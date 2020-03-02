21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Татарская кухня вобрала в себя многие интересные моменты из культуры булгар (предков сегодняшних татар), традиций и уклада жизни татар. Я расскажу об истории и видах татарских блюд, об обязательном сопровождении любой татарской трапезы: салатах, гарнирах и супах — какие они бывают, как и когда их подают. Вы также узнаете о вкусах и кулинарных пристрастиях татар, о татарском застольном этикете и услышите истории чаепития в местной культуре.

Под руководством мастер-шефов вы научитесь готовить на выбор одно из традиционных блюд татарской кухни: чак-чак или эчпочмак. А затем с чаем попробуете результат!

На территории комплекса, где расположен ресторан, вы увидите, как выглядел татарский дом, и послушаете татарскую музыку. При желании можно дополнительно посетить два музея на территории комплекса: музей самоваров или «Мишкин дом».