Экскурсии по Калининградской области

Экскурсии в городах Калининградской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калининградской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Калининград
Светлогорск
Зеленоградск
Балтийск

Индивидуальные экскурсии

По акватории Балтийска - на скоростном катере
По акватории Балтийска - на скоростном катере
2450
за всё
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, самый западный город России и Балтийскую косу
Калининград
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
9000
за всё
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Калининград
SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
от
7000
за всё
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Калининград
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
350
за чел.
Калининград
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
10000
за всё
Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV
Калининград
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
4500
за всё
Мы прогуляемся по одному из самых красивых районов Калининграда - Амалиенау, увидим тихие улочки с особняками начала XX
Калининград
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
13500
за всё
Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь
Калининград
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
Сердце старого города. От Кёнигсберга до Калининграда
2500
за всё
Невероятная история Калининграда-Кенигсберга
Калининград
Аренда автобуса с водителем
Аренда автобуса с водителем
от
5400
за всё
Калининград

Групповые экскурсии

Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
5
2 отзыва
1300
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным местам города с профессиональным гидом
Калининград
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
1800
за чел.
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Калининград
Куршская Коса под ключ
Куршская Коса под ключ
1200
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
Зеленоградск
Куршская Коса под ключ
Куршская Коса под ключ
1200
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
Светлогорск
Куршская коса с посещением Орнитологической станции «Фрингилла»
Куршская коса с посещением Орнитологической станции «Фрингилла»
5
1 отзыв
1000
за чел.
Калининград
Сплав по Лаве и тайны Тапиау
Сплав по Лаве и тайны Тапиау
5
2 отзыва
1200
за чел.
Калининград
Два берега Куршского залива + дегустация
Два берега Куршского залива + дегустация
1500
за чел.
Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов
Калининград
«Между нами, девочками»: о значимых женщинах Кёнигсберга и не только
«Между нами, девочками»: о значимых женщинах Кёнигсберга и не только
5
1 отзыв
1000
за чел.
Если бы не было женщины, не было бы поэзии, живописи, скульптуры, музыки не было бы красок, слов, ничего бы не было
Калининград
Знакомство с Калининградом на катере
Знакомство с Калининградом на катере
5
2 отзыва
800
за чел.
Калининград - город, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром северо-запада
Калининград

Обзорные по городам

Калининград на комфортном микроавтобусе
Калининград на комфортном микроавтобусе
5
2 отзыва
1300
за чел.
Обзорная экскурсия по самым интересным местам города с профессиональным гидом
Калининград
Куршская коса с посещением Орнитологической станции «Фрингилла»
Куршская коса с посещением Орнитологической станции «Фрингилла»
5
1 отзыв
1000
за чел.
Калининград
История Калининграда
История Калининграда
7200
за всё
Вы увидите город, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья (форты, ворота замков, башни) до современности (Дом
Калининград
Калининград. Наше время
Калининград. Наше время
7200
за всё
Калининград - город, соединяющий в себе дух русской и немецкой культур
Калининград
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
7200
за всё
Все основные достопримечательности, краеведческие материалы, рассказы о традициях города и исторических личностях
Калининград
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
1500
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Калининград
Тени старых городов
Тени старых городов
1450
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Калининград
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда
5
1 отзыв
900
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Калининград
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
1350
за чел.
Автобусно-пешеходная
Калининград

Билеты

Сокровища Балтийского побережья: тур в Янтарный и Светлогорск
Сокровища Балтийского побережья: тур в Янтарный и Светлогорск
1300
за чел.
Вы увидите главную «янтарную достопримечательность» нашего региона - Приморский карьер, прогуляетесь по уникальному
Калининград
Трамвай времени
Трамвай времени
4.7
59 отзывов
1700
за чел.
Хотели ли вы переместиться в прошлое и увидеть Калиниград несколько десятков лет назад
Калининград
О янтаре: история, технологии, дегустация
О янтаре: история, технологии, дегустация
5
1 отзыв
600
за чел.
Что такое настоящий янтарь, как его определить, что полезное он может мне принести
Калининград
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
Призрак замка Шаакен + Сыроварня
4.5
6 отзывов
1500
за чел.
На нашей экскурсии вас ждет погружение в Средние века! Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена
Калининград
Курорт Янтарный: прогулка по городу и к месторождению янтаря
Курорт Янтарный: прогулка по городу и к месторождению янтаря
4.5
12 отзывов
1500
за чел.
Приглашаем вас побывать на самом большом в мире месторождении янтаря
Калининград
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
5
5 отзывов
2050
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по местам славы Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии, которую
Калининград

Водные прогулки

По акватории Балтийска - на скоростном катере
По акватории Балтийска - на скоростном катере
2450
за всё
Посмотреть с воды на базу военных кораблей, самый западный город России и Балтийскую косу
Калининград
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
9000
за всё
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Калининград
«Морской волк»: рыбалка в Балтийском море
«Морской волк»: рыбалка в Балтийском море
7200
за всё
У нас в Калининградской области не Египет, парусника и марлина на морской рыбалке не поймаешь, зато на русской Балтике
Калининград
На теплоходе к Кирхе Арнау
На теплоходе к Кирхе Арнау
1500
за чел.
Смешанная: обзорная прогулка на теплоходе по реке с одной остановкой и пешеходная
Калининград
По морскому каналу на теплоходе
По морскому каналу на теплоходе
1400
за чел.
Обзорная прогулка на теплоходе по реке Преголя и Калининградскому морскому каналу без остановок
Калининград
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
600
за чел.
Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок
Калининград
Знакомство с Калининградом на катере
Знакомство с Калининградом на катере
5
2 отзыва
800
за чел.
Калининград - город, отделенный от России несколькими странами, но являющийся вторым по значимости центром северо-запада
Калининград
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный
4.9
15 отзывов
2500
за чел.
Всего за день мы с вами посетим три совершенно разных города на Балтийском море: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Калининград
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
790
за чел.
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Калининград

Туры на автомобиле

SUP-тур на Куршскую косу
SUP-тур на Куршскую косу
от
7000
за всё
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Калининград
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
Инстербург - город богатой истории и уникальной архитектуры
10000
за всё
Что делал в Инстербурге будущий король Англии Генрих IV
Калининград
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
27900
за чел.
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Калининград
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
Экскурсия в Черняховск для маленькой компании. На поиски ускользающего наследия
13500
за всё
Дорогие друзья! Путешествуя по Калининградской области и морскому побережью российского эксклава, необходимо иметь
Калининград
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
36900
за чел.
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Калининград
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
30900
за чел.
Разгадать тайны средневековых замков и прикоснуться к миру паранормальных явлений у экстрасенсов
Калининград
На джипах по побережью Балтийского моря
На джипах по побережью Балтийского моря
24900
за чел.
Заряжаться хвойно-морским воздухом, промчаться по песчаным дорогам с ветерком и получить кэшбек 20%
Калининград
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
24900
за чел.
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Калининград
Немецкие виллы Кенигсберга и пряничные домики Зеленоградска
Немецкие виллы Кенигсберга и пряничные домики Зеленоградска
23000
за чел.
Погулять по Острову Канта и насладиться свежим морским воздухом Балтийского побережья
Калининград

Гастрономические туры

Два берега Куршского залива + дегустация
Два берега Куршского залива + дегустация
1500
за чел.
Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов
Калининград
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Светлогорск и сыроварня «Шаакен Дорф»
1350
за чел.
Автобусно-пешеходная
Калининград
Пивной Кёнигсберг
Пивной Кёнигсберг
2350
за чел.
Автобусно-пешеходная
Калининград
Мастер-класс по приготовлению кёнигсбергского марципана
Мастер-класс по приготовлению кёнигсбергского марципана
2500
за чел.
Кёнигсбергский марципан известен далеко за пределами бывшего Кёнигсберга - Калининграда
Калининград
Королевские курорты Пруссии и дегустация сыров
Королевские курорты Пруссии и дегустация сыров
1350
за чел.
Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кенигсберга, это были основные и популярные места отдыха
Калининград
История Кёнигсберга с дегустацией на пивоварне «Ponarth»
История Кёнигсберга с дегустацией на пивоварне «Ponarth»
1000
за чел.
На полтора часа вы попадете в увлекательный мир пивоварения старого Кёнигсберга! Вы окажетесь
Калининград
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне
Мастер-класс по кёнигсбергской кухне
3500
за чел.
Важная часть любой культуры, в том числе и культуры Кёнигсберга - кулинария
Калининград
Гастрономическая обзорная экскурсия
Гастрономическая обзорная экскурсия
от
7000
за всё
Нельзя понять место, в котором оказался, не вкусив местной пищи
Калининград
Яркое гастрономическое наследие Восточной Пруссии
Яркое гастрономическое наследие Восточной Пруссии
6000
за всё
На этой экскурсии мы посетим две сыроварни и один магазин с превосходными сырами, изготовленными на разных континентах
Калининград

Экскурсионные туры на несколько дней

Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
Захватывающий Калининград: птицы, регата и Куршский залив
38000
за чел.
Посоревноваться в гонках на яхтах и посетить орнитологическую станцию
Калининград
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
27900
за чел.
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Калининград
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
36900
за чел.
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Калининград
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
Мистический Калининград: загадочные замки и тайны рыцарских орденов
30900
за чел.
Разгадать тайны средневековых замков и прикоснуться к миру паранормальных явлений у экстрасенсов
Калининград
На джипах по побережью Балтийского моря
На джипах по побережью Балтийского моря
24900
за чел.
Заряжаться хвойно-морским воздухом, промчаться по песчаным дорогам с ветерком и получить кэшбек 20%
Калининград
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
24900
за чел.
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Калининград
Немецкие виллы Кенигсберга и пряничные домики Зеленоградска
Немецкие виллы Кенигсберга и пряничные домики Зеленоградска
23000
за чел.
Погулять по Острову Канта и насладиться свежим морским воздухом Балтийского побережья
Калининград
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
15000
за чел.
Вдохнуть глоток свежих впечатлений Балтики и погулять среди немецких вилл
Калининград
Калининград для друзей
Калининград для друзей
23900
за чел.
Насладиться песчаными дюнами Куршской косы и погулять по старому Кёнигсбергу
Калининград

Последние отзывы об экскурсиях по Калининградской области

  • Н
    Никита
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Александра-молодец. Отличные знания, отличная подача информации, экскурсия нам очень понравилась!
  • А
    Анастасия
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Организация хорошая, рассказ гида скучный, речь изобилует уменьшительно-ласкательными - слушать невозможно. Информации мало.
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
    Сегодня были на обзорной экскурсии. Приятно было получить возврат предоплаты за заболевшего друга, который не смог принять участие в экскурсии. Гид Надежда интересно рассказывала об истории Калининграда, увлекала деталями и нюансами. Увидели основные достопримечательности и после обзорки остались на острове Канта на органный концерт.
  • А
    Андреев
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Прекрасная, хорошая и классная экскурсия. Инга отличный экскурсовод, знающий свое дело до мельчайших деталей. Время пролетело незаметно. Все очень интересно. Спасибо большое, было очень интересно. Всем рекомендую. Не пожалеете.
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Амалиенау: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия! Елена - приятный собеседник и человек, знающий и любящий свой город. Мы были с подростками 13 и 15 лет, всем очень понравилось. Калининград нам стал ближе и понятнее. Спасибо Елене за приятное и полезное времяпрепровождение!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия очень понравилась. Ничуть не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с Калининградом. Спасибо за интересный рассказ
  • Э
    Эльвира
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
    Экскурсия очень насыщенная. Гид Надежда очень понравилась! Рассказывает интересно, со знанием многих исторических и современных фактов. Отвечает на все вопросы. Три часа пролетели быстро. Показали весь центр. Водителю Евгению отдельное спасибо! Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Ирина отлично все рассказала, ответила на все вопросы даже вне программы
  • О
    Оксана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
    Сегодня Посетили курорт Светлогорск, Янтарный с заездом к Филинской бухте, все очень понравилось, эксурсовод Дарья отлично провела наше путешествие, остались довольны хорошей подоборкой мест, фотофон, все ёмко, полноценно, остались в восторге!!!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Прекрасно организованная экскурсия! Не скучно, не затянуто, что мне было очень важно, т. к участвовал ребёнок! Отдельная благодарность Ирине, за внимание, заботу и очень интересные рассказы! от души благодарю!!!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
    Остались только положительные впечатления от поездки-природные пейзажи, организационные моменты,подача материала с юмором! Экскурсию для нас проводил Антон. Рекомендую!
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Сказки старого Калининграда
    Екатерина, безусловно, много знает и старается сделать свой рассказ понятным и для ребенка и для взрослого, задает вопросы на закрепление и понимание услышанного, это здорово. Большой плюс, что есть разные карты, карточки, фишечки и картинки (геймификация:)) для ребенка, но все же есть ощущение, что читается/рассказывается это больше для себя)), какой-то расположенности не хватило: а что именно нам интересно узнать? а как может чуточку изменить нить повествования? (это же индивидуальная, а не групповая экскурсия)
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Отличный маршрут, все комфортно, но лучше начинать, как можно раньше утром, чтобы не бегом, а размеренно, учитывая формат прогулки. Андрей знает, как практически вещи, так и исторические факты, что нам было интересно. Рекомендуем для первого ознакомления.
  • М
    Михаил
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калининград впервые
    Экскурсия очень понравилась. И взрослым и подростку 13 лет было очень интересно. Множество исторических фактов, авторская программа с учетом всех наших интересов. Калининград увидели с самых разных сторон.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    Огромнейшее спасибо Виталию за такую замечательную поездку! Рассказал и показал все! Прокатились на лодке по акватории, побывали на Балтийской косе, увидели янтарь, выброшенный волнами на берег, прошлись по Балтийску. Чувствуется, что человек любит свое дело, обладает обширными познаниями по истории района и умеет это интересно изложить. Салон автомобиля чистый и ухоженный, на морскую прогулку предложил нам ветровики. Если еще раз приедем в Калининград, обязательно обратимся к Виталию.
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Пешком из Калининграда в Кенигсберг
    Потрясающий экскурсовод! Узнали много интересного о городе. 3 часа пролетели, как 1 миг)
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсию мы выбрали индивидуальную. Наш гид Андрей в целом понравился. В ходе экскурсии побывали на небольшой фабрике, где производят изделия из янтаря, нам показали весь процесс, что было весьма познавательно. Андрей не навязывал кафе и магазины, мы были свободны в выборе, просто давал рекомендации. Проехали по всему заявленному в описании маршруту. Остались довольны.
  • М
    Мария
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Калининград - переплетение эпох
    Огромное спасибо Инне! Грамотно составленный маршрут, глубокие знания истории города! Отличное настроение обеспечено! Рекомендую всем воспользоваться услугами этого экскурсовода!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия нам очень понравилась. Иван рассказывал легко увлекательно, мы путешествовали по времени, увидели старые улочки, удивительные по архитектуре виллы. Хотелось слушать и слушать об удивительном городе Кенигсберге. Марина, Людмила, Татьяна, Ира.
  • С
    Светлана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
    Все понравилось, выезжали рано, зато проехали мимо всех пробок и очередей. Перед подъемом на смотровую площадку взяли кофе и пошли вместе к дюнам. Сделали классные фото, надышались еловыми ароматами, на обратном пути взяли рыбки с собой, очень свежая и вкусная. Мне понравилось, что все прошло в спокойном темпе, нас не торопили, мы успели насладиться видами и морем. Гид молодец, все уместно и интересно, с душой)) Куршская коса оставила массу впечатлений и классных фоток, я влюбилась в это место)
ХОРОШО
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ТАМ