городка на берегу Балтийского моря
1340
₽
за чел.
От моря к центру - через историю и архитектуру
5
2 отзыва
1111
₽
за чел.
Надеть наушники и разгадать загадку прошлого (с сопровождающим)
3900
₽
за чел.
Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по городу кошек и оценить красоту Калининградской области
5
49 отзывов
3500
₽
за чел.
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
4.7
53 отзыва
3500
₽
за чел.
Раскрыть известные и тайные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Обзорные по городам
10000
₽
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
1340
₽
за чел.
От моря к центру - через историю и архитектуру
5
29 отзывов
5605
₽
за всё
Остров Канта, старинные улочки, маяк, чайки и мосты на душевной экскурсии
4.7
53 отзыва
3500
₽
за чел.
Раскрыть известные и тайные места города на насыщенной обзорной экскурсии
4.6
24 отзыва
2000
₽
за чел.
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
3200
₽
за чел.
Погрузиться в историю, посетить уникальный форт №11 и прокатиться на катере по желанию
5
66 отзывов
от
14700
₽
за всё
Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Пройтись по старинному центру Калининграда и его главным историческим эпохам
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Увидеть набережную Музея Мирового океана, Рыбную деревню, главные мосты и необычные скульптуры
Билеты
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Искусство жить и наука считать в Калининграде
420
₽
за чел.
Аудиоэкскурсия по Фридрихсбургским воротам погрузит вас в эпоху Петра I, когда здесь зарождался русский флот. Маршрут начинается с моделей легендарных...
Водные прогулки
5
21 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с Музеем Мирового океана и прошлым Калининграда в компании бравого знатока моря
12000
₽
за всё
Поймать балтийский ветер и увидеть дикие берега с воды (близ Зеленоградска)
18000
₽
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
13370
₽
за всё
На маршруте - парусные барки, военные корабли, верфь и вальцовая мельница
4.9
9 отзывов
от
10000
₽
за чел.
От Балтийской до Куршской косы за один день
3.8
9 отзывов
1200
₽
за чел.
На катере - по Преголе
3200
₽
за чел.
Погрузиться в историю, посетить уникальный форт №11 и прокатиться на катере по желанию
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Прогулка на байдарках по историческому центру Калининграда
Туры на автомобиле
15000
₽
за всё
Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
10000
₽
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
19100
₽
за всё
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
18400
₽
за всё
Посетить Янтарный и Светлогорск, пройти по эко-тропам национального парка
5
4 отзыва
24000
₽
за всё
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
25000
₽
за всё
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
18000
₽
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
5
2 отзыва
21000
₽
за всё
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
17000
₽
за всё
Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить своё изделие
Гастрономические туры
5
34 отзыва
3550
₽
за всё
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны
5
49 отзывов
3500
₽
за чел.
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
5
2 отзыва
17000
₽
за всё
За праздничным настроением - по самым сказочным и вкусным местам вокруг Калининграда
5
11 отзывов
9900
₽
за всё
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
4.9
11 отзывов
4375
₽
за чел.
Собрать всё, за что любят Балтику - запах моря, мягкие дюны и старинные улицы
4.4
3 отзыва
5850
₽
за чел.
Совместить отличный прусский ужин, дегустацию пива и культурную программу - в формате «всё включено»
4000
₽
за чел.
Посетить рыбную ферму, увидеть альпийских козочек и продегустировать местные сыры
4.5
4 отзыва
4000
₽
за чел.
Экскурсия по хозяйству с изысканной дегустацией рыбы, чёрной икры, эскарго и ароматного масла
5
1 отзыв
12750
₽
за всё
Познакомиться с балтийскими курортами и попробовать местные деликатесы
Последние отзывы об экскурсиях по Калининградской области
В
Дата посещения: 30 июл 2026
Очень харизматичная и непринужденная атмосфера. Мне и сыну зашла экскурсия!
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С
Дата посещения: 30 июл 2026
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий
+1
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М
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия!
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
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Н
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия!
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М
Дата посещения: 15 июл 2026
Очень понравилась экскурсовод Екатерина!
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В
Дата посещения: 15 июл 2026
За все время в Калининграде, это лучшая экскурсия. История, локации с сохранившейся архитектурой, места куда доедет не каждый автобус, все
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В
Дата посещения: 8 июл 2026
Все было бы совсем супер, если бы не погода на конечном этапе экскурсии. Елена очень все классно и подробно рассказывала,
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В
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично, гид Кирилл Супер профессионал своего дела.
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С
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
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С
Дата посещения: 6 июл 2026
Была небольшая волна - подтряхивало и было сыро😆. Спасибо большое нашему капитану Дмитрию, он молодец! Дмитрий, большой привет от именников😉.
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