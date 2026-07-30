Мои заказы

Экскурсии по Калининградской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калининградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Калининград
Зеленоградск
Светлогорск
Балтийск
Черняховск

Индивидуальные экскурсии

1000 морских миль, или Истории доброго боцмана
1000 морских миль, или Истории доброго боцмана
5
21 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с Музеем Мирового океана и прошлым Калининграда в компании бравого знатока моря
Калининград
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
15000
за всё
Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
Калининград
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
10000
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
Калининград
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
19100
за всё
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
Светлогорск
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Зеленоградска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Зеленоградска
18400
за всё
Посетить Янтарный и Светлогорск, пройти по эко-тропам национального парка
Зеленоградск
На парусной яхте вдоль Куршской косы
На парусной яхте вдоль Куршской косы
12000
за всё
Поймать балтийский ветер и увидеть дикие берега с воды (близ Зеленоградска)
Зеленоградск
К дальним рубежам Калининградской области
К дальним рубежам Калининградской области
5
4 отзыва
24000
за всё
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
Калининград
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
25000
за всё
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
Калининград
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
18000
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Калининград

Групповые экскурсии

Тайны Кёнигсбергской горы: ведьмы, учёные и Янтарная комната
Тайны Кёнигсбергской горы: ведьмы, учёные и Янтарная комната
1100
за чел.
Найти исчезнувший город на улицах современного Калининграда
Калининград
Форт №3: история, подземелья и военные тайны
Форт №3: история, подземелья и военные тайны
15000
за чел.
Исследовать самое крупное оборонительное сооружение Кёнигсберга с 150-летней историей
Калининград
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
5
3 отзыва
1335
за чел.
Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
Калининград
Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда
Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда
3500
за чел.
Отправиться за праздничным настроением в два городка на берегу Балтийского моря
Калининград
Зеленоградск: первые впечатления
Зеленоградск: первые впечатления
1340
за чел.
От моря к центру - через историю и архитектуру
Зеленоградск
«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест
«КОТастрофа в Зеленоградске» - иммерсивная экскурсия-квест
5
2 отзыва
1111
за чел.
Надеть наушники и разгадать загадку прошлого (с сопровождающим)
Зеленоградск
Куршская коса и Зеленоградск: увлекательное путешествие
Куршская коса и Зеленоградск: увлекательное путешествие
3900
за чел.
Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по городу кошек и оценить красоту Калининградской области
Калининград
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
5
49 отзывов
3500
за чел.
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Калининград
Калининград - первое знакомство
Калининград - первое знакомство
4.7
53 отзыва
3500
за чел.
Раскрыть известные и тайные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Калининград

Обзорные по городам

Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
10000
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
Калининград
Зеленоградск: первые впечатления
Зеленоградск: первые впечатления
1340
за чел.
От моря к центру - через историю и архитектуру
Зеленоградск
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
5
29 отзывов
5605
за всё
Остров Канта, старинные улочки, маяк, чайки и мосты на душевной экскурсии
Калининград
Калининград - первое знакомство
Калининград - первое знакомство
4.7
53 отзыва
3500
за чел.
Раскрыть известные и тайные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Калининград
Главное в Калининграде за 3 часа с дегустацией марципана в мини-группе
Главное в Калининграде за 3 часа с дегустацией марципана в мини-группе
4.6
24 отзыва
2000
за чел.
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Калининград
Обзорная экскурсия "Наследие Кёнигсберга"+ форт "Дёнхофф"
Обзорная экскурсия "Наследие Кёнигсберга"+ форт "Дёнхофф"
3200
за чел.
Погрузиться в историю, посетить уникальный форт №11 и прокатиться на катере по желанию
Калининград
И это всё - Калининград
И это всё - Калининград
5
66 отзывов
от
14700
за всё
Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города
Калининград
Сердце города К
Сердце города К
5
2 отзыва
2500
за чел.
Пройтись по старинному центру Калининграда и его главным историческим эпохам
Калининград
По мостам времени: от Кёнигсберга до Калининграда
По мостам времени: от Кёнигсберга до Калининграда
5
1 отзыв
1500
за чел.
Увидеть набережную Музея Мирового океана, Рыбную деревню, главные мосты и необычные скульптуры
Калининград

Билеты

Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены)
Амалиенау и деньги + визит в Музей денег (билеты включены)
5
1 отзыв
1500
за чел.
Искусство жить и наука считать в Калининграде
Калининград
Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Фридрихсбургские ворота: билет и аудиоэкскурсия в приложении
420
за чел.
Аудиоэкскурсия по Фридрихсбургским воротам погрузит вас в эпоху Петра I, когда здесь зарождался русский флот. Маршрут начинается с моделей легендарных...
Калининград

Водные прогулки

1000 морских миль, или Истории доброго боцмана
1000 морских миль, или Истории доброго боцмана
5
21 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с Музеем Мирового океана и прошлым Калининграда в компании бравого знатока моря
Калининград
На парусной яхте вдоль Куршской косы
На парусной яхте вдоль Куршской косы
12000
за всё
Поймать балтийский ветер и увидеть дикие берега с воды (близ Зеленоградска)
Зеленоградск
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
18000
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Калининград
На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка
На катере по Калининграду с дегустацией прусского напитка
13370
за всё
На маршруте - парусные барки, военные корабли, верфь и вальцовая мельница
Калининград
На парусной яхте - по водам Калининграда
На парусной яхте - по водам Калининграда
12000
за всё
Балтийский ветер и портовые пейзажи
Калининград
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
4.9
9 отзывов
от
10000
за чел.
От Балтийской до Куршской косы за один день
Калининград
Речная прогулка с аудиогидом в Калининграде
Речная прогулка с аудиогидом в Калининграде
3.8
9 отзывов
1200
за чел.
На катере - по Преголе
Калининград
Обзорная экскурсия "Наследие Кёнигсберга"+ форт "Дёнхофф"
Обзорная экскурсия "Наследие Кёнигсберга"+ форт "Дёнхофф"
3200
за чел.
Погрузиться в историю, посетить уникальный форт №11 и прокатиться на катере по желанию
Калининград
Серебряные воды Преголи
Серебряные воды Преголи
5
1 отзыв
2000
за чел.
Прогулка на байдарках по историческому центру Калининграда
Калининград

Туры на автомобиле

Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
15000
за всё
Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
Калининград
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
10000
за всё
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
Калининград
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
19100
за всё
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
Светлогорск
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Зеленоградска
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Зеленоградска
18400
за всё
Посетить Янтарный и Светлогорск, пройти по эко-тропам национального парка
Зеленоградск
К дальним рубежам Калининградской области
К дальним рубежам Калининградской области
5
4 отзыва
24000
за всё
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
Калининград
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
25000
за всё
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
Калининград
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
18000
за всё
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Калининград
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
5
2 отзыва
21000
за всё
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Светлогорск
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска
17000
за всё
Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить своё изделие
Зеленоградск

Гастрономические туры

Мятежный дух Понарта
Мятежный дух Понарта
5
34 отзыва
3550
за всё
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны
Калининград
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
5
49 отзывов
3500
за чел.
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Калининград
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
Новогодняя сказка прусско-русских курортов
5
2 отзыва
17000
за всё
За праздничным настроением - по самым сказочным и вкусным местам вокруг Калининграда
Калининград
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
5
11 отзывов
9900
за всё
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Калининград
Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)
Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)
4.9
11 отзывов
4375
за чел.
Собрать всё, за что любят Балтику - запах моря, мягкие дюны и старинные улицы
Калининград
Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом
Пивзавод «Понарт» в Калининграде: экскурсия с гастрономическим финалом
4.4
3 отзыва
5850
за чел.
Совместить отличный прусский ужин, дегустацию пива и культурную программу - в формате «всё включено»
Калининград
Экоферма и рыбная ферма - из Калининграда
Экоферма и рыбная ферма - из Калининграда
4000
за чел.
Посетить рыбную ферму, увидеть альпийских козочек и продегустировать местные сыры
Калининград
Осетрово-улиточная ферма под Калининградом
Осетрово-улиточная ферма под Калининградом
4.5
4 отзыва
4000
за чел.
Экскурсия по хозяйству с изысканной дегустацией рыбы, чёрной икры, эскарго и ароматного масла
Калининград
Светлогорск, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда
Светлогорск, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда
5
1 отзыв
12750
за всё
Познакомиться с балтийскими курортами и попробовать местные деликатесы
Калининград

Последние отзывы об экскурсиях по Калининградской области

В
Стендап-экскурсия по Калининграду
Дата посещения: 30 июл 2026
Очень харизматичная и непринужденная атмосфера. Мне и сыну зашла экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вдохновляющий Амалиенау
Дата посещения: 30 июл 2026
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий
читать дальшеуменьшить

и по предоставленной исторической информации от Данила и подаче. Я в большом восторге! Всем советую, кто еще думает. Время пролетело, как мгновение. История и архитектура ожила в рассказе Данила. Доступно, грамотно, интересно и живописно. На все свои вопросы по тематике экскурсии, получила ответ.Спасибо Данилу и компании за проведенное с пользой время. Самых лучших благ!
P.S. К 10:00 из пришедших на экскурсию, была я одна. Еще и поэтому, было необычно.Мы ознакомились со всеми интересными домами до сильной жары. Не пренебрегайте утренним временем. :))

Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна+1
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна
Вам был полезен этот отзыв?
М
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия!
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
читать дальшеуменьшить

с яркими деталями и смешными подробностями) Спасибо гиду Елене за рекомендацию лучших мест - торт шакотис, магазины и рестораны на Косе 🤝 греческая шаверма гирос с рыбкой была великолепна 👏

Рукотворный лес поразил самим фактом своего существования как решения проблемы блуждающих песков, такая большая территория, такие кропотливые труды и такая любовь к Косе 💔

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Светлогорск - старый Раушен
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Дата посещения: 15 июл 2026
Очень понравилась экскурсовод Екатерина!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Из Калининграда на юг: кирхи, городки и заброшенная лечебница
Дата посещения: 15 июл 2026
За все время в Калининграде, это лучшая экскурсия. История, локации с сохранившейся архитектурой, места куда доедет не каждый автобус, все
читать дальшеуменьшить

это здесь. Андрею огромное спасибо за проведенное с нами время. В таких неформальных поездках меньше туристической мишуры и потому узнаешь гораздо больше, чем из шаблонных текстов. Категорически рекомендую посетить!!!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Дата посещения: 8 июл 2026
Все было бы совсем супер, если бы не погода на конечном этапе экскурсии. Елена очень все классно и подробно рассказывала,
читать дальшеуменьшить

респект ей и уважение! Но проливной дождь смазал конец экскурсии. Тем менее самые положительные впечатления от локаций, и подачи материала Еленой. Видно, человек очень любит свой край и стремиться привить эту любовь нам, экскурсантам. Рекомендую к посещению.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Балтийская сказка: Куршская коса, Зеленоградск и рыцарские замки
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично, гид Кирилл Супер профессионал своего дела.
Вам был полезен этот отзыв?
С
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Экскурсия содержательная, интересная. Экскурсовод Инна Васильевна- знающий компетентный человек. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Водная прогулка из Калининграда - к немецким островам
Дата посещения: 6 июл 2026
Была небольшая волна - подтряхивало и было сыро😆. Спасибо большое нашему капитану Дмитрию, он молодец! Дмитрий, большой привет от именников😉.
Вам был полезен этот отзыв?