Н Никита 5 Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Александра-молодец. Отличные знания, отличная подача информации, экскурсия нам очень понравилась!

А Анастасия 4 Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Организация хорошая, рассказ гида скучный, речь изобилует уменьшительно-ласкательными - слушать невозможно. Информации мало.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Групповая обзорная экскурсия по Калининграду Сегодня были на обзорной экскурсии. Приятно было получить возврат предоплаты за заболевшего друга, который не смог принять участие в экскурсии. Гид Надежда интересно рассказывала об истории Калининграда, увлекала деталями и нюансами. Увидели основные достопримечательности и после обзорки остались на острове Канта на органный концерт.

А Андреев 5 Отзыв на: Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Прекрасная, хорошая и классная экскурсия. Инга отличный экскурсовод, знающий свое дело до мельчайших деталей. Время пролетело незаметно. Все очень интересно. Спасибо большое, было очень интересно. Всем рекомендую. Не пожалеете.

Е Елена 5 Отзыв на: Амалиенау: прошлое и настоящее Отличная экскурсия! Елена - приятный собеседник и человек, знающий и любящий свой город. Мы были с подростками 13 и 15 лет, всем очень понравилось. Калининград нам стал ближе и понятнее. Спасибо Елене за приятное и полезное времяпрепровождение!

Е Елена 5 Отзыв на: Дух старого Кёнигсберга Экскурсия очень понравилась. Ничуть не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с Калининградом. Спасибо за интересный рассказ

Э Эльвира 5 Отзыв на: Групповая обзорная экскурсия по Калининграду Экскурсия очень насыщенная. Гид Надежда очень понравилась! Рассказывает интересно, со знанием многих исторических и современных фактов. Отвечает на все вопросы. Три часа пролетели быстро. Показали весь центр. Водителю Евгению отдельное спасибо! Всем рекомендую!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Ирина отлично все рассказала, ответила на все вопросы даже вне программы

О Оксана 5 Отзыв на: К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте Сегодня Посетили курорт Светлогорск, Янтарный с заездом к Филинской бухте, все очень понравилось, эксурсовод Дарья отлично провела наше путешествие, остались довольны хорошей подоборкой мест, фотофон, все ёмко, полноценно, остались в восторге!!!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии Прекрасно организованная экскурсия! Не скучно, не затянуто, что мне было очень важно, т. к участвовал ребёнок! Отдельная благодарность Ирине, за внимание, заботу и очень интересные рассказы! от души благодарю!!!!!

Е Елена 5 Отзыв на: К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте Остались только положительные впечатления от поездки-природные пейзажи, организационные моменты,подача материала с юмором! Экскурсию для нас проводил Антон. Рекомендую!

А Анна 4 Отзыв на: Сказки старого Калининграда Екатерина, безусловно, много знает и старается сделать свой рассказ понятным и для ребенка и для взрослого, задает вопросы на закрепление и понимание услышанного, это здорово. Большой плюс, что есть разные карты, карточки, фишечки и картинки (геймификация:)) для ребенка, но все же есть ощущение, что читается/рассказывается это больше для себя)), какой-то расположенности не хватило: а что именно нам интересно узнать? а как может чуточку изменить нить повествования? (это же индивидуальная, а не групповая экскурсия)

А Анна 5 Отзыв на: Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный Отличный маршрут, все комфортно, но лучше начинать, как можно раньше утром, чтобы не бегом, а размеренно, учитывая формат прогулки. Андрей знает, как практически вещи, так и исторические факты, что нам было интересно. Рекомендуем для первого ознакомления.

М Михаил 5 Отзыв на: Калининград впервые Экскурсия очень понравилась. И взрослым и подростку 13 лет было очень интересно. Множество исторических фактов, авторская программа с учетом всех наших интересов. Калининград увидели с самых разных сторон.

Н Наталья 5 Отзыв на: Балтийск и неизведанная Балтийская коса Огромнейшее спасибо Виталию за такую замечательную поездку! Рассказал и показал все! Прокатились на лодке по акватории, побывали на Балтийской косе, увидели янтарь, выброшенный волнами на берег, прошлись по Балтийску. Чувствуется, что человек любит свое дело, обладает обширными познаниями по истории района и умеет это интересно изложить. Салон автомобиля чистый и ухоженный, на морскую прогулку предложил нам ветровики. Если еще раз приедем в Калининград, обязательно обратимся к Виталию.

А Анна 5 Отзыв на: Пешком из Калининграда в Кенигсберг Потрясающий экскурсовод! Узнали много интересного о городе. 3 часа пролетели, как 1 миг)

Н Наталья 4 Отзыв на: Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный Экскурсию мы выбрали индивидуальную. Наш гид Андрей в целом понравился. В ходе экскурсии побывали на небольшой фабрике, где производят изделия из янтаря, нам показали весь процесс, что было весьма познавательно. Андрей не навязывал кафе и магазины, мы были свободны в выборе, просто давал рекомендации. Проехали по всему заявленному в описании маршруту. Остались довольны.

М Мария 5 Отзыв на: Калининград - переплетение эпох Огромное спасибо Инне! Грамотно составленный маршрут, глубокие знания истории города! Отличное настроение обеспечено! Рекомендую всем воспользоваться услугами этого экскурсовода!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Дух старого Кёнигсберга Экскурсия нам очень понравилась. Иван рассказывал легко увлекательно, мы путешествовали по времени, увидели старые улочки, удивительные по архитектуре виллы. Хотелось слушать и слушать об удивительном городе Кенигсберге. Марина, Людмила, Татьяна, Ира.