Болгар – Северная Мекка

Болгар был столицей Волжской Булгарии – одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс – это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.

Вы увидите: Соборную мечеть и Большой Минарет – центр архитектурного ансамбля; Восточный мавзолей – мусульманскую усыпальницу; Северный мавзолей – символ болгарского городища; Ханскую усыпальницу и Малый Минарет – святые места памяти предков; Черную палату – народная память связала её название с красивой легендой о болгарской царевне Алтынчеч, которая бросилась с крыши здания, отказавшись выйти замуж за золотоордынского хана; Белую Мечеть – одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана. Белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.

Экскурсия в музеи: Музей Болгарской цивилизации – экспозиция музея повествует о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар; Памятный знак – здесь хранится самый большой печатный Коран в мире.

Внимание! Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;