Фанис Я. – Гид из Казани

Казань невозможно понять за один день, но я помогу вам за пару часов познакомиться с основными символами города.



Вместе мы пройдемся по центру столицы ⭐️ Татарстана.



Вы увидите Казанский кремль и Собор Богоявления Господня и узнаете, почему падает башня Сююбмике.



Экскурсия ⛳ подойдет для туристов, которые хотят быстро осмотреть центр Казани.



За два часа я покажу вам сооружения, которыми гордится столица Татарстана.