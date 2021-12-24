ежедневно в 09:00

Что вас ожидает

Этнодеревня Кайныран

Вы посетите стойбище коренных жителей Камчатского края — коряков. Побываете в аутентичной северной юрте, узнаете о местных традициях и легендах. А также насладитесь национальными танцами, песнями и сказками в исполнении этнического ансамбля. Посетите питомник камчатских ездовых собак и сфотографируетесь в национальных костюмах. На обед вас ждут шурпа из оленины или уха из дикого лосося, травяной чай и вкусные лепешки.

Зеленовские озерки

Природно-оздоровительный комплекс Зеленовские озерки запомнится вам приятной атмосферой и целебными горячими водами. В вашем распоряжении будут большой бассейн и восемь ванн, наполненных термальной водой. Например, вы сможете принять теплую мышьяковую или сероводородную ванны. А потом окунуться в озеро, где бьют холодные подземные ключи!

Организационные детали