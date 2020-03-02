21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

Научиться готовить знаменитые национальные блюда и познакомиться с местными гастро-традициями

Наталия
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Наталия – ваш гид
На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей и гастрономическими традициями татар.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии21 отзыв
4.43
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

Что вас ожидает

Татарская кухня вобрала в себя многие интересные моменты из культуры булгар (предков сегодняшних татар), традиций и уклада жизни татар. Я расскажу об истории и видах татарских блюд, об обязательном сопровождении любой татарской трапезы: салатах, гарнирах и супах — какие они бывают, как и когда их подают. Вы также узнаете о вкусах и кулинарных пристрастиях татар, о татарском застольном этикете и услышите истории чаепития в местной культуре.

Под руководством мастер-шефов вы научитесь готовить на выбор одно из традиционных блюд татарской кухни: чак-чак или эчпочмак. А затем с чаем попробуете результат!

На территории комплекса, где расположен ресторан, вы увидите, как выглядел татарский дом, и послушаете татарскую музыку. При желании можно дополнительно посетить два музея на территории комплекса: музей самоваров или «Мишкин дом».

Организационные детали

Отдельно оплачиваются ингредиенты для мастер-класса: 800 руб./чел. для компании до 5 человек, 500 руб./чел. для компании больше 5 человек. Также оплачивается счет за ужин при желании остаться в ресторане (в среднем 1000 руб./чел.).

Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
Все прошло на Ура!!! Рецепты чак чака и эч почмака записала, теперь буду с удовольствием готовить по выходным для своей семьи. Спасибо Наталье за организацию Такого замечательного мастре-класса. Рекомендую
31 января 2020
Экскурсия замечательная, а чай с чак чаком и эч почмаком, приговленные своими руками выше всяких похвал. Наталья - благодарим. Все было просто супер!!!
9 января 2020
Стоимость экскурсии завышена оочень сильно, ну реально не за что платить 6300р, максимум 1500р. Делали только чак-чак минут за 20, остальное время нам гид пытался что-то рассказать историческое про Ивана Грозного, но очень сильно плавал в датах и постоянно переключался с одной темы на другую. Не было больше никакой татарской выпечки очень оперативно сделали чак-чак и на этом весь мастер класс закончился. Единственно что понравилось , это Усадьба где проходил мастер класс, но это туристическое место, оно красиво и не более.. Разочарование непередаваемое!!!!
30 декабря 2019
Очень познавательный мастер-класс. Сначала приготовили чак чак и попили с ним чай, а потом Наталия показала нам с семьей уникальную часть Казани - Старо-Татарскую слободу. Дети были в восторге и от мастер-класса и от всей прогулки. Рекомендую для семейного отдыха!
Чувствуется то, что Наталия профессионал в своем деле и на любой вопрос относительно города и происхождения татар и традиций татар может дать ответ.
Спасибо Вам.
7 октября 2019
Наталья замечательный гид и интересный рассказчик! Ненавязчивый, понятный рассказ не только о татарской кухне, но и об истории Казани, Татарстана. Мы оценили её работу одной фразой: "Что не спроси- на всё есть полный ответ!")) Видно, что Наталья хорошо знает историю своего края и в нужный момент может процитировать местных поэтов! Мастер-класс с Ляйсан тоже интересный и ёмкий! Вся экскурсия запрограммированная на 1,5 часа затянулась- настолько нам было интересно. СПАСИБО Наталье огромное! Всем рекомендуем))
23 сентября 2019
Мастер-класс прошел очень хорошо, это был мой подарок мужу на ДР. Он обожает готовить и узнавать новые рецепты, так что грех было не воспользоваться такой возможностью :)
Чак-чак готовится просто , эч-почмаки получились очень вкусные.
Пока эч-почмаки выпекались, мы прошли по Старо-татарской слободе и пообщались с гидом о культуре и быте татар.
Хороший выбор для тех, кто любит готовить :)
19 июля 2019
Мне все понравилось. Спасибо. и чак чак очень вкусным получился. Спасибо за прекрасную программу.
23 июня 2019
Замечательная экскурсия. 10 баллов из 10!!!! Осталась в полном восторге. Мастер-класс проводила шеф-повар Рузалия, сама экскурсия по всем достопримечательностям была проведена экскурсоводом Сергеем. Очень понравилось то, что сочетание экскурсии с интерактивом в виде мастер-класса. Рекомендую всем!!!!
24 мая 2019
Наташенька! Спасибо Вам огромное за такой шикарный мастер класс с чак-чаком и с чаепитием! Я очень довольна то, что приняла участие в Вашем мастер-классе! Последовавшая экскурсия по Старо-татарской слободе тоже прошла на высочайшем уровне. Вы - профессионал с большой буквы и Вы человек, который на своем месте! Ваш телефон сохранила. Буду рекомендовать всем, кто собирается в Казань
10 мая 2019
Экскурсию можно разделить на две части, первая это приготовление чак чака, она особенно понравилась детям, но длится очень быстро (примерно 20 минут). Вторая часть, это прогулка по Татарской слободе, гидом у нас был Сергей Николаевич, человек влюбленный в Казань, о ней он может рассказать наверное все. Немного затянута подача материала, но в целом интересно. По результатам все понравилось, но не совсем понятна такая стоимость экскурсии в целом, она явно завышена. Есть с чем сравнить.
Ещё 11 отзывов

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