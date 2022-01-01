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Квест «Звезды зажигаются в Казани»

Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Эта история 📖 о мальчишках-подростках, которые родились, жили или учились в Казани в 19 веке.

А потом стали мировыми знаменитостями.

Это оперный певец Федор Шаляпин и писатели Максим Горький и Лев Толстой, поэт Гавриил Державин, художник Николай Фешин и вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин.

Мы предлагаем вам посетить полезную и интересную экскурсию ⛳ в игровой форме для школьников среднего и старшего возраста, студентов и взрослых, интересующиеся культурой и историей Казани.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 7 438 ₽ за экскурсию

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Квест «Звезды зажигаются в Казани»
Квест «Звезды зажигаются в Казани»

Что вы увидите

  • музее Боратынского
  • улица Горького
  • улица Карла Маркса
  • площадь Свободы
Эта история 📖 о мальчишках-подростках, которые родились, жили или учились в Казани в 19 веке. А потом стали мировыми знаменитостями. Это оперный певец Федор Шаляпин и писатели Максим Горький и Лев Толстой, поэт Гавриил Державин, художник Николай Фешин и вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин.
Наша история начнется в музее Боратынского - друга Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция музея поможет нам перенестись в 19 век и ощутить его колорит. И уже после этого мы отправимся на поиски этих мальчишек, мест, где они жили, любили гулять 👣, где влюблялись, учились и работали. Именно в Казани они встали на тот путь, который привел их к всемирной славе.
Маршрут игры проходит по улицам Горького, Толстого, Гоголя, Карла Маркса и площади Свободы. К слову, эти места почти никогда не захватываются на пешеходных экскурсиях, а на обзорных проезжаются вскользь. А ведь это один из самых интересных уголков Казани!
Что входит
  • карта маршрута
  • секретный пакет заданий
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты в музей (50 руб школьный, 100 пенсионный, студенческий, 150 взрослый)
Начало
🚩 Ул. М. Горького, 25/28
Место завершения
🏁 Площадь Свободы
Квест «Звезды зажигаются в Казани»
Квест «Звезды зажигаются в Казани»
Квест «Звезды зажигаются в Казани»
Квест «Звезды зажигаются в Казани»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Загадки_Казани
Загадки_Казани
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