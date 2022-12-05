По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)

О главных достопримечательностях третьей столицы России - в поездке на комфортабельном микроавтобусе

5
1 отзыв
В группе до 10 человек вы отправитесь знакомиться с визитными карточками нашего города.

Программа состоит из двух частей: сначала вас ждет экскурсия на микроавтобусе с остановками в знаковых местах, а после пешая прогулка по территории кремля.

Вы осмотрите памятники архитектуры, откроете колорит Старо-Татарской слободы, прикоснетесь к святыням и услышите яркие истории из жизни самобытной Казани.
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
По Казани - в мини-группе (с посещением кремля)
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Авто-пешеходная часть (3 часа)

Мы встретимся в самом сердце Казани и отправимся в путешествие по исторической части города и центральным улицам. Перед вами предстанет Театр оперы и балета, ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства. По пути будут остановки с выходом у следующих объектов:

  • Богородицкий мужской монастырь, где вы услышите историю обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери.
  • Старо-Татарская слобода, самая колоритная часть татарской столицы, где я расскажу о торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар.
  • Также вы сможете сделать яркие фотографии на фоне детского театра кукол «Экият» и ЗАГСа «Чаша».

Пешеходная часть (1 час)

Далее мы отправимся гулять по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль».

  • Кул-Шариф — главная мечеть города. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран.
  • Благовещенский собор. Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани. Поговорим о возникновении памятника, замысле Ивана Грозного и чудом сохранившихся фресках 16 века.
  • Башня Сююмбике. Я обязательно расскажу, почему она падает, по традиции озвучу нашу городскую легенду и объясню, почему без нее коллекция символов исторического центра была бы неполной. А также раскрою реальные факты о татарской правительнице и ее мужьях, казанских ханах.

Путешествие завершится в кремле, после чего вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по городу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе (3 часа) и пешком по территории кремля (1 час), общая продолжительность от 4 до 4,5 часов
  • Дополнительных расходов нет
  • Мы будем посещать мечеть и храмы, поэтому женщинам рекомендуем взять с собой головные уборы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Пушкина, в районе гостиницы Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
5 дек 2022
Отличная экскурсия, индивидуальный подход. Рената, идеально подобрала для нас с женой маршрут, успели много чего посмотреть и получить массу впечатлений. Четко понимает, что и как нужно сделать! Рекомендую, не пожалеете 👌🏻😎

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