Айрат проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с Казанью На комфортабельном автомобиле 🚘 вы проедете по главным улицам города и осмотрите его основные памятники:
Центр семьи «Казан» с прекрасным видами на кремль
Легендарный самолет ✈️ Ту 144, превышающий по многим показателям Конкорд
«Казань Арена» — первый стадион 🏟️, построенный к Чемпионату мира 2018
Кукольный театр «Экият», напоминающий сказочный дворец
Казанский Университет, в прошлом носивший звание «императорского» — альма-матер для многих известных творческих и научных деятелей
Старо-татарскую слободу с деревянными домами и устремленными ввысь минаретами, где мы поговорим об укладе татар и вспомним старинные сказания. А если захотите, я покажу вам легендарные граффити мировых футболистов!
Сердце Татарстана И конечно, мы посетим Казанский кремль, где так гармонично сочетаются полумесяц мечети Кул-Шариф и крест Благовещенского собора. Это место с тысячелетней историей 📖 — вы услышите о событиях вековой давности и раскроете местные легенды. А еще поймете, чем примечательны башни кремля, увидите губернаторский дом и узнаете, какие музеи 🖼 можно посмотреть за крепостными стенами.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость; на машине мы передвигаемся первые два часа экскурсии 🧭, остальное время проведем в Кремле
Экскурсию можно провести для большей группы (4-7 человек), стоимость составит 8500 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуй, любимый путешественник! Меня зовут Айрат. Мне 29 лет, и я казанец с 9-летним стажем. Люблю этот город больше, чем любой другой! Неформальность — вот мой стиль, каждая встреча не похожа на другую. Путшественники — мои друзья, приехавшие в гости. Кругозор мой поистине огромен, поэтому в экскурсиях нет зацикленности на барельефах и коринфских ордерах. Профессиональный фотограф и видеограф, экскурсовод и немного психолог и еще много чего :) Я покажу, расскажу и посоветую, как сделать так, чтобы Казань и Татарстан в целом стали самым лучшим местом, где вы когда-либо были! До встречи на экскурсии, друзья! :)