Айрат проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с Казанью

На комфортабельном автомобиле 🚘 вы проедете по главным улицам города и осмотрите его основные памятники:

Центр семьи «Казан» с прекрасным видами на кремль

Легендарный самолет ✈️ Ту 144, превышающий по многим показателям Конкорд

«Казань Арена» — первый стадион 🏟️, построенный к Чемпионату мира 2018

Кукольный театр «Экият», напоминающий сказочный дворец

Казанский Университет, в прошлом носивший звание «императорского» — альма-матер для многих известных творческих и научных деятелей

Старо-татарскую слободу с деревянными домами и устремленными ввысь минаретами, где мы поговорим об укладе татар и вспомним старинные сказания.

А если захотите, я покажу вам легендарные граффити мировых футболистов!

Сердце Татарстана

И конечно, мы посетим Казанский кремль, где так гармонично сочетаются полумесяц мечети Кул-Шариф и крест Благовещенского собора. Это место с тысячелетней историей 📖 — вы услышите о событиях вековой давности и раскроете местные легенды. А еще поймете, чем примечательны башни кремля, увидите губернаторский дом и узнаете, какие музеи 🖼 можно посмотреть за крепостными стенами.

Организационные детали