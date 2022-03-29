Что вас ожидает

Музей Природы

Дендрарий Волжско-Камского заповедника — одно из самых интересных мест Татарстана для любителей природы. Летом вы погуляете по его открытой части, рассматривая растения из различных частей света: Европы, Азии и Америки. А зимой сможете посетить музей Природы, созданный в 60-е годы прошлого века. Его богатая коллекция расскажет, какие животные, цветы и деревья есть в заповеднике, когда и откуда они были завезены.

Раифский монастырь

Вы осмотрите знаменитый Раифский монастырь и посетите посвященный ему интерактивный музей, раскрывающий четыре века истории обители. Увидите старинный макет монастырского комплекса, связанные с ним архивные документы и личные вещи монахов. Подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь потрясающей панорамой окрестностей.

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