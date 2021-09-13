Древние традиции Казани

Побывать в Музее чак-чака, продегустировать татарские вина и посетить центр ремесел

На этой экскурсии в группе до 40 человек вас ждет знакомство с вкусами, традициями и мастерами республики.

Вы узнаете о нюансах приготовления знаменитого татарского чак-чака и местных спиртных напитков, представите, как жили и живут татары в городе и в деревне и услышите самое любопытное о местных ремеслах.
Древние традиции Казани
Древние традиции Казани
Древние традиции Казани
Древние традиции Казани
Древние традиции Казани
Древние традиции Казани

Что вас ожидает

Музей чак-чака. Находится он в старинном купеческом доме в в Старо-Татарской слободе. Здесь вы познакомитесь с особенностями татарского быта, увидите утварь, которую использовали в прошлом. и, конечно, раскроете секреты приготовления казанского специалитета.

Дегустация в «Арыш Мае». В этом магазине-музее вы узнаете о производстве спиртного и истории алкоголя; продегустируете лучшие вина и бальзамы, водки и другие напитки. А еще сможете приобрести национальные мясные деликатесы (кызылык, вяленый гусь, копченые утки) и восточные сладости (талкыш каляве, чак-чак).

Центр ремесел «Мельница» комплекса «Туган Авылым». Здесь вы представите жизнь в татарской деревне и полюбуетесь костюмами, стилизованными под наряды Казанского ханства, пообщаетесь с мастерами и вникнете в особенности поволжских ремесел. А в конце получите сладкий сувенир — чак-чак.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер, посещение музеев и дегустация вин входят в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
ул. Салимжанова, 17
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:45
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в воскресенье в 10:45

Леонид
Леонид
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждем вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
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1 реальный отзыв

С
13 сен 2021
К сожалению, совершенно другая экскурсия. В последний момент пришло сообщение о переносе места и времени экскурсии. Оказалось, что нас просто прилипили к группе, которая путешествует по туру! В место заявленных 4 часов, от силы 2. Место встречи, обычная дегустация напитков местного спиртзавода! Спасибо гиду группы, к которой нас прилипили. Оперативно, на месте разобрались, и взяли нас с собой. Хоть увидели стилизованную деревню и попробывали местные блины. Хоть так компенсировали испорченое настроение.

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