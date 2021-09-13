в воскресенье в 10:45

Что вас ожидает

Музей чак-чака. Находится он в старинном купеческом доме в в Старо-Татарской слободе. Здесь вы познакомитесь с особенностями татарского быта, увидите утварь, которую использовали в прошлом. и, конечно, раскроете секреты приготовления казанского специалитета.

Дегустация в «Арыш Мае». В этом магазине-музее вы узнаете о производстве спиртного и истории алкоголя; продегустируете лучшие вина и бальзамы, водки и другие напитки. А еще сможете приобрести национальные мясные деликатесы (кызылык, вяленый гусь, копченые утки) и восточные сладости (талкыш каляве, чак-чак).

Центр ремесел «Мельница» комплекса «Туган Авылым». Здесь вы представите жизнь в татарской деревне и полюбуетесь костюмами, стилизованными под наряды Казанского ханства, пообщаетесь с мастерами и вникнете в особенности поволжских ремесел. А в конце получите сладкий сувенир — чак-чак.

Организационные детали