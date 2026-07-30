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и по предоставленной исторической информации от Данила и подаче. Я в большом восторге! Всем советую, кто еще думает. Время пролетело, как мгновение. История и архитектура ожила в рассказе Данила. Доступно, грамотно, интересно и живописно. На все свои вопросы по тематике экскурсии, получила ответ.Спасибо Данилу и компании за проведенное с пользой время. Самых лучших благ!

P.S. К 10:00 из пришедших на экскурсию, была я одна. Еще и поэтому, было необычно.Мы ознакомились со всеми интересными домами до сильной жары. Не пренебрегайте утренним временем. :))