В группе до 10 человек вы отправитесь знакомиться с визитными карточками нашего города. Программа состоит из двух частей: сначала вас ждет экскурсия на микроавтобусе с остановками в знаковых местах, а после пешая прогулка по территории кремля. Вы осмотрите памятники архитектуры, откроете колорит Старо-Татарской слободы, прикоснетесь к святыням и услышите яркие истории из жизни самобытной Казани.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Авто-пешеходная часть (3 часа)

Мы встретимся в самом сердце Казани и отправимся в путешествие по исторической части города и центральным улицам. Перед вами предстанет Театр оперы и балета, ратуша, Казанский федеральный университет, Дом Ушковой, Петропавловский собор, озеро Кабан, Мост «Милленимум», Министерство сельского хозяйства. По пути будут остановки с выходом у следующих объектов:

Богородицкий мужской монастырь , где вы услышите историю обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери.

, где вы услышите историю обретения и нахождения иконы Казанской Божьей Матери. Старо-Татарская слобода , самая колоритная часть татарской столицы, где я расскажу о торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар.

, самая колоритная часть татарской столицы, где я расскажу о торговом, ремесленном, духовном и культурном центре казанских татар. Также вы сможете сделать яркие фотографии на фоне детского театра кукол «Экият» и ЗАГСа «Чаша».

Пешеходная часть (1 час)

Далее мы отправимся гулять по историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль».

Кул-Шариф — главная мечеть города. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран.

— главная мечеть города. Вы узнаете историю создания белоснежного шедевра, совершите легкое погружение в мусульманскую культуру и сможете подержать в руках старый Коран. Благовещенский собор . Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани. Поговорим о возникновении памятника, замысле Ивана Грозного и чудом сохранившихся фресках 16 века.

. Далее в программе христианская святыня и старейший храм Казани. Поговорим о возникновении памятника, замысле Ивана Грозного и чудом сохранившихся фресках 16 века. Башня Сююмбике. Я обязательно расскажу, почему она падает, по традиции озвучу нашу городскую легенду и объясню, почему без нее коллекция символов исторического центра была бы неполной. А также раскрою реальные факты о татарской правительнице и ее мужьях, казанских ханах.

Путешествие завершится в кремле, после чего вы сможете отправиться на самостоятельную прогулку по городу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе (3 часа) и пешком по территории кремля (1 час), общая продолжительность от 4 до 4,5 часов

Дополнительных расходов нет

Мы будем посещать мечеть и храмы, поэтому женщинам рекомендуем взять с собой головные уборы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.