Что вы увидите
- Казанский Кремль
- мечеть Кул Шариф
- башня Сююмбике
- Дворец земледельцев
- Казанская набережная
- Улица Баумана
Маршрут
- Вы окажетесь на улице Баумана — центральной улице как для гостей города, так и для местных жителей. Вы увидите древнюю архитектуру, уличных художников и музыкантов и даже памятник Коту Казанскому.
- Увидите Собор Богоявления Господня и его высокую колокольню.
- Прогуляетесь вдоль древних стен Казанского Кремля, где находятся символы города — Мечеть Кул-Шариф.
- В Кремле вы увидите и «падающую» дозорную башню Сююмбике высотой 58 м. Она отклоняется от собственной оси на 2 метра, и от этого выглядит еще более впечатляющей.
- Пройдете к Набережной и увидите роскошный Дворец Земледельцев в стиле эклектики.
- При желании можно скорректировать маршрут, учитывая ваши пожелания.
Что не входит
- питание
- посещение платных достопримечательностей
- личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Тукая
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фанис Я.
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Фанис Я. проводит ещё 2 экскурсии
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