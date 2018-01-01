Айрат проводит ещё 1 экскурсию

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Казань: все и сразу!

За 4 часа объехать ключевые памятники и раскрыть историю Татарстана в старинном кремле

Айрат
Айрат – Гид из Казани
Если у вас мало времени, но хочется за один раз познакомиться с городом — я помогу! С комфортом мы прокатимся по центральным улицам и проспектам и остановимся в самых примечательных местах — от Старо-татарской слободы до стадиона «Казань Арена».

А после в кремле подивимся сочетанию двух религий, прикоснемся к древности и поговорим о важнейших вехах в истории 📖 Казани.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 60005 100 ₽ за экскурсиюскидка15%

    Заказать экскурсию
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!

Что вас ожидает

Знакомство с Казанью
На комфортабельном автомобиле 🚘 вы проедете по главным улицам города и осмотрите его основные памятники:

  • Центр семьи «Казан» с прекрасным видами на кремль
  • Легендарный самолет ✈️ Ту 144, превышающий по многим показателям Конкорд
  • «Казань Арена» — первый стадион 🏟️, построенный к Чемпионату мира 2018
  • Кукольный театр «Экият», напоминающий сказочный дворец
  • Казанский Университет, в прошлом носивший звание «императорского» — альма-матер для многих известных творческих и научных деятелей
  • Старо-татарскую слободу с деревянными домами и устремленными ввысь минаретами, где мы поговорим об укладе татар и вспомним старинные сказания.
    А если захотите, я покажу вам легендарные граффити мировых футболистов!

Сердце Татарстана
И конечно, мы посетим Казанский кремль, где так гармонично сочетаются полумесяц мечети Кул-Шариф и крест Благовещенского собора. Это место с тысячелетней историей 📖 — вы услышите о событиях вековой давности и раскроете местные легенды. А еще поймете, чем примечательны башни кремля, увидите губернаторский дом и узнаете, какие музеи 🖼 можно посмотреть за крепостными стенами.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость; на машине мы передвигаемся первые два часа экскурсии 🧭, остальное время проведем в Кремле
  • Экскурсию можно провести для большей группы (4-7 человек), стоимость составит 8500 рублей
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!
Казань: все и сразу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Айрат
Айрат
Здравствуй, любимый путешественник! Меня зовут Айрат. Мне 29 лет, и я казанец с 9-летним стажем. Люблю этот город больше, чем любой другой! Неформальность — вот мой стиль, каждая встреча не похожа на другую. Путшественники — мои друзья, приехавшие в гости. Кругозор мой поистине огромен, поэтому в экскурсиях нет зацикленности на барельефах и коринфских ордерах. Профессиональный фотограф и видеограф, экскурсовод и немного психолог и еще много чего :) Я покажу, расскажу и посоветую, как сделать так, чтобы Казань и Татарстан в целом стали самым лучшим местом, где вы когда-либо были! До встречи на экскурсии, друзья! :)
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Айрат проводит ещё 1 экскурсию

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