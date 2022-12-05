Мы встретимся в самом сердце Казани и отправимся в путешествие по исторической части города и центральным улицам. Перед вами предстанет Театр оперы и балета, ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства. По пути будут остановки с выходом у следующих объектов:
Далее мы отправимся гулять по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль».
Путешествие завершится в кремле, после чего вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.