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Казань: всё самое главное за 2 часа

4.9
16 отзывов
Фанис Я.
Фанис Я. – Гид из Казани
Казань невозможно понять за один день, но я помогу вам за пару часов познакомиться с основными символами города.

Вместе мы пройдемся по центру столицы ⭐️ Татарстана.

Вы увидите Казанский кремль и Собор Богоявления Господня и узнаете, почему падает башня Сююбмике.

Экскурсия ⛳ подойдет для туристов, которые хотят быстро осмотреть центр Казани.

За два часа я покажу вам сооружения, которыми гордится столица Татарстана.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Казань: всё самое главное за 2 часа
Казань: всё самое главное за 2 часа

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • мечеть Кул Шариф
  • башня Сююмбике
  • Дворец земледельцев
  • Казанская набережная
  • Улица Баумана
Маршрут
  • Вы окажетесь на улице Баумана — центральной улице как для гостей города, так и для местных жителей. Вы увидите древнюю архитектуру, уличных художников и музыкантов и даже памятник Коту Казанскому.
  • Увидите Собор Богоявления Господня и его высокую колокольню.
  • Прогуляетесь вдоль древних стен Казанского Кремля, где находятся символы города — Мечеть Кул-Шариф.
  • В Кремле вы увидите и «падающую» дозорную башню Сююмбике высотой 58 м. Она отклоняется от собственной оси на 2 метра, и от этого выглядит еще более впечатляющей.
  • Пройдете к Набережной и увидите роскошный Дворец Земледельцев в стиле эклектики.
  • При желании можно скорректировать маршрут, учитывая ваши пожелания.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • питание
  • посещение платных достопримечательностей
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Тукая
Казань: всё самое главное за 2 часа
Казань: всё самое главное за 2 часа
Казань: всё самое главное за 2 часа
Казань: всё самое главное за 2 часа
Казань: всё самое главное за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фанис Я.
Фанис Я.
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16 отзывов оставили туристы

Фанис Я. проводит ещё 2 экскурсии

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