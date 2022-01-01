Эта история 📖 о мальчишках-подростках, которые родились, жили или учились в Казани в 19 веке. А потом стали мировыми знаменитостями. Это оперный певец Федор Шаляпин и писатели Максим Горький и Лев Толстой, поэт Гавриил Державин, художник Николай Фешин и вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин.

Наша история начнется в музее Боратынского - друга Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция музея поможет нам перенестись в 19 век и ощутить его колорит. И уже после этого мы отправимся на поиски этих мальчишек, мест, где они жили, любили гулять 👣, где влюблялись, учились и работали. Именно в Казани они встали на тот путь, который привел их к всемирной славе.

Маршрут игры проходит по улицам Горького, Толстого, Гоголя, Карла Маркса и площади Свободы. К слову, эти места почти никогда не захватываются на пешеходных экскурсиях, а на обзорных проезжаются вскользь. А ведь это один из самых интересных уголков Казани!