Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день

Посетить старинный мужской монастырь, природный заповедник и посвященные им музеи

Индивидуальная
В окрестностях Казани скрывается множество удивительных мест.

Мы приготовили для вас маршрут, сочетающий богатую историю и живописную природу нашего удивительного края.

Вы увидите древние храмы Раифского монастырского комплекса и оцените северные растения со всего мира в расположенном неподалеку дендрарии.

А мы расскажем о них интересные факты!
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Музей Природы

Дендрарий Волжско-Камского заповедника — одно из самых интересных мест Татарстана для любителей природы. Летом вы погуляете по его открытой части, рассматривая растения из различных частей света: Европы, Азии и Америки. А зимой сможете посетить музей Природы, созданный в 60-е годы прошлого века. Его богатая коллекция расскажет, какие животные, цветы и деревья есть в заповеднике, когда и откуда они были завезены.

Раифский монастырь

Вы осмотрите знаменитый Раифский монастырь и посетите посвященный ему интерактивный музей, раскрывающий четыре века истории обители. Увидите старинный макет монастырского комплекса, связанные с ним архивные документы и личные вещи монахов. Подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь потрясающей панорамой окрестностей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дендрарий открыт в весенне-осенний период. Зимой для посещения доступен только музей Природы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе центрального стадиона
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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