ежедневно в 09:00

Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники

Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами

В группе
до 4 чел.
Чаще всего Камчатка ассоциируется с вулканами, сопками и океаном.

Мы приглашаем не только насладиться ее фантастической природой, но и познакомиться с местными легендами, фольклором, кухней и народным искусством.

Вы попробуете шурпу из оленины, погостите в юрте и рассмотрите национальные костюмы.

Кроме того, отдохнете в горячих термальных источниках на открытом воздухе!
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Этнодеревня Кайныран

Вы посетите стойбище коренных жителей Камчатского края — коряков. Побываете в аутентичной северной юрте, узнаете о местных традициях и легендах. А также насладитесь национальными танцами, песнями и сказками в исполнении этнического ансамбля. Посетите питомник камчатских ездовых собак и сфотографируетесь в национальных костюмах. На обед вас ждут шурпа из оленины или уха из дикого лосося, травяной чай и вкусные лепешки.

Зеленовские озерки

Природно-оздоровительный комплекс Зеленовские озерки запомнится вам приятной атмосферой и целебными горячими водами. В вашем распоряжении будут большой бассейн и восемь ванн, наполненных термальной водой. Например, вы сможете принять теплую мышьяковую или сероводородную ванны. А потом окунуться в озеро, где бьют холодные подземные ключи!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипах повышенной проходимости Nissan Safari
  • Все транспортные расходы, обед и входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсия проходит круглогодично

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

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