Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)

Отправляйтесь на метеоре в древний Булгар, Северную Мекку на берегу реки Волги

4.3
105 отзывов
Отправляйтесь на метеоре в древний Булгар, Северную Мекку на берегу реки Волги.

Когда-то на высоком берегу Камы обосновались булгары.

Со временем поселение росло и превратилось в процветающий город — центр ремесленничества.

До нас дошла удивительная архитектура: Соборная мечеть, Ханская усыпальница и мавзолеи.

Наш гид проведет вас по древним улицам и расскажет захватывающую историю этого места.

На теплоходе вы доберетесь до места быстрее, чем на автобусе, к тому же, полюбуетесь зеленым берегами Волги.
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)

Что вы увидите 🤩

  • Соборная мечеть
  • Северный мавзолей
  • Восточный мавзолей
  • Восточная палата (Ханская баня)
  • Ханская усыпальница
  • Малый минарет
  • Белая палата (баня)
  • Черная палата
  • Белая мечеть
Болгар – Северная Мекка
Болгар был столицей Волжской Булгарии – одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс – это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.
Вы увидите: Соборную мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля; Восточный мавзолей – мусульманскую усыпальницу; Северный мавзолей – символ болгарского городища; Ханскую усыпальницу и Малый Минарет – святые места памяти предков; Черную палату – народная память связала её название с красивой легендой о болгарской царевне Алтынчеч, которая бросилась с крыши здания, отказавшись выйти замуж за золотоордынского хана; Белую Мечеть – одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана. Белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
Экскурсия в музеи: Музей Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар; Памятный знак – здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.
Внимание! Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослые
2 600 ₽
Пенсионеры
2 400 ₽
Дети 7-14 лет
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • билеты на метеор туда-обратно
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • входные билеты в музеи
  • питание при покупке билета «с питанием»
  • радиогиды при покупке билета «без питания».
Что не входит
  • радиогиды (при покупке билета «с питанием») для хорошей слышимости экскурсовода (на борту теплохода и в г. Болгар) — 100 руб. /чел.
  • при покупки билета «без питания» вы можете заказать обед у организатора отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

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